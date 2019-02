Rückzieher bei Erschließungsbeiträgen?

Werden die Anlieger der Straßen „Stadelfeld“ und „Zur Alten Bergehalde“ in Peißenberg doch nicht für einen erstmaligen Vollausbau zur Kasse gebeten? Gut möglich. Der Beschluss wird jedenfalls vorläufig von der Rathausverwaltung nicht umgesetzt.

Eigentlich ist es ja bereits beschlossene Sache: Die beiden Straßen „Stadelfeld“ und „Zur Alten Bergehalde“ sollen noch vor Ablauf der Ausschlussfrist zur Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen im April 2021 erstmalig vollausgebaut werden. Darauf zumindest hatte sich der Marktrat in seiner Februar-Sitzung nach längerer Diskussion zähneknirschend verständigt (wir berichteten).

Für die rund 20 Anlieger, die infolgedessen gemeinsam knapp 600 000 Euro der Baukosten tragen müssten, gibt es nun aber wieder einen Hoffnungsschimmer. Wie Bürgermeisterin Manuela Vanni in der jüngsten Gemeinderatssitzung mitteilte, wurde der Beschluss nämlich erst einmal auf Eis gelegt. Zum Hintergrund: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat kürzlich in einem Interview mit dem „Bayerischen Rundfunk“ signalisiert, dass sich die Kommunen nicht regresspflichtig machen, wenn sie die Einnahmemöglichkeiten aus den Erschließungsbeiträgen nicht ausschöpfen.

Genau das wurde aber bei der Entscheidung im Marktrat von der Rathausverwaltung als Argument für die 90-prozentige Umlage der Kosten herangezogen. Würde der Markt auf die Erschließungsbeiträge bezüglich der Straßen „Stadelfeld“ und „Zur Alten Bergehalde“ verzichten, gleichzeitig aber selber Kredite aufnehmen, so hieß es, würde die kommunale Rechtsaufsicht auf den Plan treten. „Wir sind davon ausgegangen, dass wir es umlegen müssen“, so Vanni.

Im Peißenberger Rathaus wartet man nun auf eine Stellungnahme des Innenministeriums, die Söders Ankündigung bestätigt – oder auch nicht: „Wir als Kommunen brauchen Rechtssicherheit“, erklärte Vanni. Der Ratsbeschluss werde vorerst nicht umgesetzt und nach Klärung der Sachlage noch einmal dem Marktrat vorgelegt. „Wir wollen nicht, dass der Beschluss unter falschen Vorgaben getroffen worden ist“, so Vanni.

Mit seiner Ankündigung fällt Söder den Kommunen mehr oder weniger in den Rücken. Darüber ist auch Vanni wenig begeistert: „Es stößt bei mir auf Unverständnis, wenn es irgendwelche Zusagen von der großen Politik gibt, nur weil sie in der Schusslinie der Kritik steht.“

Und wie wird der Marktrat sich bei der Wiedervorlage des Beschlusses positionieren? Über diese Frage kann man nur spekulieren – wobei Vanni aus dem Gremium „Signale erhalten“ hat, wie sie auf Nachfrage der Heimatzeitung bestätigt, wonach einige Gemeinderäte die Umlage der Erschließungskosten nach über 30 Jahren für nicht gerecht halten.

Laut Vanni müsse sich der Marktrat aber bei einem Verzicht auf die Kostenumlage überlegen, ob er die Straßen wirklich voll ausbauen wolle oder wie im Suiterweg lediglich mit einer Tragdeckschicht saniert. Vanni selbst will sich die Sache ebenfalls „noch einmal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen“. Allerdings weist die Rathauschefin darauf hin, dass durch einen Vollausbau gerade die nicht bebauten Grundstücke am „Stadelfeld“ und „Zur Alten Bergehalde“ eine erhebliche Wertsteigerung erfahren würden. Es wäre demnach nicht gerecht, wenn die Baukosten komplett von der Allgemeinheit getragen würden.

Bernhard Jepsen