Sanierungskonzept für Buckelpiste in Wörth kommt

Zustand der Sonnenstraße immer schlimmer

Von Bernhard Jepsen schließen

Der Zustand des gepflasterten Teils der Sonnenstraße wird immer schlechter. Die Fahrbahn weist massive und inzwischen auch verkehrsgefährdende Setzungsschäden auf. Im November soll dem Marktrat nun ein Sanierungskonzept vorgelegt werden.

Peißenberg – Vor der Einfahrt in den gepflasterten Teil der Sonnenstraße entlang der St.-Barbara-Kirche und der Realschule in Wörth wurde vor kurzem das Verkehrszeichen „Unebene Fahrbahn“ aufgestellt. Der Begriff „uneben“ ist im Zusammenhang mit der Sonnenstraße aber eher eine Verniedlichung. Die Fahrbahn ist nichts anderes als eine holprige Buckelpiste, was vor allem Fahrradfahrer vor Herausforderungen stellt.

Der Marktrat hat sich bereits im vergangenen Jahr für eine Generalsanierung entschieden (wir berichteten). Die Pflasterung soll demnach verschwinden und die Fahrbahn durchgängig asphaltiert werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Weilheim-Schongau finden Sie auf Merkur.de/Weilheim.

Wie Rathausmitarbeiter Thomas Schamper in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses ankündigte, soll im November in Zusammenarbeit mit einem Ingenieurbüro ein Sanierungskonzept vorgestellt werden. Unter anderem muss geklärt werden, ob an der Fahrbahn zur Verkehrsberuhigung Verschwenkungen eingebaut und Fördergelder abgegriffen werden können. Ein wesentlicher Teil in den Planungen wird zudem die Frage sein, wie man mit dem Untergrund verfährt. Nach Entfernung der Pflastersteine einfach nur eine Asphaltschicht drüberzulegen, das wird wohl eher nicht die Lösung sein.

Umfassende Auskofferung notwendig

So wie beim Abschnitt im Rahmen der „Probesanierung“ vor einem Jahr am westlichen Ende der Sonnenstraße wird vermutlich eine umfassende Auskofferung notwendig sein. Das Aushubmaterial müsste dann auf Deponien entsorgt werden, was wiederum hohe Kosten verursachen würde.

Als grobe Richtmarke hat die Gemeinde in der Finanzplanung 350 000 Euro für die Ertüchtigung der Sonnenstraße angesetzt. Ob das reichen wird? „Keine Ahnung“, so Schamper im Ausschuss. Und was passiert bis zur Generalsanierung? Provisorische Maßnahmen sind an der Sonnenstraße offenbar schwierig. Schamper berichtete davon, dass der Bauhof die Fahrbahnbuckel nachgesplittet hat, „damit die Pflastersteine nicht mehr so klappern“: „Aber die Maßnahme war nicht von großem Erfolg gekrönt“, musste Schamper einräumen. Ein paar Tage später nämlich wurde der Kies durch einen Starkregen wieder herausgespült. „Aber wir werden da nachbessern – mit anderen Materialien“, versprach Schamper.

Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.

Keine Option ist nach Einschätzung des Tiefbauamtsleiters, die Pflastersenkungen mit Asphalt aufzufüllen. Im Winter würden die Ausbesserungsstellen durch den Schneepflug wieder herausgerissen. Außerdem würde sich Asphalt mit Pflasteruntergrund „nicht allzu gut verbinden“. Keine Alternative sei zudem, die Setzungen durch den Bauhof anheben zu lassen. Die Arbeiten wären mit einem hohen Aufwand verbunden und würden drei bis vier Wochen in Anspruch nehmen. In der Zeit müsste die Sonnenstraße komplett gesperrt werden. „In Anbetracht der Tatsache, dass die Fahrbahn nächstes Jahr ohnehin saniert wird, wäre das aus unserer Sicht zu viel des Guten“, so Schamper.

Gewährleistungsansprüche sind fix

Angesprochen wurde im Bauausschuss auch der Abschnitt der „Probesanierung“. Er sollte ja wesentliche Erkenntnisse zur gesamten Instandsetzung der Sonnenstraße bringen. Jürgen Forstner (Freie Wähler) hatte in der Juni-Sitzung des Ausschusses moniert, dass es im „Testbereich“ schon wieder zu ersten Setzungen am Granitsteinpflaster gekommen sei (wir berichteten). Die beauftragte Baufirma spricht indes lediglich von „Verdrückungen am Übergang auf den bestehenden Zwei-Zeiler in Richtung westlichen Anschluss“. Laut Schamper befinden sich die „Verdrückungen“ noch im Toleranzbereich. Die Gemeinde verfüge im Bedarfsfall aber über volle Gewährleistungsansprüche: „Die sind fix.“

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.

Doch soweit ist es noch nicht: „Wir empfehlen, diesen Bereich zu beobachten, um weitere Erkenntnisse - speziell im Hinblick auf die Vergleichsfläche in Asphaltbauweise – zu gewinnen“, schreibt die Baufirma in einer Stellungnahme.