Schießspektakel zum 30-Jährigen

Die Peißenberger kommen aus dem Feiern nicht mehr heraus: Nach der „Festwoche“ zum 100-jährigen Marktjubiläum mit Bergmannstag und Gautrachtenfest luden am Wochenende die Schäffler zum Grillfest und die Böllerschützen Pfaffenwinkel zu ihrem 30-jährigen Gründungsjubiläum ein. Gefeiert wurde bei den Böllerschützen standesgemäß – nämlich laut.

Peißenberg – Wer am Sonntagmittag den Volksfestplatz an der Moosleite aufsuchte, der war gut beraten, sich die Ohren zuzuhalten oder sein Trommelfell mit Ohropax zu schützen. Angeführt von einer Trommlerzugabordnung des Trachtenvereins Markt Peißenberg marschierten nach der Stiftungsmesse in St. Barbara rund 50 Böllerschützen zum Volksfestplatz hinauf – und danach wurde es richtig laut.„Wie war das noch einmal mit der Lärmgrenze von 95 Dezibel?“, fragte Bürgermeisterin Manuela Vanni scherzhaft in die Runde, nachdem die Böllerschützen aus Ebersberg, Huglfing, Germering und Ludenhausen sowie die Gastgeber selbst ihre ersten Salven donnern ließen.

Höhepunkt des Schießspektakels war der Auftritt der Trombini aus San Bortolo mit ihren martialischen XXL-Böllern. „Die machen eine richtige Show“, blickte Robert Halbritter, SPD-Gemeinderat und Schützenmeister beim örtlichen Schützenverein, fast ein bisschen neidisch auf die italienische Kompanie: „Mit unseren Luftgewehren könnten wir da nicht mithalten. Das ist eine gänzlich andere Fakultät“, so Halbritter schmunzelnd, der wie die Rathauschefin und andere Gemeinderatskollegen die Böllerei aus sicherer Entfernung verfolgte.

Der Kontakt zwischen den Böllerschützen Pfaffenwinkel und den Trombini ist vor 15 Jahren über den Ebersberger Patenverein zustande gekommen. Schon mehrmals waren die Pfaffenwinkler zu Besuch in Italien: „Da sind wirklich schöne Freundschaften entstanden. Die Gastfreundschaft der Trombini ist überragend“, schwärmt Norbert Ulshöfer, der zweite Vorsitzende der Böllerschützen Pfaffenwinkel.

Aus der Taufe gehoben wurde der Verein vor 30 Jahren von elf Gründungsmitgliedern, darunter auch Ulshöfers inzwischen verstorbener Vater Herbert. „Das war damals einer der ersten Böllerschützenvereine in der Region“, so Ulshöfer. Inzwischen zählt der Verein stolze 45 Mitglieder, von denen sich knapp 30 Aktive bei Festumzügen, Hochzeiten, Geburtstagen oder beim traditionellen Silvesterschießen an der Knappengedächtnis-Kapelle lautstark bemerkbar machen. „Auch sind wir verlässliche Wecker, die mit dem sogenannten Weckrufschießen an großen Festtagen die Dorf- oder Stadtgemeinschaft nicht verschlafen lassen“, schreibt Schriftführer Stefan Olschewski in der offiziellen Pressemitteilung zum Jubiläum. „Wir sind längst ein etablierter Verein in Peißenberg“, betont zudem Ulshöfer: „Das Böllern macht einfach Spaß. Der Verein steht für Zusammenhalt sowie für Brauchtums- und Traditionspflege.“