Schlechte Stimmung bei den Milchbauern

Die Situation der Milchbauern ist seit langem nicht die beste. Bei der Kreisversammlung des „Bund Deutscher Milchviehalter“ (BDM) in Peißenberg kam die schlechte Stimmung deutlich zum Ausdruck.

Peißenberg – Milchviehhalter in Landkreis Weilheim-Schongau geben den Betrieb auf, was hauptsächlich auf den gesättigten Markt und die daher zu niedrigen Milchpreise zurückzuführen ist, wie Bernhard Heger in seinem Vorstandsbericht den gut 100 Bauern, die am Mittwoch in den „Gasthof zur Post“ gekommen waren, mitteilte. Er nannte die Zahl der Milchvieh-Betriebe im Landkreis in den vergangenen Jahren: Diese ging von 903 auf 865 und 836 zurück.

Heger sieht aber auch Chancen für Landwirtschaft. So biete etwa die Digitalisierung bei der Bekämpfung von Ampfer Vorteile, weil mit Hilfe moderner Technik einzelne Pflanzen erkannt und bekämpft werden könnten, ohne dass großflächig Herbizide eingesetzt werden müssten.

Für wichtig hält es Heger, Weilheim als Standort für die Ausbildung von Landwirten zu erhalten. Landwirte sollten sich zur Winterschule anmelden, um deren Existenz zu sichern.

Heger rief die Bauern auf, sich politisch zu engagieren und bei wichtigen Veranstaltungen Präsenz zu zeigen. Für den 11. April ist eine Fahrt zur Agrarministerkonferenz in Landau in der Pfalz geplant, und am 26. April findet die Generalversammlung des „Ersten Bayerischen Butterwerks“ statt.

Bauern sollten unbedingt auch im Landschaftspflegeverband mitwirken. Der BDM solle einen Vorstandsposten übernehmen.

Ratschläge für Betrieb und Leben gab es von Rolf Brauch. Der Diplom-Agraringenieur und Seelsorger der evangelischen Landeskirche Baden, der als Berater tätig ist, warnte vor „Professoren und Bankmanagern“, die den Bauern erklärten, was sie alles haben müssten. Die Devise „wachsen oder weichen“ sei „die größte Scheißhausparole der Agrarpolitik“. Landwirte könnten auch am Größenwahn scheitern. „Was nützen da 10 000 Volt, wenn oben kein Licht brennt“, so Brauch mit Fingerzeig auf Bizeps und Kopf. Weniger Größe könne auch zum wirtschaftlichen Erfolg führen. Ein eingesparter Euro bringe einen Euro mehr Gewinn, auf der anderen Seite müsse man aber mindestens fünf Euro mehr Umsatz machen, damit ein Euro mehr Gewinn übrig bleibe. Auch Steuern sparen sollte nicht das Ziel von Investitionen sein. „Steuern sparen ist die Erotik älterer Männer“, so der evangelische Geistliche, der den Bauern auch davon abrät, einen schnellen Traktor nur deshalb zu kaufen, weil sie bei Familienproblemen schnell vom Hof fahren wollen.

Für besonders wichtig hält Brauch, den ökonomischen Erfolg auch zu genießen. Dabei sollten die Landwirte das Glück ihrer Kinder nicht zu hoch ansiedeln, sonst würden sie „die Tyrannen bekommen, die sie nicht gewollt, aber verdient haben.“ Dabei sei aber immer auch ein respektvoller Umgang miteinander notwendig. Alle Generationen auf einem Hof sollten sich Joe Cockers Lied „N’oubliez jamais ... every generation has it’s way“ (Vergesst nicht ... jede Generation geht ihren eigenen Weg) zu Herzen nehmen.

Wenn Bauern den Kindern ihren Willen aufzwingen, bestehe die Gefahr, dass sie im Alter die Episode 5 von „Star Wars“ live erlebten: „Das Imperium schlägt zurück.“ Als Lebenseinteilung schlägt Brauch vor: „Von 20 bis 30 Lernen und Erfahrung, auch Fremderfahrung, sammeln, von 30 bis 50 die Turbophase der Arbeit, und mit 50 an die Hofübergabe denken.“ Dann könnte man sich mit leichtem Gepäck nach vorne entwickeln.

Unter den Gästen waren auch die Landtagsabgeordneten Andreas Krahl und Susann Enders. Sie erklärten, warum sie für das Volksbegehren zum Erhalt der Artenvielfalt seien. Eine Fehlentwicklung dabei sei aber, dass es zu sehr auf die Landwirtschaft bezogen sei. Der Schutz der Insekten sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wie Enders betonte. Krahl sieht die Politik bei der Frage der Ausgleichszahlungen für Landwirte „auf einem guten Weg“.

