Was wird aus dem „Weckerle“-Standort in Peißenberg?

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

Ungewisse Zukunft: Was aus der Produktionssparte von „Weckerle-Cosmetics“ in Peißenberg wird, scheint ungewiss. Kein Rücktritt vom Kaufvertrag © Jepsen

Was wird aus dem „Weckerle-Cosmetics“-Standort in Peißenberg? Aus dem Unternehmensumfeld heißt es hinter vorgehaltener Hand, dass der Hersteller für Lippenstifte, Lippenpflegeprodukte und Make-up-Stifte die Produktionssparte aus der Marktgemeinde abziehen möchte.

Peißenberg – Die Zukunft des „Weckerle-Cosmetics“-Standorts in Peißenberg ist schon seit längerem unsicher. Das Unternehmen, das Bestandteil der „Weckerle Companies“ ist, zu denen auch „Weckerle-Machines“ in Weilheim und „Weckerle-Packaging“ (Verpackungen für Kosmetik mit Hauptsitz in der Schweiz) gehören, sollte eigentlich sowohl mit der Produktion als auch Administration ins interkommunale Gewerbegebiet nach Achalaich zwischen Polling und Weilheim umziehen. Die Corona-Pandemie sorgte aber für einen dramatischen, finanziellen Einbruch in der Kosmetik-Branche, weshalb die Pläne verschoben werden mussten (wir berichteten).

Zukunft ungewiss

Nun scheint es eine neue Entwicklung zu geben. Aus dem Unternehmensumfeld von „Weckerle-Cosmetics“ heißt es, dass es Überlegungen geben soll, die Produktion in Peißenberg zum 31. März 2023 einzustellen und an einen Weckerle-Standort ins baden-württembergische Eislingen zu verlagern. Dorthin wurde bereits die Herstellung der Kosmetikmasse verlegt. Aktuell, so wird kolportiert, würden Gespräche zwischen dem Betriebsrat und der Geschäftsleitung laufen.

Ist damit der Umzug nach Achalaich ad acta gelegt? Auf diese Frage gibt es von Seiten der „Weckerle“-Führung keine Informationen – ebenso wenig wie zu einer möglichen Verlagerung der „Cosmetics“-Produktion nach Eislingen. Eine Anfrage der Heimatzeitung blieb jedenfalls unbeantwortet.

Wird nach Eislingen verlagert?

Die Pläne für den Umzug nach Achalaich waren eigentlich schon weit gediehen. „Die Hallenpläne waren bereits erstellt und sogar schon die Möbel für die Innenausstattung ausgesucht“, hatte vor rund einem Jahr die damalige Firmendirektorin, Elena Zhuravleva, im Gespräch mit dieser Zeitung erklärt. Doch dann kam eben Corona. Zu der Zeit befand sich das 13 000 Quadratmeter große Grundstück in Achalaich, wie es Zhuravleva formulierte, „on hold“.

Im September dieses Jahres ist die Frist für die Bestätigung des Grundstücksdeals abgelaufen. Aus dem Pollinger Rathaus ist zu erfahren, dass Weckerle vom Kaufvertrag nicht zurückgetreten ist. Es wird also keinen Rückfall an die Gemeinde geben, sie halten an dem Grundstück fest“, bestätigt Bürgermeister Martin Pape.

Grundstück in Polling noch nicht zurückgegeben

Für welche Zwecke Weckerle das Grundstück in Achalaich im Falle einer „Cosmetics“-Produktionsverlagerung nach Eislingen tatsächlich nutzen will, darüber kann nur spekuliert werden. Nach den Vergabe-Kriterien der Gemeinde Polling (das betreffende Gewerbegrundstück liegt auf Pollinger Flur) muss innerhalb der nächsten fünf Jahre gebaut werden. Einen Bauantrag für das Areal liegt der Gemeinde aber aktuell noch nicht vor.