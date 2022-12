Schützenhaus in Peißenberg: Mehr Platz und bald digital

Bald gibt es zwölf digitale Schießstände bei der „Vereinigten Schützengesellschaft Peißenberg“. © Jepsen

Die 1862 gegründete Vereinigte Schützengesellschaft Peißenberg steht für Tradition, gleichermaßen aber auch für Moderne: So wird der Verein bald über zwölf elektronische Schießstände verfügen. Zudem wurde das Schützenhaus an der Alpspitzstraße um rund 100 Quadratmeter erweitert – und das mit viel Eigenleistung der Mitglieder.

Peißenberg – Tradition spielt bei den Peißenberger Schützen eine große Rolle. Davon zeugen allein die zum Teil über 100 Jahre alten Schützenscheiben, die im Vereinsheim an der Wand hängen. Doch der moderne Schießsport hat auch andere Facetten: „Wir sind ein Zwischending zwischen Hightech und Trachtenverein“, erklärt Adi Feuchthuber, der Schatzmeister des Vereins.

Mit „Hightech“ sind nicht nur die modernen Sportwaffen gemeint, sondern unter anderem auch die elektronischen Schießstände, die im großen Schießsaal im Obergeschoss des Schützenhauses bald die alten Seilzuganlagen ablösen werden. Für den Verein ist das eine Investition in die Zukunft: „Die Digitalisierung zieht bei uns ein. Man muss mit der Zeit gehen, sonst gehen die Mitglieder woanders hin“, sagt Feuchthuber. Die Umrüstung eines Schießstandes kostet etwa 3000 Euro, macht insgesamt also einen Betrag von knapp 40 000 Euro. Beim Königsschießen im Januar sollen die neuen Stände feierlich eingeweiht werden.

Im Februar bei der Ortsmeisterschaft soll dann auch der zweistöckige Anbau fertig sein, der an der Westseite des Schützenhauses in etwas mehr als sechs Monaten hochgezogen wurde. Das Projekt ist eine notwendige Anpassung der Infrastruktur. Es entstehen Umkleide- sowie Technikräume, auch eine Küchennische soll integriert werden. Die 220-Mitglieder starke Schützengesellschaft zählt derzeit 60 Aktive, die in zwei Gewehrmannschaften und einem Luftpistolenteam an den Start gehen. Die Leistungsschützen tragen bei ihren Wettkämpfen Schießjacken zur Stabilisierung des Oberkörpers und spezielle Schuhe. „Wir haben auch Frauen dabei. Die mussten sich immer unten im Stüberl umziehen. Das war auf Dauer ungut“, berichtet Schützenmeister Robert Halbritter. Der Vereinschef ist stolz auf die Eigenleistung, die von der Schützengesellschaft mit 1500 Arbeitsstunden bislang bei der Errichtung des Anbaus eingebracht wurde: „Die Mitglieder haben voll mitgezogen.“ Rund 600 Stunden werden noch nötig sein, um das Werk zu vollenden. Unter anderem müssen die Böden verlegt und die Beleuchtung installiert werden.

Inklusive Schießstanderneuerung wird der Anbau mit etwa 156 000 Euro zu Buche schlagen. 45 Prozent der förderfähigen Kosten werden über Zuschüsse des Bayerischen Landessportverbands (BLSV) gedeckt. Der Rest wird von den Schützen selbst finanziert – zum Teil über Darlehen, die in fünf Jahren getilgt sein sollen. „Wir sind bei den Kosten im Rahmen geblieben. Dennoch wird das Geld langsam knapp“, konstatiert Adi Feuchthuber schmunzelnd. Die Schützen wollen deshalb noch einmal die Werbetrommel rühren und direkt bei den Peißenberger Firmen um Sponsorengelder bitten.

Zeitlich und finanziell liegen die Schützen mit dem Anbau noch voll im Plan. „Bislang hat alles wunderbar funktioniert“, resümiert Robert Halbritter den bisherigen Projektverlauf. Auf der Anschaffungsliste steht neben den Schießständen übrigens auch ein neues Fernsehgerät. Die Schießwettbewerbe, die im ersten Stock ausgetragen werden, sollen nämlich künftig per Live-Bild eine Etage tiefer ins Schützenstüberl übertragen werden. Wie gesagt: Die Schützengesellschaft wandelt zwischen Tradition und Moderne.