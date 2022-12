Schulleiter hat sich mit Teilnahme an CSU-Gewinnspiel „ziemlich aufs Glatteis gewagt“

Von: Bernhard Jepsen

Vorerst ohne CSU-Rodel müssen die Kinder der Schule St. Johann auskommen, wenn sie zum Beispiel die Rodelbahn am Blomberg nutzen wollen. © Hias Krinner

Auch heuer verloste die Peißenberger CSU im Rahmen ihres „Christkindl-Kalender“-Rätselspiels wieder viele Preise, darunter zehn Plastik-Rennschlitten. Insgesamt wurden rund 50 Gewinner gezogen – wobei einige nachträglich aus der Liste gestrichen wurden. Konkret handelte es sich um vier Klassen der St. Johann-Grundschule.

Peißenberg – Im Sommer das Entenrennen und in der Adventszeit der „Christkindl-Kalender“: Wenn es um Freizeitspaß für Familien geht, lässt sich die Peißenberger CSU nicht lumpen. Da steigen Bürgermeister Frank Zellner und CSU-Bundestagslandesgruppenchef Alexander Dobrindt persönlich in den Stammerbach, um gelbe Quietscheentchen auf die Reise zu schicken, oder setzen sich bei der Verlosung zum Kalender-Spiel lustige Zipfelmützen auf. Auch heuer schickte die CSU wieder mehrere Gemeinderäte und Ortsverbandsmitglieder durch die verschiedenen Ortsteile.

CSU packte noch einen Eisgutschein drauf

Über eine Social-Media-Plattform meldeten sie sich bis zum 20. Dezember mit täglichen Video-Botschaften und der Frage, in welchem Ortsteil sie sich denn gerade befinden würden. Ein Rätselspaß für Jung und Alt, der gerade für Kinder pädagogischen Nutzen bietet: „Man hat ganz viel mitbekommen über Peißenberg und viel über die Ortsteile gelernt“, erklärte Alexander Dobrindt bei der ebenfalls über Social-Media übertragenen Verlosung.

Das Lösungswort lautete heuer „Auf geht´s zur Schlittengaudi am Guggenberg“. Passend dazu wurden neben zahlreichen Spielen und Puzzles zehn Schlitten an die Verlosungssieger verteilt. Die Namen der Gewinner von zwei Rennbobs ließen allerdings aufhorchen. Es wurden nämlich die Klasse „2b“ und die Klasse „1a“ der St.-Johann-Grundschule gezogen. „Das wird ein Klassenschlitten. Der Rektor hat sie angemeldet“, erläuterte Frank Zellner. „Also, wenn eine Klasse einen Schlitten für alle bekommt, dann ist das eine gute Geschichte“, ergänzte Alexander Dobrindt. Aber „für das gemeinsame Erlebnis“ müsse da noch ein Eisgutschein im Wert von 50 Euro mit draufgepackt werden. Neben den beiden „Klassenschlitten“ schlug die St.-Johann-Grundschule auch noch mit der „3b“ und der „2a“ bei der Verlosung der Spiele zu – inklusive Verzehrgutschein für die Eisdiele.

CSU-Gewinnspiel ist auch Imagewerbung

So weit, so gut: Aber sind staatliche Schulen nicht zur politischen Neutralität verpflichtet? Werbung für Parteien ist in Schulen gesetzlich verboten. Geregelt ist das in Bayern im Paragraphen 16 der Lehrerdienstordnung, der die parteipolitische Betätigung in Schulen verbietet: „Jegliche Werbung für politische Parteien, Wählergruppen, Bürgerinitiativen oder vergleichbare Vereinigungen sowie für deren Meinungen und Anliegen ist im Unterricht und im schulischen Bereich unzulässig.“ Und natürlich zielt das CSU-Gewinnspiel auch auf Imagewerbung ab.

Die Heimatzeitung hakte am Tag nach der Verlosung bei Matthias Igerl, dem Rektor der St. Johann-Grundschule, nach. Im Schulumfeld hatte es bereits am Vorabend kritische Stimmen in Bezug auf die Teilnahme am „CSU-Christkindl-Kalender“ gegeben. „Normalerweise dürfen wir keine Werbung für Parteien machen. Da haben Sie völlig recht“, erklärte er in einem ersten Telefonat gegenüber dieser Zeitung. Mit der Teilnahme habe er sich „ziemlich auf Glatteis gewagt“. Schon beim Ausfüllen habe er kein gutes Gefühl gehabt. Das Rätsel, so betonte Igerl, sei nicht von den Klassen, sondern von ihm persönlich gelöst worden. Er habe alle neun Klassen der Grundschule angemeldet. „Das war ein Fehler von mir“, konstatierte Igerl. Er sei in keiner Partei und „politisch völlig inaktiv“.

Schule verzichtet auf die Preise

Politische Werbung sei in keiner Weise die Intention gewesen. „Die Kinder wissen nicht, dass die Gewinne von der CSU sind.“ Igerl kündigte an, die Teilnahme am „Christkindl-Kalender“ nachträglich zurückzuziehen und auf die beiden Rennbobs, Spiele und Eisgutscheine zu verzichten. Die Bestätigung gegenüber der Heimatzeitung erfolgte dann in einem zweiten Gespräch – nachdem Igerl mit dem Schulamt und dem CSU-Ortsverband telefoniert hatte. Auch auf der Social-Media-Plattform gab es in einem CSU-Post einen „nachträglichen Hinweis“ mit dem Wortlaut: „Die Grundschule St.-Johann hat die Teilnahme zurückgezogen. Die Preise bleiben unvergeben.“

„Ich will nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht“, erklärte Igerl. Wenn sich Leute aus dem Schulumfeld an der Gewinnspielteilnahme stoßen würden, dann mache er einen Rückzieher: „Ich will keinen Ärger.“ Es sei ihm eigentlich nur um die Kinder gegangen. Er habe ihnen die Preise zukommen lassen wollen – nicht mehr und nicht weniger. Im zweiten Telefonat zeigte sich Igerl nicht mehr ganz so selbstkritisch. Er sprach nur noch von einem „vermeintlichen Fehler“. Eine Schule dürfe grundsätzlich an Preisausschreiben oder Gewinnspielen teilnehmen. Aber auch an solchen, die von Parteien organisiert werden? „Das müssten Juristen klären. Ich bin nur Schulleiter“, so Igerl.