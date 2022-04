2021 ein „sehr anstrengendes Jahr“ für Peißenberger Feuerwehr - aber nicht wegen der Einsätze

Von: Bernhard Jepsen

Neuwahlen standen bei der Feuerwehr Peißenberg an. Im Bild ist das Führungsteam mit dem verabschiedeten Georg Kreutterer (3.v.l.) zu sehen: (v.l.) Kevin Eiskirch, Andreas Bock (beide stellvertretende Kommandanten), Vorsitzender Robert Pickert, sein Stellvertreter Stefan Palmberger, Schriftführer Michael Bauer und Kommandant Philipp Reichhart. © Bernhard Jepsen

Die Corona-Pandemie hat in den vergangenen beiden Jahren auch die Peißenberger Feuerwehr ausgebremst. Doch mit 100 Aktiven steht die Wehr nach wie vor gut da.

Peißenberg – Es war eine beschissene Zeit“: Robert Pickert redete bei der Jahresversammlung des Feuerwehrvereins im Gerätehaus an der Ebertstraße gar nicht erst um den heißen Brei herum. Der Vorsitzende spielte auf die Pandemie an, die auch bei der Peißenberger Wehr den Übungsbetrieb und das Vereinsleben nahezu zum Stillstand gebracht hatte. „Deshalb fällt mein Bericht heute auch relativ kurz aus“, erklärte Pickert vor den 67 anwesenden, stimmberechtigten Mitgliedern. Selbst die einzige gesellschaftliche Veranstaltung, die im Sommer 2021 terminiert wurde, stand unter keinem guten Stern. So musste die Oldtimerausfahrt abgebrochen werden – „weil der Piepser anging“, wie Pickert berichtete. Die Feuerwehr wurde zu einem Dachstuhlbrand in den Michelsweg gerufen.

Es war einer der wenigen Großeinsätze, der von der Peißenberger Feuerwehr 2021 absolviert werden mussten. Vor allem die Lockdownphasen schlugen sich in der Statistik nieder. 2021 verzeichnete man nur 1526 Einsatzstunden, 2020 waren es noch 1737. Sicherheitswachten bei Veranstaltungen fielen zum Beispiel komplett aus. Kommandant Philipp Reichhart berichtete von 29 Brandeinsätzen, 77 technische Hilfsleitungen und vier Abc-Einsätzen. Unter letztgenannte Kategorie fiel auch ein Einsatz im Freien: Ein Grundbesitzer hatte mit einer Spitzhacke seinen Garten umgegraben und dabei eine Gasleitung erwischt. „Es gibt nichts, was es nicht gibt“, resümierte Reichhart schmunzelnd: „Ich glaube, der gräbt seinen Garten nicht mehr so schnell um.“ Reichhart sprach in Bezug auf 2021 von einem „sehr anstrengenden Jahr“. Nicht in Bezug auf die Einsätze, sondern im Hinblick auf die immer neu angepassten Pandemievorschriften. Reichhart lobte die Disziplin seiner Mannschaft: „Keiner hat gemeckert. Wir waren eine der wenigen Feuerwehren, die immer mit Masken ausgerückt ist.“

Neues Tanklöschfahrzeug benötigt

Lob gab es für die Floriansjünger auch von Bürgermeister Frank Zellner. Die Einsatzkräfte würden dafür sorgen, dass das Sprichwort „Schnell wie die Feuerwehr“ nicht nur eine leere Worthülse sei. Die Gemeinde wiederum sei dafür zuständig, die technischen Voraussetzungen zu schaffen. Zellner verwies unter anderem auf das Tanklöschfahrzeug, das in den nächsten Jahren für rund 400 000 Euro neu angeschafft werden soll, und natürlich auf den geplanten Umbau respektive die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses. Der Baustart soll angesichts permanent steigender Baukosten unbedingt noch in diesem Jahr erfolgen: „Wir sollten schnell mit dem Bau anfangen, damit wir es auch zu dem Budget schaffen“, erklärte Zellner. Zuvor hatte der Rathauschef von 6,1 Millionen Euro an Baukosten gesprochen. Beim Start der Projektplanungen lag man noch bei 3,5 Millionen Euro.

Das Feuerwehrwesen ist eben eine teure Angelegenheit. Für eine klamme Kommune wie Peißenberg sind die Ausgaben nicht leicht zu schultern. Aber Kreisbrandinspektor Markus Deutschenbaur verteidigte in seinem Grußwort den finanziellen Aufwand: Die Investitionen würden „vorausschauend“ dazu beitragen, dass hohe Schäden bei Bränden und anderen Einsatzarten vermieden werden. Die Feuerwehr sei zudem immer mehr im Bereich „Katastrophenschutz“ gefragt, wie unter anderem die Flut im Ahrtal gezeigt hätte.

Gerold Grimm legt Amt als Kreisbrandmeister nieder

Sehr persönliche Worte fand zum Abschluss der Versammlung Gerold Grimm. Das Peißenberger Feuerwehr-Urgestein wird nach 24 Jahren als Kreisbrandmeister sein Amt niederlegen: „Ich kann es noch gar nicht glauben, dass es jetzt so weit ist“, gestand Grimm. Die Zusammenarbeit mit ihm sei zwar nicht immer einfach gewesen („ich habe auch meine Fehler“), aber er sei immer bestrebt gewesen, „ein Kreisbrandmeister aus der Mitte der Feuerwehr“ zu sein, der nicht alles besser weiß.“

Grimm übte Kritik am zunehmenden Bürokratismus, der immer mehr auch das Feuerwehrwesen beherrschen würde: „Man sollte nicht immer nur draufpacken, sondern sich fragen, was wirklich Sinn macht. Weniger ist oft mehr.“ In seiner Amtszeit sei es Gott Dank zu keinen schwereren Verletzungen von Feuerwehrleuten gekommen, obwohl es viele gefährliche Einsätze gegeben habe. „Die Feuerwehr war und ist mein Leben“, erklärte Grimm – und zum Abschied gab es noch einen Appell an seine Kollegen: „Denkt immer daran: Wir machen unsere Arbeit nicht zum Selbstzweck, sondern zum Schutze unserer Mitmenschen.“