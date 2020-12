Silvester ist heuer nicht der Kracher

Verkaufsverbot für Raketen und Böller: Für echte Feuerwerkfans wird das Silvesterfest 2020 ziemlich trist ablaufen. Statt Leuchtkugeln am Himmel gibt es aufgrund der Corona-Pandemie ab 21 Uhr eine allgemeine Ausgangssperre. Auch für Berufspyrotechniker Moritz Hummig wird es ein ungewöhnlicher Jahreswechsel sein.

Eigentlich ist Silvester einer der Haupt-Arbeitstage im Leben von Pyrotechniker Moritz Hummig

Heuer ist wegen Corona alles anders

Zum ersten Mal seit er denken kann, ist der Peißenberger beim Jahreswechsel 2020/2021 zu Hause

Peißenberg – Die Corona-Krise verändert fast alles – auch für Moritz Hummig. Normalerweise ist der 30-jährige Pyrotechniker an Silvester und den Tagen davor ein vielbeschäftigter Mann. Das Familienunternehmen „Hummig Effects“ sorgt traditionell zum Jahreswechsel auf Schloss Elmau für ein großes Feuerwerkspektakel – und das schon seit vielen Jahren. Doch heuer sind die Elmau-Hotels im Zuge des Corona-Lockdowns geschlossen. Ohne Gäste braucht es auch kein Feuerwerk: „Das ist seit 20 Jahren zum ersten Mal, dass wir an Silvester keine Arbeit haben“, erzählt Hummig im Gespräch mit der Heimatzeitung: „Ich weiß noch gar nicht, was ich jetzt an dem Abend machen soll.“

Theoretisch dürfte Hummig arbeiten

Das Verkaufsverbot für Feuerwerkskörper würde Hummig im Grunde nicht tangieren. Er verfügt über eigenes Material und als gewerblich tätiger Pyrotechniker dürfte er angemeldete Feuerwerke jederzeit zünden – aber ihm und seinen Berufskollegen fehlen die Auftraggeber. Auch die Gemeinde winkte bei der Bestellung eines Silvesterfeuerwerks ab. Nachdem die Weihnachtssitzung des Marktrats coronabedingt ausgefallen war, hatte Walter Wurzinger (Freie Wähler) vorgeschlagen, das eingesparte Sitzungsgeld für ein zentrales Feuerwerk in Peißenberg zu investieren und einen der ortsansässigen Fachleute damit zu beauftragen. „Das hätte eine Überraschung sein sollen, von der keiner gewusst hätte“, so Wurzinger auf Nachfrage: „Kurz vor Mitternacht hätte es einen lauten Bumms getan – und dann hätte man fünf Minuten lang schießen lassen können. Die Leute hätten dann vom Fenster oder vom Garten aus zuschauen können.“

Professionelle Feuerwerke sind weithin sichtbar. Während Silvesterraketen nur etwa 50 Meter nach oben steigen, fliegen pyrotechnische Fachartikel – wie sie unter anderem Hummig verwendet – bis zu 200 Meter hoch. Doch im Rathaus war man von der Idee weniger begeistert. Man befürchtete, dass es während des Feuerwerks zu Menschenansammlungen hätte kommen können. Ein von der Gemeinde gesponsertes Feuerwerk, so hieß es zudem, sei in Pandemie-Zeiten mit den vielen Einschränkungen und Entbehrungen nicht das richtige Zeichen. Das akzeptiert Wurzinger: „Ich kann das schon verstehen.“

Wirtschaftliche Auswirkungen der Corona-Krise groß

Für Moritz Hummig wird es also ein ruhiges Silvesterfest – „zum ersten Mal in meinem Leben“. „Hummig Effects“ bekommt die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise natürlich voll zu spüren: „Man merkt es deutlich“, berichtet Hummig: „Aber wir kommen noch einigermaßen gut durch.“ Das Unternehmen, das neben der Feuerwerkerei noch Pyrotechnikerlehrgänge organisiert und viel im Spezialeffektbau engagiert ist, hat Rücklagen gebildet.

Trotz allem hofft man auf ein baldiges Ende der Pandemie-Beschränkungen. Die Aufträge von Theatern sind nahezu komplett weggebrochen, auch für die inzwischen verschobenen Passionsspiele in Oberammergau war man bereits mit dem Bau einer Feuerschale gebucht worden. Derzeit befindet sich vieles in der Schwebe. Hummig hofft auf die Bregenzer Festspiele im Sommer 2021. „Hummig Effects“ soll dafür eine Kanone bauen. Aber derzeit gibt es für ihn und das Familienunternehmen nur eines zu tun: „Wir müssen auf das Okay von anderen warten“, so Hummig.