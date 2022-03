Vor Kindergarten „Regenbogen“ in Peißenberg: „Situation ist tatsächlich kriminell“

Von: Bernhard Jepsen

Ein breiter Gehweg ist eine Idee, wie die Situation am Kindergarten „Regenbogen“ in Peißenberg entschärft werden könnte. © andrea jaksch

Einen Ausbau der Verkehrsberuhigung im Bereich des Kindergartens „Regenbogen“ mittels einer Verbreiterung der Gehwege und der Errichtung bepflanzter Ausbuchtungen zur Fahrbahnverengung auf der Thalackerstraße: Das fordert die Marktratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen in einem Antrag.

Peißenberg – Die Thalackerstraße im Bereich des evangelischen Kindergartens „Regenbogen“ ist ein verkehrstechnisches Nadelöhr – vor allem am Morgen und mittags, wenn Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Kita bringen oder abholen. Wie Jürgen Forstner in der jüngsten Bauausschusssitzung konstatierte, entsteht während des Bring- und Abholverkehrs regelmäßig ein „enormes Gefahrenpotenzial“: „Ich mach mich jetzt mal so richtig beliebt“, erklärte der Gemeinderat der Freien Wähler. Aber es sei zum Teil „echt gemeingefährlich“, wie die Straße in der Früh von Eltern zugeparkt werde und die kleinen Kinder hinter den Autos rausschießen würden: „Es ist halt schön, wenn man vor der Haustür parken kann“, kritisierte Forstner. Matthias Bichlmayr (Grüne) kam zu einer ähnlichen Einschätzung: „Die Situation ist tatsächlich kriminell.“

Aber was tun? Neben der Sensibilisierung der Eltern für die Problematik könnten nach Meinung der Grünen auch bauliche Eingriffe an der Thalacker- respektive Sulzerstraße die Gefahrenlage entschärfen. In einem von Annette Daiber formulierten Antrag fordern die Grünen eine Verbreiterung der Gehwege und die Errichtung von bepflanzten Ausbuchtungen auf der Thalackerstraße im Bereich des Kindergartens. „Der Gedanke war einfach der, ob man es nicht analog zum Kinderhaus an der Ammer machen kann“, erklärte Matthias Bichlmayr im Ausschuss: „Eine Seite des Verkehrs muss dann warten und die andere fährt. So kann man eine Entschleunigung an der Stelle erreichen.“

In der Begründung ihres Antrags verweisen die Grünen auf das „erheblich gewachsene Verkehrsaufkommen“ auf der Sulzer- und Thalackerstraße. Im Bereich des Kindergartens gebe es zwar eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30, die werde allerdings von den Autofahrern oft ignoriert. Zudem seien die Bürgersteige zu schmal, damit zwei Fußgänger nebeneinander Platz hätten. „Das ist kein haltbarer Zustand“, heißt es im Antrag der Grünen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen würden dazu beitragen, dass „die Qualität des Ortes ,Straße’ für Fußgänger und Anwohner deutlich steigen würde“.

Der Antrag der Grünen wurde schließlich zur weiteren Beratung im Marktrat angenommen. „Wir greifen das Thema auf und wollen es im Zusammenhang damit betrachten, was ohnehin schon läuft“, erklärte Frank Zellner (CSU). Der Bürgermeister spielte damit auf die geplante Sanierung und Modernisierung des Regenbogen-Kindergartens an. Im Zuge der Konzeptentwicklung soll parallel eruiert werden, inwieweit die Straßenführung am Thalacker und auch die Parkplatzsituation verändert beziehungsweise sicherer gestaltet werden kann. „Wir sind dabei, das mitzudenken“, betonte Zellner. Diese Vorgehensweise wurde vom Marktrat einhellig abgesegnet. Nur von Peter Blome (SPD) kam noch ein kleiner Hinweis: „Die Ausbuchtungen zur Verkehrsberuhigung sollten, wenn sie denn kommen, erst provisorisch eingebaut werden – so wie am Kinderhaus an der Ammer.“ Wenn die Buchten nicht funktionieren, könne man sie dann wieder problemlos zurückbauen.