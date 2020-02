„Soft-Opening“ für TSV-Geschäftsstelle in Peißenberg

Stießen auf die neue Geschäftsstelle an: ( v.l.) TSV-Schatzmeister Ulrich Ingenfeld, Manuela Vanni, Manfred Fichtner, Stefan Rießenberger und TSV-Vize-Präsident Markus Heidler.

Umzug abgeschlossen

von Bernhard Jepsen schließen

Viele Jahre lang war die Geschäftsstelle des TSV Peißenberg in der Werdenfelser Straße beheimatet – bis Ende 2019 der Umzug in das neue Domizil im „Max-Biller-Haus“ erfolgte. Nun lud der TSV zu einer kleinen Eröffnungsfeier in seine neuen Räumlichkeiten ein.