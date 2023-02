„Sommer auf Solupp“ brachte die Entscheidung: Adelina (11) ist die beste Vorleserin

Adelina Kögl (mit Buch in der Hand) siegte beim Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs in Peißenberg. © ruder

„Es ist einfach toll, wenn die Kinder sich fürs Lesen begeistern“, freute sich Martina Lengger, Deutschlehrerin und Jurymitglied beim Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs für Sechstklässler, bei der Begrüßung der Gäste in der Realschule Peißenberg. Neun Kinder waren aus allen Ecken des Landkreises angereist, um sich mit anderen Bücherwürmern zu messen.

Peißenberg – Ob die Teilnehmer Mittelschüler, Realschüler oder Gymnasiast sind, war bei dem Wettbewerb völlig irrelevant, lediglich die Freude am Lesen zählte. Diese und ihr Lieblingsbuch brachten die sieben Mädchen und zwei Jungen zum Wettbewerb auch mit.

Sie mussten zunächst eine selbst gewählte Textstelle vorlesen. Viele der Darbietungen waren beeindruckend. Lautmalerische Elemente kamen bei den eingeübten Passagen ebenso zum Einsatz wie Gesangseinlagen und die unterschiedliche Gestaltung der Stimmen. Auch der Pausengong und wiederholte Störung an der Tür brachten die Sechstklässler nicht aus der Ruhe. Sie lasen einfach selbstbewusst weiter.

Nach der Pause wurde es knifflig

Die vier Juroren mussten auf Fragebögen Aspekte wie „Lesetechnik“, „Interpretation“ oder „Textstellenauswahl“ mit Punkten bewerten. Die Schwierigkeit des gewählten Buches floss außerdem in die Beurteilung ein.

Einige Favoriten hatte die Jury, zu der auch die Schülersprecher Ayleen Bahrmann und Marco Gangemi zählten, nach der ersten Runde bereits. Katrin Führer, Inhaberin der Buchhandlung „Peissenbuch“ und lokale Organisatorin des Kreisentscheids, staunte ob der Lesefähigkeiten aller Teilnehmer. „Das Niveau ist extrem hoch“, lobte sie.

Nach einer kurzen Pause wurde es dann kniffliger. Es galt, zwei Seiten aus einem unbekannten Buch vorzutragen. Das Jugendbuch „Sommer auf Solupp“ hatte Führer dafür ausgewählt. Trotz des fremden Textes schlugen sich die Kinder gut, doch zeichneten sich hier deutlichere Unterschiede ab. Einigen gelang es, den Text fließend und ohne Stocken und sogar mit perfekten Betonungen vorzutragen. Andere forderten die erstmals gesehenen Zeilen stärker heraus. Wieder gab es Punkte.

Gewinnerin darf zum Bezirksentscheid

Bei der Auswertung am Ende war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen mehreren Teilnehmern. Durchsetzen konnte sich mit einem kleinen Vorsprung die Schwabbruckerin Adelina Kögl. Zum wiederholten Male ging der Sieg somit an das Schongauer Welfen-Gymnasium.

Die Gewinnerin, die nun beim Bezirksentscheid antreten darf, freute sich über die beiden Bücher, die sie erhielt, und verriet, dass es in ihrem Bücherregal langsam eng wird. Denn Adelina ist eine richtige Leseratte und schmökert, wenn sie nicht gerade reitet, Ballett tanzt oder Klavier spielt, am liebsten in fröhlichen Büchern. „Gruselige Geschichten mag ich gar nicht“, erklärte die Elfjährige. Ihre Mitstreiter gingen aber nicht leer aus. Jeder bekam eine Urkunde und ein Buch überreicht.

Beim Kreisentscheid in Peißenberg dabei waren auch: Helena Stuttmann (Weilheim, Gymnasium Weilheim), Magdalena Oswald (Weilheim, Realschule Weilheim), Annika Geiger (Peiting, Realschule Schongau), Sophie Spindeldreher (Penzberg, Realschule Penzberg), Maximilian Liedl (Böbing, Realschule Peißenberg), Severina Rieth (Antdorf, Gymnasium Penzberg), Corbin Franzke (Ingenried, Mittelschule Schongau) und Marla Stephan (Weilheim, Mittelschule Weilheim).

Ursula Gallmetzer