Buckelpiste in Peißenberg sorgt für Ärger

Von: Bernhard Jepsen

Eine Blaupause für die gesamte Sonnenstraße? Der asphaltierte Abschnitt am Schülerlotsenübergang. Gegen das Verlegen von Pflaster spricht die Lärmbelastung für die Anwohner © JEPSEN

„Gibt es schon erste Erkenntnisse nach der Teilsanierung der Sonnenstraße?“: Diese Frage wurde in der jüngsten Sitzung des Peißenberger Bauausschusses gestellt. Fachlich detaillierte Antworten dazu soll es am Mittwoch im Marktrat geben. Doch im Ausschuss hagelte es bereits Kritik.

Peißenberg – Die Sonnenstraße, genauer gesagt, der Pflasterabschnitt im Bereich der St. Barbara-Kirche und entlang der Realschule, ist schon seit vielen Jahren ein Sorgenkind der Gemeinde. Die Fahrbahn gleicht an manchen Stellen einer Buckelpiste. Allein schon aus Verkehrssicherheitsgründen besteht dringender Handlungsbedarf.

Deshalb wurde in den Sommerferien ein Teilabschnitt zwischen der St.-Barbara-Kirche und Sonnenapotheke für 25 000 Euro instandgesetzt (wir berichteten). Das gemeindliche Bauamt titulierte das Projekt als „Probesanierung“. Selbige sollte Aufschlüsse über die Bodenbeschaffenheit und Erkenntnisse für eine Gesamtmaßnahme liefern.

Anton Höck (Peißenberger Liste) und Stefan Rießenberger (Bürgervereinigung) fragten nun im Bauausschuss nach, ob schon eine Evaluierung der „Probesanierung“ stattgefunden hat. Eine fachlich fundierte Expertise bekamen sie – noch – nicht.

Bürgermeister Frank Zellner (CSU) verwies darauf, dass der gemeindliche Tiefbauchef, Thomas Schamper, noch im Urlaub sei. Im Marktrat solle es aber dann genauere Auskünfte geben. Zellner verwies darauf, dass die Ursache für die Bodenwellen aber bereits eruiert worden sei. Letztlich seien die Unebenheiten durch eine nicht tragfähige Lehmschicht entstanden. Selbige sei komplett ausgetauscht und der Boden neu aufgefüllt worden. Rießenberger aber hakte nach: „Ich bin sehr unglücklich mit der Sonnenstraße“, erklärte der BV-Fraktionssprecher. Die Fahrbahn habe wegen der Bauarbeiten zwei Wochen lang für den Verkehr gesperrt werden müssen – „und nur dafür, dass gerade einmal zwei Wasserlachen verschwinden. Ansonsten schaut es genauso aus wie vorher.“ Eine komplette Asphaltierung des Teilabschnitts, so Rießenberger, wäre wesentlich billiger gekommen, als die Pflastersteine auf Halde zu legen und zum Teil wieder zu verbauen: „Die Bürger fragen sich doch, ,Was habt ihr denn da wieder gemacht?‘“

Zum Hintergrund: Der Schülerlotsenübergang wurde nicht mehr gepflastert, sondern asphaltiert, um ihn auch für Senioren und Rollstuhlfahrer leichter passierbar zu machen. Der restliche Abschnitt Richtung Sonnenapotheke wurde indes wieder gepflastert – zum Unmut von Rießenberger.

Allerdings: Genau diese Ausführung wurde vom Marktrat im Vorfeld der Baumaßnahme so beschlossen. Rießenberger bat im Ausschuss dennoch darum, für den sanierten Teilabschnitt eine Kostengegenüberstellung zwischen der Ausführungsvariante und einer reinen Asphaltierung zu ermitteln und im Marktrat vorzulegen.

Argumentative Unterstützung bekam Rießenberger von Manuela Vanni (Peißenberger Liste). Der Marktrat, so die Altbürgermeisterin, müsse sich „wirklich überlegen“, ob er nicht die gesamte Sonnenstraße asphaltieren lasse: „Das Pflaster ist unheimlich laut. Und es gibt andere Möglichkeiten, um dort den Verkehr zu beruhigen.“ Eventuell könne man im Zuge der Realschulerweiterung eine größere Aktion starten.

Der teilsanierte Abschnitt überzeugte Vanni ebenso wenig wie Rießenberger: „Die Fahrbahn buckelt sich immer noch. Gerade ist sie jedenfalls nicht.“ Ebenfalls gegen die Pflasterung sprachen sich Bernd Schewe („Wer ist heute noch scharf auf Pflasterungen?“) und Matthias Bichlmayr (Grüne) aus: „Ich bin eigentlich ein Fan von Kopfsteinpflastern. Aber sie verursachen Lärm, den letztlich die Anwohner mit Einbußen ihrer Lebensqualität ertragen müssen.“

Peißenbergs Bürgermeister Zellner wiederum verwies darauf, dass die Pflasterung dafür sorgen würde, dass die Fahrzeuge an der Realschule langsam vorbeifahren würden und dass es Sinn und Zweck der „Probesanierung“ gewesen sei, die Ursache für die Buckelbildung zu ergründen: „Das weiß man jetzt.“ Es sei also keinesfalls so, dass man nun fünf Jahre abwarten würde, ob sich wieder Buckel bilden.