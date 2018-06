Spatenstich für Bürgerhaus und Juze

Fünf Jahre hat es gedauert von der ersten Idee, ein neues Jugendzentrum und Bürgerhaus in Peißenberg zu bauen, bis zum Spatenstich am gestrigen Mittwoch. Wenn nun alles nach Plan läuft, soll im April Einweihung gefeiert werden.

Peißenberg – Obwohl es in Strömen regnete, als gestern gegen Mittag die ersten Spaten in den Haufen Erde am Baugelände an der Bergwerkstraße gestochen wurden, war die Laune der Beteiligten bestens: „Ich freue mich, dass es endlich so weit ist, dass wir mit diesem lang ersehnten Bau beginnen können“, sagte die Peißenberger Bürgermeisterin Manuela Vanni beim Spatenstich. Sie habe zwischendurch manchmal nicht mehr daran geglaubt, dass es eines Tages so weit sein würde.

Sie umriss kurz die Entwicklung der vergangenen fünf Jahre, bis es jetzt so weit war, dass mit dem Bau begonnen werden konnte: „Im Dezember 2012 war es klar, dass das Jugendzentrum an seine Grenzen stößt und dass wir ein Bürgerzentrum brauchen“, sagte Vanni. Zunächst sei nach leer stehenden Gebäuden gesucht worden, die sich dafür eignen würden, doch schnell sei klar gewesen, dass der Platz zwischen Bahnhof, Bücherei und „Rigi-Center“ der geeignetste sei. Im Jahr 2015 sei der Auftrag an das Architekturbüro „Burian und Pfeiffer“ vergeben worden.

Im Januar 2016 habe die Regierung von Oberbayern zugesagt, den Bau, der rund rund 2,6 Millionen Euro kosten soll, zu 80 Prozent zu fördern. Ein Jahr später habe dann der Marktgemeinderat den Entwurf des Architekturbüros gebilligt, nachdem die ursprünglichen Pläne abgespeckt worden waren. Bis dann alle Aufträge vergeben worden waren, verging noch mehr als ein Jahr, weil die Ausschreibungen in einigen Sparten bis zu zwei Mal wiederholt werden mussten. „Der Bau ist „unheimlich wichtig“, sagte Vanni, weil er einen großen Schritt in Richtung neue Peißenberger Ortsmitte darstelle.

„Es freut mich ganz besonders, dass das Projekt heute beginnt“, sagte Annemarie Kubina, die Baudirektorin bei der Regierung von Oberbayern ist. Sie ermunterte die Gemeinde, schnell die Rechnungen zu stellen: „Wir könnten sofort auszahlen, wir warten sogar darauf.“

Anschließend sagte Architekt Edgar Burian noch ein paar Worte zu dem Bau: Der Ansatz sei gewesen, eine Verbindung zwischen Schongauer Straße und Bergwerkstraße herzustellen. In dem neuen Bau sollen das Jugendzentrum, ein Bürgersaal und zwei Bürgerbüros Platz finden.

Eigentlich hätten die Bagger schon gestern am Arbeiten sein sollen, doch wegen des schlechten Wetters starten die Bauarbeiten wahrscheinlich erst in der kommenden Woche. Wenn alles nach Plan läuft, soll das neue Bürgerhaus mit Jugendzentrum im April eröffnet werden.

Kathrin Hauser