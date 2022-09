Nach vielen Verzögerungen Spatenstich im Barbarahof

Von: Kathrin Hauser

Der Kran ist schon aufgebaut, es kann losgehen mit der Nachverdichtung im Barbarahof. © Ralf Ruder

Vor einem Jahr schon hätte Spatenstich für die drei Häuser sein sollen, die im Barbarahof in Peißenberg gebaut werden, doch aus verschiedenen Gründen verzögerte sich der Baubeginn. Nun ist es so weit: Heute ist offizieller Spatenstich. Es sollen 30 geförderte Mietwohnungen entstehen.

Peißenberg – Wenn alles nach Plan gelaufen wäre, dann wären die 30 neuen Mietwohnungen, die die „Wohnbau Weilheim“ im Barbarahof in Peißenberg baut, wohl entweder schon bezogen oder kurz vor der Fertigstellung. Doch wie bereits berichtet, hat sich der Beginn der Bauarbeiten aus verschiedenen Gründen verzögert.

Es ging schon holprig los mit der Bebauung der Innenfläche der ehemaligen Bergarbeitersiedlung: Zunächst mussten die baurechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass im aus 67 Wohnungen bestehenden historischen Ensemble überhaupt gebaut werden kann. Als die rechtlichen Hürden überwunden waren, erkrankte Geschäftsführer Markus Kleinen, das Baumaterial wurde knapper und die Preise stiegen.

Nun, rund ein Jahr nach dem ursprünglich geplanten Termin für den Baubeginn, ist am heutigen Dienstag Spatenstich, wie die „Wohnbau Weilheim“ mitteilt.: „Am 13. September beginnt im Beisein von Landrätin Andrea Jochner-Weiß und Bürgermeister Frank Zellner mit dem Spatenstich der Neubau von 30 geförderten Wohnungen in Peißenberg“, heißt es in einer Mitteilung der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises und einiger Kommunen: „Somit findet in Peißenberg die lang ersehnte Lückenschließung im historischen Ensemble nach diversen Verzögerungen endlich statt.“

Auf der noch freien Fläche in der ehemaligen Bergarbeitersiedlung sollen drei neue Gebäude entstehen – jeweils mit zwei Vollgeschossen und ausgebautem Dach. Dadurch werden rund 2000 Quadratmeter Wohnfläche neu geschaffen, die Durchschnittsfläche der einzelnen Wohnung liegt bei rund 68 Quadratmetern. Die Wohnbau rechnet mit Kosten von rund 14 Millionen Euro.

Die Wohnbau ist mit rund 1700 Wohnungen der größte Vermieter in der Region und soll der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum dienen. „Kernziel des Unternehmens ist es, dem Grundbedürfnis ,Wohnen’ mit erschwinglichen Preisen gerecht zu werden“, teilt die Wohnbau mit. Alle Wohnungen, die im Barbarahof gebaut werden, sind einkommensorientiert gefördert.

Wie die Gesellschaft mitteilt, liegt der monatliche Mietpreis bei 11,50 Euro pro Quadratmeter, was deutlich unter dem Niveau einer vergleichbaren Wohnung liege. Die einkommensorientierte Förderung ermöglicht dem Mieter zusätzlich noch, einen Mietzuschuss von bis zu 6,50 Euro pro Quadratmeter zu erhalten, wobei sich die Höhe des Zuschusses am Gesamteinkommen der Bewohner der jeweiligen Wohnung orientiert.

Nachdem klar war, dass sich der Beginn der Bauarbeiten noch verzögern wird, wurden die Entwürfe noch einmal überarbeitet und optimiert. Laut Wohnbau sollen alle Gebäude in „nachhaltiger Holzbauweise“ mit heimischem Holz von regionalen Handwerkern errichtet werden. Beheizt werden die Häuser mit einer Kombination aus Fernwärme und einer Grundwasser-Wärmepumpe: „Dadurch leistet die Wohnbau Weilheim einen wertvollen Beitrag zu Energiewende und die künftigen Mieter profitieren von niedrigen Heizkosten“, heißt es in der Mitteilung. Es werden vorgefertigte Holzwände und -decken verwendet, sodass die Wohnbau davon ausgeht, dass sich die Bauzeit dadurch erheblich verkürzt. „Die Holzbauten werden sich sehr gut in das denkmalgeschützte Ensemble des Barbarahofes einfügen und die Ortskernlage von Wörth für die Bewohner aufwerten“, so die Wohnbau in ihrer Ankündigung des Spatenstichs.

Mit dem Wohnraum sollen auch 62 Parkplätze gebaut werden, von denen zwei Stellplätze für das Peißenberger Carsharing bereitgestellt werden. Gleichzeitig stellen die Gemeindewerke Peißenberg eine Ladestation für E-Autos zur Verfügung. Wenn alles nach Plan läuft, dann können die ersten Mieter Anfang des Jahres 2024 in ihre neuen Wohnungen im Barbarahof einziehen.