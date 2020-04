Halbritter will 2. Bürgermeister in Peißenberg werden

Bei der Stichwahl um den Chefsessel im Peißenberger Rathaus musste Robert Halbritter CSU-Kandidat Frank Zellner den Vortritt lassen. Nun bewirbt sich der SPD-Frontmann um das Amt des Vize-Bürgermeisters – und dabei bekommt er breite Unterstützung von den Grünen, der Bürgervereinigung und den Freien Wählern.

Peißenberg – Nach der Wahl ist vor der Wahl: Am 13. Mai soll nach derzeitigem Stand die konstituierende Sitzung des neu gewählten Marktrats stattfinden. Dann wird erstmals Frank Zellner als neuer Bürgermeister die Sitzungsleitung übernehmen – und es wird noch einmal gewählt: In geheimer Abstimmung dürfen die Mandatsträger über die personelle Besetzung für das Amt des zweiten Bürgermeisters entscheiden. Ein Kandidat steht bereits fest: „Ich bin von verschiedenen Seiten angesprochen worden. Ich möchte es machen – und ich habe auch einen gewissen Anspruch darauf“, erklärt Ex-Bürgermeisterkandidat Robert Halbritter. Hinter den Kulissen werden natürlich bereits eifrig interfraktionelle Gespräche geführt und Mehrheiten ausgelotet. Auch wenn sie sich öffentlich noch nicht dazu äußern möchte, würde dem Vernehmen nach die bisherige Vize-Rathauschefin, Sandra Rößle (CSU/Parteilose), den Posten offenbar gerne behalten. Doch ob die Fraktion und vor allem Frank Zellner dem Wunsch entsprechen wollen respektive können, ist ungewiss. Dagegen könnten strategische Überlegungen sprechen.

Keine Planspiele mit der AfD

Der Neu-Bürgermeister legt nach eigenem Bekunden viel Wert auf eine gute Zusammenarbeit im künftigen Gemeinderat: „Das ist mir sehr wichtig“, bestätigt er auf Nachfrage der Heimatzeitung. Um aber die sieben unterschiedlichen Gruppierungen im Gremium bei der Stange zu halten, wird er ihnen etwas anbieten müssen – nicht nur inhaltlich, sondern auch personell.

Was zudem gegen Rößle spricht: Ihre sechsjährige Amtszeit wurde von Teilen des Marktrats durchaus kritisch begleitet. Ihre Wiederwahl wäre theoretisch nur mit Hilfe der „Peißenberger Liste“ und – quasi als Zünglein an der Waage – mit der AfD-Stimme von Katrin Neumayr möglich (siehe Kasten). Doch diese Konstellation schließt Zellner kategorisch aus: „Es gibt keine Planspiele mit der AfD. Ich werde nichts unterstützen, bei dem ich die AfD-Stimme mitberücksichtigen müsste“, betont er ausdrücklich. Halbritters Kandidatur wiederum hat Gewicht: in der Stichwahl um das Bürgermeister-Amt fuhr er mit knapp 44 Prozent ein ordentliches Ergebnis ein. Bei der Gemeinderatswahl lag er mit 3531 Stimmen hinter Zellner (4201) auf Platz zwei. „Es steht mir zu, dass ich kandidiere“, meint Halbritter – und: „Ich spiele mit offenen Karten.“

Halbritter hat Zellner über seine Kandidatur persönlich informiert und ihm versichert, „dass ich 2026 bei der nächsten Kommunalwahl keine Ambitionen mehr auf das Bürgermeister-Amt habe.“ Ein für Zellner vermutlich nicht unwesentlicher Aspekt.

Zellner hat frischen Wind versprochen

„Menschlich und von den Themen her sind wir auch nicht weit auseinander“, ergänzt Halbritter – und: „Wenn er (gemeint ist Zellner; Anm. d. Red.) einigermaßen Ruhe im Gemeinderat haben will, dann wäre ich der richtige zweite Mann.“ Halbritter bezieht letzteres auch auf die politische Ausrichtung: Zellner habe frischen Wind versprochen. Den könne es aber nicht mit Rößle geben: „Die war in den vergangenen sechs Jahren voll auf Vanni-Linie“, kritisiert Halbritter.

Unterstützung für seine Kandidatur erhält Halbritter von den Grünen, der Bürgervereinigung (BV) und den Freien Wählern: „Robert Halbritter ist genau der richtige zweite Bürgermeister. Nur so ist ein politischer Neuanfang möglich“, erklären die FW-Gemeinderäte Walter Wurzinger und Jürgen Forstner in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Ähnlich äußert sich BV-Vorsitzender Matthias Reichhart: „Herr Zellner hat uns die Zusammenarbeit angeboten. Robert Halbritter als zweiter Bürgermeister und als vermittelnde Person wäre ein gutes Zeichen dafür, dass er es ernst meint.“

