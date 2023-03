Beim Starkbieranstich der CSU in Peißenberg gab es viel zu lachen und manchmal verging einem das Lachen auch

Saal im „Gasthof zur Post“ war voll

Der Saal im „Gasthof zur Post“ war voll beim Starkbieranstich, zu dem die Peißenberger CSU eingeladen hatte. Bei den Auftritten der „Ratschkathln“, der „Bierdimpfl“ und der „Hohenfurcher Feuerwehrkapelle“ gab es viel zu lachen – und manchmal verging einem das Lachen auch.

Peißenberg – Wenn es einen Himmel gibt, dessen Pforte auch für Politiker offen steht und CSU-Übervater Franz Josef Strauß von dort aus am Sonntagabend einen Blick in den „Gasthof zur Post“ in Peißenberg geworfen hat, er hätte seine helle Freude gehabt: Der große Saal war mit rund 200 Besuchern, die in der Regel Lederhosen oder Dirndl trugen, gesteckt voll. Auf den Tischen standen blau-weiß karierte und CSU-Fähnchen. Es wurden Starkbier und gut bürgerliche Gerichte serviert, Blasmusik gespielt, es gab viel zu lachen, jede Menge Politik – und die CSU hatte das alleinige Sagen.

„Am 28. Februar 2020 haben wir uns zum letzten Mal zum Starkbieranstich hier getroffen“, sagte Bürgermeister Frank Zellner in seiner Begrüßung. Zum ersten Mal nach der Corona-Pandemie hatte der CSU-Ortsverband Peißenberg wieder zu seinem traditionellen Starkbieranstich in die Post eingeladen und viele – unter anderem alles, was Rang und Namen in der CSU in der Region hat – waren dem Ruf gefolgt: Unter anderem der Landtagsabgeordnete Harald Kühn, die Bezirksrätin Alexandra Bertl und Landrätin Andrea Jochner-Weiß saßen im Saal, um zu verfolgen, wie Zellner das Starkbierfass anschlug, der Musik der „Knappschaftskapelle Peißenberg“ und den Einlagen der „Ratschkatln“ alias Heidi Ehle und Hedi Resch, der „Bierdimpfl“ Alexander Dobrindt und Tobias Schmitt und der „Feuerwehrkapelle Hohenfurch“ zu lauschen.

+ Die Ratschkathln Heidi Ehle (vorne) und Hedi Resch (hinten) feierten ihr Comeback. © ralf ruder

Zellner schlug sich wacker beim Anzapfen: Nach einem satten Schlag und wenigen Nachschlägen floss das Starkbier. Doch das „edle Elixier“, wie es von den Bierdimpfln in ihrem Trinkspruch genannt wurde, war eigentlich nebensächlich an diesem Abend. Die Hauptsache waren die verschiedenen Einlagen.

Den Auftakt machen die „Ratschkathln“, die in früheren Jahren schon öfter beim Starkbieranstich öffentlich geratscht haben und heuer ein Comeback feierten, wie Zellner in seiner Begrüßung sagte. Die beiden Peißenbergerinnen nahmen das kommunalpolitische Geschehen und die Ereignisse in der Marktgemeinde auf die Schippe – und hatten auch einige Anregungen für die Politik: Weil die bienenfreundlichen Wiesen dem Unkraut gleichen, solle doch über eine andere Bepflanzung nachgedacht werden, ein Hubschrauberlandeplatz gegenüber der Tankstelle sei eine gute Idee und die Schäffler sollten dem Gemeinderat einen Workshop geben. So lernten die Gemeinderäte nicht aus der Reihe zu tanzen.

Anschließend waren die Bierdimpfl an der Reihe. Der CSU-Landesgruppen-Chef und Vorsitzende des Kreisverbandes Dobrindt hatte sich den stellvertretenden Ortsvorsitzenden Tobias Schmitt an die Seite gestellt, der inzwischen in Bernkastel-Kues lebt und immer noch an „Peißenberg klebt“, so Dobrindt. Es sollte nicht der letzte Witz über Klimakleber bleiben. Auf den Tischen lagen die passenden Aufkleber zum Thema: „Hier bitte nicht festkleben“, stand auf ihnen. Als Bitte an die Klimakleber, wenn diese aus dem Bali-Urlaub zurückgekehrt seien, sagte Dobrindt.

Auch die „Bierdimpfl“ gingen humorvoll auf das Ortsgeschehen ein, befassten sich unter anderem mit dem Umgangston im Gemeinderat, lobten die Schäffler für ihr Engagement und Bürgermeister Zellner für seinen besonnenen Stil.

Den Höhepunkt und Abschluss bildete der Auftritt der „Feuerwehrkapelle Hohenfurch“: Kommandant Jürgen Fischer hatte sich gut informiert über das, was in Peißenberg passiert war. Er nahm unter anderem die Leserbrief-Affäre, den Adventskalender der CSU und das von der CSU favorisierte Kreisklinikum auf die Schippe.

Die meisten Witze saßen und das Publikum bog sich vor Lachen. Manchmal blieb einem aber auch das Lachen im Halse stecken. Wenn es zum Beispiel um das Gewicht von Politikerinnen ging oder die Herkunft von Politikern thematisiert wurde. Wenn die Medien allesamt als „Märchenerzähler“ und „Wahrheitsverdreher“ beschimpft wurden, dann war das zu viel des Guten. Doch das waren wenige Ausrutscher an einem gelungenen Abend.