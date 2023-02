Stefan Ziegler will „Baustellen“ der Peißenberger Gemeindewerke anpacken — derzeit noch tief in Miesen

Von: Bernhard Jepsen

Das Therapiezentrum „PRO“ gehört zu den Gemeindewerken Peißenberg. © Ruder

„Ich bin angetreten, um mit den Gemeindewerken Peißenberg Geld zu verdienen“, sagt Stefan Ziegler, der neue Vorstand des Kommunalunternehmens (KU). Derzeit stecken die Werke noch tief in den Miesen.

Peißenberg – Im Geschäftsjahr 2021 haben die Werke in ihrer Bilanz einen Verlust von knapp vier Millionen Euro verbuchen müssen. Hauptverantwortlich für den schlechten Jahresabschluss war die Wertberichtigung von Darlehensforderungen bezüglich des Tochterunternehmens „Rehabilitationszentrum PRO“. Auch das jährliche Defizit, das die „Rigi-Rutsch’n“ verursacht, schlägt sich in den Zahlen nieder. Für die ambulante Reha deutet sich nun aber ein halbwegs positiver Trend ab – und damit auch für die Gemeindewerke.

Im Wirtschaftsjahr 2022 verzeichnete das Unternehmen einen Verlust von „nur“ noch 2,1 Millionen Euro. Heuer wird laut Wirtschaftsplan ein Minus von 674 000 Euro entstehen. 2024 wollen die Werke dann wieder in die Gewinnzone rutschen – mit 2000 Euro. Stefan Ziegler spricht diesbezüglich von einer „schwarzen Null“.

Werke müssen weiter in Netz-Infrastruktur investieren

Doch der KU-Chef will mehr: „Es gibt genügend Baustellen, die im Gesamtkontext stehen und die wir angehen müssen.“ Die Werke werden oft nur im Zusammenhang mit dem Betrieb des Gesundheits- und Bäderparks wahrgenommen. Die klassischen Versorgungssparten – also das Kerngeschäft der Werke – stehen öffentlich eher nicht so im Fokus. Zu Unrecht. Während in anderen Ortschaften die Stromnetze zumeist von Großkonzernen betrieben werden, verfügen die Werke auf den unteren Ebenen über ihr eigenes Netz. Ziegler will das Geschäftsfeld mit den Netzentgelten weiter pushen: „Das ist die mittelfristige Hausaufgabe. Da steckt, glaube ich, noch mehr Potenzial drin.“

Die Werke wollen oder müssen zudem weiter in die Netz-Infrastruktur investieren – allein schon wegen der drei Freiflächen-Photovoltaikanlagen, die von der Energiegenossenschaft Oberland geplant werden. Der Solarstrom muss schließlich von den Solarwiesen ins Netz gespeist werden.

Ziegler will Breitbandversorgung „flächendeckend“ gestalten

„Gut unterwegs“ ist laut Ziegler der ebenfalls kommerzielle Geschäftsbereich „Gas-Vertrieb“. Allerdings gebe es diesbezüglich auch „Unwägbarkeiten“. Inwieweit sich zum Beispiel das mögliche Sparverhalten der Verbraucher im Zuge der Energiekrise auf die Umsätze auswirkt, müsse noch abgewartet werden.

Investieren wollen die Werke auch in der Sparte „Rigi-Net“. Ziegler will die Breitbandversorgung „flächendeckend“ gestalten, ansonsten sei das Geschäft nicht erträglich.

Im Bereich „Abwasser und Trinkwasserversorgung“ läuft aktuell noch die vierjährige Kalkulationsperiode. Schon jetzt zeichnet sich aber eine Unterdeckung ab – unter anderem auch wegen der Kostensteigerungen beim Bau des neuen Hochbehälters am „Schweiber“. Die Folge könnten Gebührenanpassungen sein.

Werke suchen aktuell Standort für ihren Bauhof

Zügig anpacken will Ziegler das Dauerthema „Neuer Gemeindewerksbauhof“. Der Standort an der Forster Straße neben dem kommunalen Bauhof sei aufgrund der baulichen Rahmenbedingungen nicht mehr tragbar. „Wir werden uns bei so einem Arbeitsumfeld schwer tun, neues Personal zu bekommen“, sagt Ziegler. Die Werke suchten aktuell nach einem geeigneten Standort für ihren Bauhof. „Das kann eine Bestandsimmobilie oder etwas Neues sein.“ Das Projekt soll in den nächsten zwei bis drei Jahren umgesetzt werden: „Wichtig ist, dass der neue Gemeindewerksbauhof kein Schloss, sondern ein Zweckbau wird“, betont Ziegler.

Und dann hat der KU-Chef noch eine weitere „offene Baustelle“ erkannt. Das Pultdach, das nach dem Großbrand 2016 auf dem „Rigi-Rutsch’n“-Betriebsgebäude errichtet wurde, soll endlich mit Solar-Modulen bestückt werden: „Die ganze Welt fragt sich doch, warum auf dem Dach noch keine PV-Anlage errichtet worden ist“, so Ziegler.