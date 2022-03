Bewegende Worte bei Friedensdemo in Peißenberg

Von: Bernhard Jepsen

Petra Maier und Stefan Rießenberger (auf der Bühne) riefen auf dem Rathausplatz zur Friedensdemo auf. © Jepsen

Für Freiheit, Demokratie, Selbstbestimmung und gegen den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine demonstrierten am Sonntag rund 250 Menschen am Peißenberger Rathausplatz. Es war eine Veranstaltung, bei der auch Tränen flossen.

Peißenberg – „Warum sind wir heute hier? Weil wir als lokale Vollversammlung eine Art Resolution verabschieden wollen? Oder sind wir ein für Moskau unbedeutender Ort in Oberbayern, der nichts ausrichten kann?“: Zumindest die erste Frage, die Ex-TSV-Präsidentin und Ex-Gemeinderätin, Petra Maier, in ihrer Ansprache zu Beginn der Friedensdemo stellte, war allein schon bildlich und akustisch beantwortet. Die meisten Veranstaltungsteilnehmer waren mit blau-gelben Ukraine-Fähnchen ausgestattet, und über die Lautsprecher wurde der John-Lennon-Klassiker „Give Peace a Chance“ abgespielt. Auch die Plakate „Stop Putler – Stop War“, die Kreml-Chef Wladimir Putin mit Hitler-Bärtchen zeigten, waren unmissverständlich.

Aber Maier, die mit einem Team um TSV-Präsident Stefan Rießenberger und dem Peißenberger Anwalt, Alexander Rossner, zur Demo aufgerufen hatte, legte verbal nach: Man gehe auf die Straße, weil man von dem „gefühllosen Tyrannen im Kreml“ schlichtweg „angewidert“ sei. Putin fürchte letztlich „zwei Dinge – nämlich die Freiheit und die Wahrheit“. „Ja, wir haben Angst“, bekannte Maier – aber: „Herr Putin, selbst wenn Sie alle Panzer Ihres Landes in Bewegung setzen würden, die Freiheit werden Sie niemals niederwalzen können. Wir werden Ihnen die Stirn bieten.“ Die Veranstalter der Demo legten Wert auf Differenzierung: „Es ist nicht das russische Volk, das sein Brudervolk angreift, es ist Putins Regime“, sagte Maier. Auch Alexander Rossner fand diesbezüglich klare Worte: „Ich finde es sehr traurig, dass Mitbürger mit russischen oder weißrussischen Wurzeln angefeindet werden. Die Leute sind über Putin ebenso entsetzt wie wir.“ Und: „Wir sind stärker als der Hass.“

Richtig emotional wurde es dann, als Inna Bystrik auf die provisorisch aufgebaute Bühne stieg. Die 41-Jährige ist vor ein paar Tagen mit ihren beiden Kindern aus Saporischschja geflohen. In der 762 000-Einwohner-Stadt im östlichen Teil der Ukraine steht auch das größte Atomkraftwerk des Landes. Es wurde von russischen Truppen beschossen. Bystrik und ihre Kinder wurden von der Familie Rossner aufgenommen. Ihr Ehemann ist in der Ukraine geblieben. Er kämpft an der Frontlinie gegen die Invasoren. Über Dolmetscher Maxim Ostaptschuk berichtete Bystrik, dass sich die Familien in der Ukraine in Kellern und U-Bahnhöfen verstecken müssen: „Die Leute haben tierische Angst. Sehr viele Kinder sind schon verstorben. Es ist schwierig zu begreifen, warum das alles geschieht. Wir leben im 21. Jahrhundert. Da sollte so etwas doch tabu sein.“ Ostaptschuk versagte bei der Übersetzung immer wieder die Stimme. Es flossen Tränen: „Die Frau (gemeint ist Bystrik; Anm. d. Red.) ist stärker als ich. Ich ziehe alle Hüte vor ihr“, so Ostaptschuk.

Bystriks Auftritt zeigte, dass die Folgen des Krieges auch in Peißenberg angekommen sind. Zwei Tage vor der Kundgebung nahm Petra Maier zwei Flüchtlingsfamilien in den Räumlichkeiten der ehemaligen TSV-Geschäftsstelle in der Werdenfelser Straße auf: „Beim Aufbau der Betten haben drei Deutsch-Russen geholfen“, erzählte Maier. Schließlich wurde bei der Kundgebung auch gebetet – und zwar auf Initiative der Organisatoren der Seniorennachmittage in der katholische Pfarreiengemeinschaft. „Einer sitzt nämlich am längeren Hebel als dieser kleine Putin im Kreml“, erklärte Olga-Maria Brand: „Ein Gebet kann Vieles bewirken.“

Das Schlusswort hatte Petra Maier: „Es werden noch sehr schwere Zeiten auf uns zukommen. Aber gestatten Sie mir den Satz einer bekannten Dame: ,Wir schaffen das‘.“