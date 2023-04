So arbeitet Streetworkerin Elisa Finsterer in Peißenberg

Von: Bernhard Jepsen

Als Streetworkerin ist Elisa Finsterer in Peißenberg im Einsatz. 14 000 Euro Budget für Streetwork © RR/A.

Seit zweieinhalb Jahren ist Elisa Finsterer in Peißenberg als Streetworkerin tätig. Langweilig wird es der studierten Sozialpädagogin dabei nicht, wie die 29-Jährige in ihrem Bericht im Marktrat erklärte. Doch ihr Zeitbudget von gerade einmal etwas mehr als fünf Stunden pro Woche ist knapp bemessen.

Peißenberg – Niederschwellig, lebenswertorientiert, vertraulich, flexibel, akzeptierend, freiwillig und – zumindest für die Jugendlichen – kostenlos: Mit diesen Begriffen kann man grob die mobile, aufsuchende Jugendsozialarbeit beschreiben. Zielgruppe von Streetwork sind junge Menschen im Alter zwischen zwölf und 27 Jahren, die nicht in der institutionellen und klassischen Jugendarbeit integriert sind. „Ich suche nach den Jugendlichen, die nicht in Vereine gehen oder das Jugendzentrum ihr zweites Zuhause nennen“, sagte Elisa Finsterer im Peißenberger Marktgemeinderat. Das Gremium hatte auf Initiative von Altbürgermeisterin Manuela Vanni (Peißenberger Liste) um einen Tätigkeitsbericht gebeten. Und Finsterer, die bei der Brücke Oberland angestellt ist, hielt einen engagierten und informativen Vortrag. Sie gab einen Überblick über die Orte, an denen die Streetwork-Zielgruppe „abhängt“ (zum Beispiel am Bahnhof, auf Parkbänken oder vor Supermärkten), und verschaffte den Räten einen Einblick in das Themenspektrum.

Die Jugendlichen haben demnach unter anderem mit Stress- und Streitsituationen im sozialen Umfeld zu kämpfen, mit psychischen Belastungen oder Suchtproblemen – nicht nur Drogen-, sondern auch Kaufsucht oder Handyabhängigkeit. „Ziel ist es, die positiven Lebensbedingungen, die bereits vorhanden sind, zu erhalten und zu fördern. Und dort, wo Beeinträchtigungen oder Benachteiligungen bestehen, muss man schauen, wie man sie lindert“, erklärte Finsterer.

Im Jahr 2022 hatte die Streetworkerin insgesamt 315 Kontakte mit Jugendlichen registriert – und zwar mit etwas mehr weiblichen als männlichen. Im Sommer stieg die Zahl der Kontakte an. Finsterer hat dafür eine Erklärung: Der Lernstress im Zuge der Abschlussprüfungen in den Schulen und die Suche nach Lehrstellen würden die Jugendlichen zu der Jahreszeit besonders beschäftigen.

Finsterer machte im Marktrat keinen Hehl daraus, dass das Streetwork-Zeitbudget von fünf Stunden und 15 Minuten pro Woche ihre Tätigkeit limitiert. „Ich könnte wesentlich mehr Jugendliche treffen. Die Arbeit wäre da.“ Vor allem angesichts des Zuzugs durch ukrainische Flüchtlinge sei mit einem Anstieg der möglichen Kontaktzahlen zu rechnen. Jugendsozialarbeit sei ein oft langwieriger Prozess, der nicht schnell und effizient abgewickelt werden könne. Die Zielgruppe tue sich schwer, zum Beispiel Termine bei Behörden oder Beratungsstellen wahrzunehmen. „Ich habe eine Jugendliche zur Polizei gefahren, damit sie ihre Anzeige erstatten kann. Das hätte sie sonst wahrscheinlich nicht getan“, berichtete Finsterer.

Im aktuellen Haushalt hat die Gemeinde 14 000 Euro für Streetwork eingeplant. Eine Erhöhung von Finsterers Zeitbudget steht aktuell nicht zur Debatte. Sinnvoll wäre es aber, das ließ Finsterer in ihrem Vortrag durchblicken: „Es lohnt sich immer, in junge Menschen zu investieren“, betonte die Streetworkerin: „Ich nehme das, was ich an Zeit kriegen kann. Aber es ist klar: Mehr hilft auch mehr.“