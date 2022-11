Streit an Ammer eskaliert: Gericht verurteilt Männer zu Sozialstunden und Tagessätzen

An der Ammer eskalierte im Sommer vergangenen Jahres ein Streit zwischen zwei Gruppen. Jetzt wurde ein Urteil in dem Fall gesprochen. © Udo Herrmann/ IMAGO

Ein Streit zwischen zwei Gruppen an der Ammer bei Peißenberg endete im Sommer vergangenen Jahres blutig: Ein 22-Jähriger trug einen Nasenbeinbruch davon.

Peißenberg – Die zwei türkischstämmigen Angeklagten aus Peißenberg, 26 und 28 Jahre alt, hatten sich mit weiterer Begleitung und Alkohol im Gepäck am 17. Juli 2021 einen gemütlichen Abend an der Ammer in Peißenberg machen wollen. Nach einiger Zeit sei jedoch eine weitere Gruppe aufgetaucht. Das spätere Opfer habe, so einer der Angeklagten, bereits aus der Ferne auf sich aufmerksam gemacht. Als die beiden Gruppen schließlich aufeinandertrafen, entbrannte ein Streit „Stirn an Stirn“, wie der Verteidiger des 28-Jährigen erklärte.

Streit an Ammer eskaliert: 26-Jähriger bricht mit Faustschlag Nase des Opfers

Während der verbalen Auseinandersetzung habe der Geschädigte den Neffen des 28-Jährigen beleidigt, was den Konflikt weiter anheizte. Schließlich wollte der 28-Jährige den Geschädigten mit einem Griff an den Hals wegdrücken, was bei diesem nach eigener Aussage zu starken Schmerzen führte. Weitere Anwesende konnten den Konflikt schließlich beenden, in dem sie die beiden auseinanderzerrten.

Damit wäre der Fall eigentlich vorbei gewesen, die Gruppen entfernten sich voneinander. Doch plötzlich verspürte der 28-Jährige angeblich einen Schlag am Arm – es handelte sich vermutlich um eine Flasche, die seiner Gruppe hinterhergeworfen wurde.

Jetzt ging es richtig rund. Bei dem sich entwickelnden Handgemenge, an dem offenbar alle männlichen Anwesenden mitwirkten, brach der 26-Jährige mit einem Faustschlag die Nase des Opfers, die stark zu bluten begann. Er habe nur seinem Freund helfen wollen, gab er an. Danach habe sich das Gerangel zeitnah aufgelöst.

Streit an Ammer eskaliert: „So ein Kehlkopf ist verdammt schnell eingedrückt“

Bereits zu Beginn war die Verhandlung für ein Rechtsgespräch unterbrochen worden, in dem die beiden Angeklagten ihre Schuld eingestanden. Somit blieb den drei geladenen Zeugen ihre Aussage vor dem Gericht erspart.

Die Verteidiger machten am Ende noch einmal deutlich, dass die ursächliche Aggression von der anderen Gruppe ausgegangen sei. Richter Lars Baumann merkte in der Urteilsbegründung jedoch an, dass zu einem Streit letztlich immer zwei Parteien gehören.

Das Urteil ist zumindest für den 28-Jährigen relativ glimpflich. Das sei auch dem Geständnis zu verdanken, hieß es. Er muss 100 Tagessätze zu je 45 Euro zahlen. Der 26-Jährige wurde zu einer viermonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Die Bewährungszeit beläuft sich auf zwei Jahre. Außerdem muss der 26-Jährige 60 Sozialstunden ableisten. „Gerne auch bei uns hier im Garten“, scherzte der Vorsitzende.

Der Alkohol habe sicher seinen Teil zur Eskalation beigetragen, die Reaktionen der jungen Männer seien aber dennoch unangemessen gewesen, hieß es vor Gericht. „So ein Kehlkopf ist verdammt schnell eingedrückt“, sagte Richter Baumann. Auch der Schlag ins Gesicht hätte böse enden können. Die beiden hätten Glück gehabt. Eine mildere Strafe sei alleine wegen der Vorstrafen nicht möglich gewesen.

VON FLORIAN ZERHOCH