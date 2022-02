Streit mit Baseballschlägern ausgetragen: Brüder gingen auf jungen Mann los

Teilen

Zwei Brüder mussten sich vor dem Amtsgericht Weilheim verantworten. © Ebener/dpa (Symbolbild)

Zwei Brüder (24 und 20) aus dem Landkreis Weilheim-Schongau standen nun vor Gericht. Sie hatten im Streit einen 20-Jährigen mit Baseballschlägern attackiert.

Landkreis – Die Brüder bereuten ihre Tat. „Es war dämlich von uns. Man hätte das anders lösen müssen“, sagte der ältere der beiden aus. Im Gegensatz zu seinem Bruder, der zum Tatzeitpunkt 19 Jahre alt war und nach Jugendstrafrecht verurteilt wurde, galt für den älteren das Erwachsenenstrafrecht.

Zu lösen gab es in den Augen der Brüder ein Problem. Der Jüngere hatte seit einiger Zeit Ärger mit einem Spezl (20). Böse Nachrichten und Drohungen wurden ausgeteilt seitens des später Geschädigten. Anlass war wohl die Freundin des jüngeren Bruders. Zu einem klärenden Gespräch wollte man sich im Ort treffen. Der größere Bruder riet davon ab. Er witterte wohl Ärger, der auch prompt erfolgte. Denn zu einem Gespräch kam es nicht. „Ich wollte reden, aber er hat sofort zugeschlagen und mich zu Boden gebracht“, sagte der jüngere Bruder aus. Er zog sich Verletzungen im Gesicht und am Schlüsselbein zu, außerdem wurde ihm ein Büschel Haare ausgerissen.

Zeugin ruft Polizei

Der junge Mann fuhr nach Hause und informierte seinen Bruder. Sie luden zwei Baseballschläger in ihr Auto, suchten und fanden den 20-Jährigen, der in Begleitung eines unbeteiligten Freundes war, im Ort und attackierten ihn mit den Baseballschlägern. „Mit quietschenden Reifen fuhr ein Auto an mir vorbei und hielt vor dem jungen Mann“, sagte eine Zeugin der Tat aus. Auf Nachfrage der Vorsitzenden Richterin Claudia von Hirschfeld gab die Frau an, sehr erschrocken darüber gewesen zu sein, dass die beiden jungen Männer mit Baseballschlägern auf einen Jugendlichen einschlugen. Wie stark die Schläge waren, konnte sie nicht mehr sagen, aber es habe sehr bedrohlich gewirkt.

Die Zeugin rief die Polizei. Als diese eintraf, hatte sich die Situation beruhigt. Nur der ältere Bruder hatte laut eigenen Angaben ein paar Mal mit dem Schläger auf Arm und Schulter des jungen Mannes geschlagen. Dann schickte er seinen Bruder nach Hause und klärte die Sache verbal. Das bezeugte auch der unbeteiligte Freund des Geschädigten. „Ich bin gegen Gewalt. Ich habe denen gesagt, sie sollen sich beruhigen“, sagte er aus. Was letztendlich auch geschah.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter und unserem regelmäßigen Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Der Attackierte trägt keine größeren Verletzungen davon

Größere Verletzungen trug der Attackierte nicht davon. Vor Gericht erschien er gar nicht, hatte auch bei dem Verhör durch die Polizei keinerlei Interesse an einer Strafverfolgung der Brüder. „Die brauchten uns nicht, die Sache war schon geklärt“, sagte ein Polizeibeamter aus, der damals vor Ort war. Strafanzeige wurde trotzdem gestellt, da mit den Baseballschlägern eine gefährliche Waffe zum Einsatz kam.

In Absprache mit dem Staatsanwalt und den Verteidigern stellte das Gericht das Verfahren gegen Geldauflagen ein. Das Verletzungsbild des Jugendlichen habe keine massiven Schläge gezeigt, so die Begründung. Aber „mit Baseballschlägern losfahren und Angst machen wollen, das geht gar nicht“, sagte von Hirschfeld. Zumal die Sache für Außenstehende durchaus bedrohlich gewirkt hatte, so die Richterin.

Der ältere Bruder muss 1800 Euro an die Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg zahlen, der jüngere 600 Euro an die „Brücke Oberland“. Er muss außerdem an einem zehnstündigen Kurs „Individuelle Tataufarbeitung“ teilnehmen, der seit einigen Jahren von der „Brücke“ angeboten wird. Ein Vorschlag der Jugendgerichtshilfe, den das Gericht gerne annahm. „Nutzen Sie diese Gespräche für zukünftige Situationen“, sagte von Hirschfeld abschließend.

VON REGINA WAHL-GEIGER

Hier gibt es noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau und Weilheim.