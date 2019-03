Highspeed-Internet für 240 Haushalte in Peißenberg

Nun ist alles in trockenen Tüchern: Die „Telekom“ erhielt als günstigster Anbieter den Zuschlag für den Breitbandausbau in Peißenbergs Außenbezirken. Bis die rund 240 Haushalte an die superschnelle Datenautobahn angeschlossen sein werden, wird allerdings noch ein Weilchen vergehen.

Peißenberg – Bürgermeisterin Manuela Vanni sprach von einem „großen Moment“ und „Telekom“-Regionalmanager Ralf Niepel von einem „schönen Anlass“, als unter der Woche im Rathaus die Verträge für den weiteren Breitbandausbau offiziell besiegelt wurden. Die „Telekom“ hat bereits in Eigenregie Peißenbergs Innenbereich aufgerüstet, nun erhielt der Konzern auch den Zuschlag für den staatlich geförderten Außenbereich. Bis auf wenige Ausnahmen werden die Glasfaserkabel dort bis ins Haus gezogen. Die Anlieger unter anderem an der Alten Bahn, am Berghof, in Armeleiten und die Höfe Richtung Fendt können dann digitale Anwendungen mit Übertragungsraten zwischen 100 Mbit/s und einem Gbit/s nutzen. Damit ist die Breitbandversorgung qualitativ besser als im Ortskerngebiet. Zusammen mit dem hohen Kostenaufwand war genau das mit ein Grund, warum der Glasfaserausbau für die Außenbezirke im Gemeinderat nicht unumstritten war. Die Wirtschaftlichkeitslücke, die der „Telekom“ anders als beim lukrativeren Ausbau im Ortskern entsteht, muss durch staatliche und kommunale Finanzmittel geschlossen werden.

Die Planungen dazu gerieten zunächst ins Stocken. Der Grund: Das zugewiesene Budget des ursprünglichen Förderprogramms hätte das Kostenvolumen nur unzureichend abgedeckt. Erst als der Freistaat den Finanzetat für den Breitbandausbau mit dem „Höfebonus“ aufstockte, war das rund 1,75 Millionen Euro teure Projekt für die Gemeinde darstellbar. Zudem hat man bei sechs Haushalten (unter anderem am Weinbauer) aus Kostengründen auf „FTTC“-Technik („Fibre to the Curb“) umgeschwenkt.

„Wichtig ist, dass wir die Bandbreite zum Kunden bringen. Das Medium dazu ist erst mal egal“, erklärte „Telekom“-Technikleiter, Klaus Strauß, bei der Vertragsunterzeichnung. Unter dem Strich muss die Gemeinde für die Glasfaserversorgung im Außenbereich rund 430 000 Euro aus eigener Tasche bezahlen. Die Telekom wird rund 50 Kilometer Glasfaserkabel verlegen sowie acht Multifunktionsgehäuse und elf Glasfasernetzverteiler aufstellen.

Anschluss nicht vor 2021

Dabei hofft man auf die Kooperationsbereitschaft von Eigentümern privater Grundstücke. „Darauf sind wir angewiesen“, erklärte Strauß: „Nicht alle Verteiler können auf öffentlichem Grund positioniert werden.“

Die „Telekom“ wird nun in die Feinplanung einsteigen. Allerdings: „Vor Mitte 2020 sehe ich keinen Baubeginn“, prognostizierte Strauß. Aufgrund des allgemeinen Baubooms sind die Tiefbaufirmen voll ausgelastet und entsprechend schwer zu bekommen. Vor 2021 werden die Außenbezirke demnach nicht an die superschnelle Datenautobahn angeschlossen sein. Die Anbindung der einzelnen Haushalte ans Netz der „Telekom“ erfolgt nämlich erst, wenn alle Leitungen verlegt sind.

Bernhard Jepsen