Neben dem „Plantsch“ ist nun auch die Tiefstollenhalle barrierefrei

Von: Bernhard Jepsen

Susanne Lengger und Frank Zellner mit der Zertifizierungsurkunde an der Lift-Anlage in der Tiefstollenhalle. Neustart der Webseite „als wesentlicher Schritt in Richtung Inklusion“ © Jepsen

„Reisen für alle“ lautet der Titel für eine deutschlandweit gültige und vom Bundeswirtschaftsministerium geförderte Kennzeichnung der Barrierefreiheit. Neben dem „Plantsch“ in Schongau wurde aktuell eine zweite Einrichtung im Landkreis mit dem Label neu zertifiziert – nämlich die Peißenberger Tiefstollenhalle.

Peißenberg – Einfach ein Hotel buchen, Koffer packen und ab geht’s in den Urlaub: Ganz so einfach ist es für Menschen mit Behinderungen zumeist nicht. Sie müssen ihre Reisen gründlich vorplanen und klären, ob touristische Angebote für sie überhaupt nutz- und erreichbar sind. Verlässliche Informationen sind da enorm wichtig, ansonsten kann der Urlaub schnell zum Alptraum werden. Der Tourismusverband Pfaffenwinkel beschäftigt sich schon seit über 20 Jahren mit dem Thema „Barrierefreier Tourismus“ – und das aus gutem Grund. In Deutschland leben ungefähr zehn Millionen Menschen mit Behinderungen. Susanne Lengger, die Geschäftsführerin des Tourismusverbands, spricht von einer „riesigen Zielgruppe“ und einem „Riesenmarkt“.

Senioren wollen weiterhin auf Reisen gehen

Darunter fielen nicht nur die klassischen Rollstuhlfahrer, sondern auch Menschen, die nur vorübergehend körperlich eingeschränkt oder einfach nur mit Kinderwagen unterwegs sind. Breite und stufenlose Zugänge zu Gebäuden spielen aber auch für Senioren eine wichtige Rolle.

Lengger verweist auf den demografischen Wandel. „Die Generation, die in ihrem Leben immer schon gereist ist, wird älter. Auch wenn sie nicht mehr so mobil sind, wollen die Senioren dennoch weiterhin auf Reisen gehen.“ Aber die Zielgruppen bräuchte eben detaillierte Informationen über die Infrastruktur am Reiseziel. Genau diese liefert das Label „Reisen für alle“. Auf der Website www.reisen-fuer-alle.de sind fast 2500 deutsche Urlaubs- und Ausflugsziele aufgelistet – seit kurzem auch die Tiefstollenhalle. Die vor über 20 Jahren eröffnete Veranstaltungsstätte in Peißenberg wurde von einem Expertenteam unter die Lupe genommen und darf nun bis November 2025 mit der Auszeichnung „Barrierefreiheit geprüft“ als offizielles Zertifikat werben.

„Halle ein Stück weit attraktiver“

Die Prüfer kamen unter anderem zu dem Ergebnis, dass die Tiefstollenhalle die Qualitätskriterien für Rollstuhlfahrer zum großen Teil erfüllt. Positiv hervorgehoben wurde, dass der Zugang zur Halle ebenerdig möglich ist und alle weiteren für den Gast nutzbaren Räume (mit Ausnahme der Galerie) stufenlos respektive mit einem Hublift erreichbar sind. Der Lift wurde erst vor kurzem instandgesetzt. Während der Corona-Pandemie waren Ersatzteile nur schwer zu bekommen. „Wir signalisieren den Gästen mit dem Zertifikat, dass die Tiefstollenhalle für gehbehinderte Menschen und Rollstuhlfahrer nutzbar ist“, freute sich Bürgermeister Frank Zellner über das Label: „Wir glauben, dass wir die Halle damit ein Stück weit attraktiver machen.“

Susanne Lengger betonte beim gemeinsamen Pressetermin mit Zellner nicht nur den Nutzen des Zertifikats als Informationsquelle für die Zielgruppe. Die Geschäftsführerin verwies auch auf den Mehrwert für die Einrichtungsbetreiber (im Fall der Tiefstollenhalle die Kommune). „Man bekommt einen Überblick über noch vorhandene Defizite.“

Neustart der Website als „wesentlicher Schritt in Richtung Inklusion“

Im Tourismusverband ist man bemüht, „Defizite“ peu à peu abzubauen. Das betrifft übrigens auch die eigene Website. Auf der wurden nicht nur die Zertifizierungen von barrierefreien Objekten im Einzugsgebiet des Verbandes aufgelistet. Die Homepage wurde auch selbst im Rahmen des Förderprogramms „Digitale Barrierefreiheit“ für die Zielgruppe umgestaltet.

In einer Pressemitteilung des Tourismusverbands Pfaffenwinkel wird der Neustart der Webseite als „als wesentlicher Schritt in Richtung Inklusion“ bezeichnet, „da Menschen mit Einschränkungen nun die nötigen Zusatzinformationen im regulären Umfeld der touristischen Homepage finden“.