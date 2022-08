Tolle Stimmung beim „Hammersound“ in Peißenberg

Von: Kathrin Hauser

Schon am Nachmittag stand die Musik im Mittelpunkt beim „Hammersound“ in Peißenberg. © EMANUEL GRONAU

Es war eine große Party für alle: Das „Hammersound“- Festival läutete für viele Jugendlichen am Freitag die Sommerferien ein. Rund 2500 Menschen kamen zu dem Event auf dem Peißenberger Festplatz, um zu feiern – und sich bei der Azubi-Meile über Berufe und Firmen zu informieren.

VON URSULA GALLMETZER UND KATHRIN HAUSER

Peißenberg – Am Morgen nach dem „Hammersound“-Festival ist Kreisjugendpflegerin Christina Bernhard immer noch überwältigt: „Man hat gesehen, was Jugendarbeit leisten kann.“ Besonders freut es sie, dass die eigentliche Zielgruppe, also die Jugendlichen, diesmal deutlich stärker vertreten waren als noch bei der Festivalpremiere vor vier Jahren. Dennoch waren auch Familien mit jüngeren Kindern bei der kostenfreien Veranstaltung der Kommunalen Jugendarbeit des Landkreises Weilheim-Schongau der Jugendzentren und des Kreisjugendrings willkommen und kamen vor allem am frühen Nachmittag.

Da war auch die Azubi-Meile gut besucht. Kein Wunder, es gab auch allerhand zu entdecken, zu gewinnen und mitzumachen. Mit den früher bisweilen steifen Berufsmessen hatte das, was da auf der Neuen Bergehalde in Peißenberg geboten wurde, nichts zu tun. Die Firmen und Betriebe, die Arbeitsplätze in der Region anbieten, legten sich mächtig ins Zeug. Es war deutlich zu spüren, dass die Zeiten sich gewandelt haben: Heute werden Azubis dringend gesucht, während es noch vor ein paar Jahren eher andersherum war.

Wer wollte konnte – wie Landrätin Andrea Jochner-Weiß bei ihrem Rundgang mit dem Peißenberger Bürgermeister Frank Zellner – bei der „Metall-Innung Oberland“ ein glühendes Eisen schmieden, Holzratschenbasteln bei den Schreinern, Stockbrotbacken bei der Bäckereiinnung oder Haare flechten. Dazu gab es Gewinnspiele und andere Attraktionen. Die „Maler- und Lackierinnung Oberland“ hatte zum Beispiel eine Body-Painterin engagiert, die einem Modell in Unterwäsche einen Maleranzug aufmalte. Diese Azubi-Meile war ein bunter Jahrmarkt und ganz nebenbei erfuhren die Besucher Interessantes über die einzelnen Berufe und die verschiedenen Unternehmen.

Beim Skatewettbewerb, der eine weitere Säule des „Hammersound“-Festivals darstellte, war die Beteiligung mit je drei Teilnehmern in zwei Kategorien hingegen recht überschaubar. Trotzdem lieferten sich die Jungs auf ihren Scootern und Skate-boards heiße Kämpfe und wurden von den Umstehenden bejubelt.

Auf der Bühne ging es vor allem um Musik. Acht Bands traten am Nachmittag und Abend auf. Den Beginn machten die vier Sieger, die im Frühling bei den Bandcontests in den Jugendzentren gewählt worden waren. „Uppercut“ aus Penzberg überzeugten als Opener mit harten Klängen, bevor die Nachwuchs-Punkrocker von „Akili“ loslegten. Die hatten sogar ihren eigenen Fanclub dabei, der mit einem Reisebus aus Egling angereist war.

So war der Platz vor der Bühne schon gut gefüllt, als „Secret Reason“ auf die Bühne kam und eine energetische Mischung aus Punk, Rock und Metalcore bot. Fast wäre deren Auftritt gescheitert, denn der eigentliche Bassist hatte Corona. Dank eines Bekannten, der einsprang, und einer langen Probennacht konnte der Gig dennoch souverän gemeistert werden. Einen Ausfall hatten auch die Österreicherinnen von „Hey Sis“ zu verkraften, die ohne ihre Leadsängerin auftreten mussten, was bei einem sehr vokallastigen Repertoire deutlich auffiel. Die Band machte das Beste daraus und lieferte ganz neue Interpretationen ihrer Lieder.

Am späteren Nachmittag füllte sich das Gelände im-mer mehr. Vor allem Jugendliche eroberten nach 16 Uhr den Platz vor der Bühne, denn die vier Headliner standen schon bereit für ihre Auftritte. David Gramberg mit seiner Band, die aus Freunden und Cousins besteht, hatte nahezu Heimvorteil. Denn er und ein weiteres Bandmitglied kommen aus Schwabsoien. Das Publikum genoss die tollen Lieder, die außergewöhnliche Stimme Grambergs und die gute Band. Der Sänger forderte die Sangeskünste des Publikums heraus und animierte zum Mitmachen. Zur Freude der Fans in den ersten Reihen verteilte der Musiker großzügig Geschenke.

Das tat auch die nachfolgende Band „Stand up Stacy“, die, wie Moderator Simon Sterzer sagte, „bestgekleidete Band des Festivals“. In weißen Hemden samt Hosenträgern und Fliegen sorgten die vier Musiker mit Showeinlagen und Ausflügen in die Menschenmenge für gute Laune und dafür, dass immer mehr Leute zur Bühne kamen und sich immer ausgelassener bewegten. Der einsetzende Regen wurde einfach weggetanzt. Regenjacken und Schirme waren danach auch bei „Rote Mütze Raphi“ im Einsatz.

Als es immer nasser wurde, machten sich viele auf den Heimweg, was der Stimmung bei den „Kytes“ aber keinen Abbruch tat. „Ich bin fasziniert, wie viele im Regen einfach weitergetanzt haben“, freut sich Bernhard: „Der harte Kern ist geblieben und hat gefeiert bis zum Schluss. Es war einfach der Hammer!“