Tonnenweise Abraum für Aufschüttung: Lärmschutzwälle entlang der Umgehung werden Realität

Von: Bernhard Jepsen

Die Aufschüttung des östlichen Walls ist bereits angelaufen. Bernd-Michael Habermeyer nimmt das mit Freude zur Kenntnis. © Jepsen

Viele Jahre hat der Verein „Lebenswertes Peißenberg“ um zusätzlichen Lärmschutz entlang der Umgehungsstraße gekämpft – nun wird ein Teil der Planungen realisiert. Ein Schutzwall steht bereits, ein weiterer soll heuer fertiggestellt werden.

Peißenberg – Spaziergängern wird es längst aufgefallen sein: An der Badstraße verkehren seit gut zwei Monaten auffällig viele Laster. Sie fahren Richtung Camping-Platz und transportieren tonnenweise Abraum an – und zwar zur Aufschüttung von Lärmschutzwällen. Es hat Zeiten gegeben, da haben die Verantwortlichen von „Lebenswertes Peißenberg“ selbst nicht mehr an das Projekt geglaubt – obwohl man seit 2015 eine Baugenehmigung zur Errichtung von zwei Schutzwällen in der Tasche hatte. Zuletzt hakte es an der Grundstücksfrage: „Wir haben eigentlich schon vermutet, dass es aus ist“, erzählt Vereinsvorsitzender Bernd-Michael Habermeyer im Gespräch mit der Heimatzeitung.

Das Problem: Das Staatliche Bauamt in Weilheim hat die für die Wallaufschüttung benötigten Grundstücksflächen an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) übergeben. Es musste also neu verhandelt werden. Der aufgerufene Preis war für „Lebenswertes Peißenberg“ aber zu teuer. Dem Verein blieb zunächst nichts anderes übrig, als auf einen möglichst günstigen Zuschlag bei der Versteigerung der Grundstücke zu hoffen – bis vom zuständigen BImA-Sachbearbeiter eine sogenannte Verbilligungsrichtlinie ins Spiel gebracht wurde. „Das hat neuen Schwung in das Projekt gebracht“, berichtet Habermeyer.

„Das war für alle eine Win-win-Situation“

Unter die Richtlinie, die letztlich die Subvention von Grunderwerben ermöglicht, fallen Grundstücke, die einem speziellen, zum Beispiel in Gemeinwohlinteresse stehenden Zweck dienen sollen. Darunter werden auch Lärmschutzbelange subsummiert. Dem Grundstücksdeal stand nun nichts mehr im Weg.

Die BImA trat die Flächen an die vorkaufsberechtigte Gemeinde ab, und der Markt als „Zwischenhändler“ veräußerte die Grundstücke an „Lebenswertes Peißenberg“ – dank der Richtlinie alles kostenneutral. „Das war für alle eine Win-win-Situation“, konstatiert Habermayer im Rückblick. Sein Dank bezüglich des Grunderwerbs gilt Bürgermeister Frank Zellner, Liegenschaftsverwalter Erich Gehrmann und dem zuständigen BImA-Sachbearbeiter, Gary Urbank: „Es herrschte von Anfang an ein gutes Klima in den gemeinsamen Gesprächen“, betont Habermeyer.

Erich Gehrmann, Bernd-Michael Habermeyer und Frank Zellner (v.l.) auf der Badstraßenüberführung in Sichtweite zum bereits fertigen Lärmschutzwall auf der Westseite der Umgehung. © Jepsen

Kostenlose Aufschüttung der Wälle als Gegenleistung

Der Vereinsvorsitzende hat auch persönlich einen Obolus gebracht – ebenso wie Campingplatz-Inhaber Manfred Fischer. Die beiden haben privat jene Grundstücksflächen erworben, die zum Bau der Wälle zwar nötig sind, aber auf denen selbst kein Damm aufgeschüttet wird. Diese Flächen werden nämlich von der Verbilligungsrichtlinie nicht erfasst. Die Gemeinde und der Verein zahlen für den Lärmschutz unter dem Strich nichts. Auch nicht für die Dammaufschüttungen durch die Erd- und Tiefbaufirma „Schneider“. Wie das möglich ist? Wieder durch eine „Win-win-Situation“, wie es Habermeyer formuliert.

Durch den Antransport von zertifiziertem Abraummaterial von anderen Baustellen spart sich das Bauunternehmen die teuren Ablagerungskosten auf Deponien. Die kostenlose Aufschüttung der Wälle ist die Gegenleistung, die „Schneider“ erbringt: „Das ist eine sehr schöne Lösung“, freut sich Habermeyer. Derzeit läuft die Aufschüttung eines rund 400 Meter langen Erdwalls an der östlichen Fahrbahnseite der Bundestraße B 472 zwischen Ammerbrücke und der Badstraßen-Überführung zum Campingplatz. Für das nördliche Teilstück steht noch die Einigung mit einem privaten Grundbesitzer aus. Tauschflächen für den Landwirt liegen aber bereits vor. In diesem Jahr sollen die Bauarbeiten abgeschlossen werden. Das Projekt soll so schnell wie möglich über die Bühne gebracht werden, „damit wir kein Risiko eingehen, die Verbilligung zurückzahlen zu müssen“, so Habermeyer.

60-Meter langer Wall schon seit Dezember aufgeschüttet

Ein Wall wurde bereits im Dezember aufgeschüttet. Er ist 60 Meter lang und steht auf der westlichen Seite der Umfahrung an der Badstraßenüberführung. Habermeyer sieht den Damm als „Zeichen“, dass an der ortszugewandten Innenseite der B 472 irgendwann am Lärmschutz weitergebaut werden soll. Eine Baugenehmigung für weitere Wälle gibt es dort noch nicht – unter anderem geht es um die Freihaltung von Sichtachsen für die Autofahrer. Die Wälle müssten also weiter weg von der Umgehung platziert werden. Dafür fehlen aber noch die Grundstücke.

Trotz allem: Habermeyer bezeichnet die aktuelle Wallaufschüttung als klares „Referenzprojekt“. „Wenn die Wälle ihren Zweck erfüllen – und das werden sie – , dann hoffen wir auf weitere Schritte.“ Um Verständnis wirbt Habermeyer bei den Anliegern der Badstraße: „Der Baustellenverkehr wird nur eine vorübergehende Belastung sein – der Lärmschutzwall hält dafür ewig.“

