Trauer um einen einen fleißigen Fahnenträger - Peißenberger Knappen und Schäffler verabschiedeten sich von ihrem Vereinskameraden

Von: Kathrin Hauser

Alfred Schmidhammer starb mit 76 Jahren. © hochenauer

Peißenberg – In Peißenberg im Kreis Weilheim-Schongau herrscht Trauer – um Alfred Schmidhammer, der im Alter von 76 Jahren gestorben ist. Er war Mitglied des Peißenberger Knappenvereins, wo er viele Jahre als Fähnrich tätig war. „Er übte die Funktion sehr gewissenhaft aus. Ob auf den großen Festen, wie auch bei den vielen Beerdigungen war er stets dabei und vertrat mit der Fahne den Verein“, berichtet der Vorsitzende Rudi Hochenauer.

Alfred Schmidhammer war stolz auf die lange Tradition des Kohlebergbaus am Hohen Peißenberg. Seine Verbundenheit mit der Bergbau-Tradition in seiner Heimat zeigte er auch durch sein Engagement im Verein der Bergbaumuseumsfreunde. Von April 2016 bis Juni 2022 war er zweiter Vorsitzender des Vereins. Viele Jahre lang hat er ehrenamtlich als Museumsführer im Bergbaumuseum am Tiefstollen gearbeitet und dort interessierten Besuchern die Geschichte des Bergbaus am Hohen Peißenberg näher gebracht.

Viele Jahre im Bergbaumuseum gearbeitet

Er habe den Verein der Bergbaumuseumsfreunde „entscheidend mitgeprägt“, schreibt die Marktgemeinde Peißenberg in ihrem Nachruf. „In großer Dankbarkeit für sein ehrenamtliches Wirken zum Wohle unserer Marktgemeinde werden wir Herrn Alfred Schmidhammer ein ehrendes Andenken gewahren.“ Für den Ort ist der Tod von Alfred Schmidhammer ein großer Verlust: „Peißenberg verliert mit ihm einen fleißigen und geachteten Bürger, die Knappen verlieren einen verlässlichen und beliebten Kameraden“, schreibt Rudi Hochenauer.

Auch die Schäffler waren bei der Beerdigung

Wie bekannt und beliebt Schmidhammer war, zeigte sich auch bei seiner Beerdigung, zu der viele gekommen waren. Sowohl die Schäffler, bei den Schmidhammer viele Jahre mitgetanzt hat, als auch der Knappenverein waren mit einer Abordnung vertreten, um sich von ihrem Kameraden zu verabschieden. Die Knappen trugen die bergmännische Tracht, die auch Schmidhammer stets stolz getragen hat. Mit einem letzten „Glückauf“, wurde er auf dem Peißenberger Friedhof verabschiedet.

Rudi Hochenauer