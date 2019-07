Lukas Krämer und sein Kampf mit Seitenstechen und verlorener Verpflegung 

Die Messlatte lag sehr hoch: Bei der „Challenge“ in Roth im vergangenen Jahr erreichte der Peißenberger Triathlet Lukas Krämer den herausragenden neunten Rang. Jetzt bestätigte der 35-Jährige diese Leistung mit einer erneuten Top-Platzierung.

Peißenberg – Auch zwei Tage nach der „Challenge“ in Roth, einer der traditionsreichsten und bestbesetzten Veranstaltungen über die Langdistanz weltweit, wusste Lukas Krämer noch nicht so recht, wie er seine Leistung bewerten soll. „Das schwankt noch“, sagte der 35-Jährige. Natürlich war er zu allererst einmal zufrieden. Er hatte die 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen in einer Zeit von 8:19:15 Stunden absolviert. Damit belegte er im Starterfeld der Profis Rang zehn. „Ich weiß, dass ich an diesem Tag nicht mehr geben konnte. Ich habe alles ausgereizt“, berichtet Krämer. Er kam aber auch zu der Erkenntnis, dass es „von der reinen Leistung her vermutlich nicht mein stärkstes Rennen war“, wie er auf seiner Facebook-Seite mitteilt.

Triathlon: Lukas Krämer verliert nur wenig Zeit beim Radfahren

Im Vergleich zu seinem Start im vergangenen Jahr benötigte Krämer diesmal elf Minuten länger. Das hatte seiner Ansicht – letztlich lag er damit aber falsch – vor allem damit zu tun, dass speziell das Radfahren diesmal erheblich geringeres Tempo hatte. Zum einen sei es diesmal windig gewesen, zum anderen regnete es auf der ersten Runde. Und bei nasser Straße lässt sich eben nicht mit höchster Geschwindigkeit fahren. So fuhr auch der Australier Cameron Wurf, der vor einem Jahr mit 4:05 Stunden in Roth einen neuen Streckenrekord beim Radfahren aufgestellt hatte, zehn Minuten langsamer als 2018. Weitaus weniger Zeit verlor indes Krämer (4:26:18), der nur knapp eine Minute langsamer war als vergangenes Jahr.

Triathlon: Lukas Krämer muss bei „Challenge“ in Roth ohne Neoprenanzug schwimmen

Eine Premiere gab’s in Roth beim Schwimmen: Da das Wasser im Main-Donau-Kanal über 23 Grad warm war, mussten die Profi-Triathleten ohne Neoprenanzug schwimmen. Ein Umstand, der Krämer, der sich selbst als eher schlechten Schwimmer bezeichnet, nicht unbedingt entgegenkam: „Ein Neoprenanzug hilft prinzipiell. Aber einem schlechten Schwimmer hilft er noch mehr als einem guten.“ Insgesamt aber war der Peißenberger mit seiner Schwimmdarbietung (56:05 Minuten) zufrieden. „Mit Neopren wäre aber mehr drin gewesen“, ist sich Krämer sicher.

Triathlon: Lukas Krämer muss viel Führungsarbeit leisten

Das Radfahren begann für den Peißenberger alles andere als optimal. Bereits auf den ersten zwei Kilometern verlor er einen großen Teil seiner Verpflegung. Das war jetzt zwar nicht sonderlich dramatisch, denn an den offiziellen Verpflegungsstationen entlang der Strecke konnte er sich gut versorgen. „Aber vom Kopf her war das natürlich ein guter Einstieg“, so Krämer, und die Ironie in seiner Stimme ist unüberhörbar. Die meiste Zeit fuhr er in einer Gruppe mit zwei, mal drei Mitkonkurrenten. Da er zu 95 Prozent die Führungsarbeit geleistet habe, „bin ich gefühlt allein gefahren“, so Krämer. Dabei machte er einige Plätze gut: „Viele haben mich nicht überholt, und ich habe einige eingesammelt“, so der 35-Jährige. „Meine Leistungswerte waren sogar etwas höher als letztes Jahr.“ 4:26:18 Stunden bedeuteten die sechstschnellste Zeit auf der 180-Kilometer-Radstrecke.

Triathlon: Seitenstechen verhindert Temposteigerung bei Lukas Krämer

Beim abschließenden Marathonlauf lief es für Krämer die ersten 15, 20 Kilometer „richtig gut“. Das sei für ihn aber „fast normal“. Danach wurde das Ganze etwas zäher – und auch mentale Dinge spielten dabei eine Rolle. Immer wieder schwirrte ihm der Wettkampf im vergangenen Jahr durch den Kopf. „Da ist es für mich gelaufen wie die Sau“, so Krämer. Vor einem Jahr sei er unbeschwert in den Wettkampf gegangen, nach dem neunten Platz sei die Erwartungshaltung diesmal eine andere gewesen. Unterm Strich erreichte der Peißenberger eine Zeit von 2:53:41 Stunden, vergangenes Jahr war er um sechs Minuten schneller.

Beinahe wäre Krämer eine einstellige Platzierung gelungen. Bis etwa einen Kilometer vor dem Ziel war er noch Neunter, ehe er von dem US-Amerikaner Matthew Russell überholt wurde. „Jeder Versuch, schneller zu laufen, hat Seitenstechen verursacht“, berichtete der 35-Jährige. Daher musste er Russell ziehen lassen. Den Sieg in Roth holte sich der Zweite von 2018, Andreas Dreitz, der als einziger Athlet unter acht Stunden blieb (7:59:02), Silber ging an den Schweden Jesper Svensson (8:02:20), Bronze gewann Cameron Wurf aus Australien (8:04:08).

Triathlon: Lukas Krämer verteidigt Titel bei Feuerwehr-WM

Im Rahmen der „Challenge“ wurde in Roth auch die inoffizielle Feuerwehr-Weltmeisterschaft ausgetragen. Dabei gelang es Krämer, der als Berufsfeuerwehrmann in München tätig ist, seinen Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen.

Anfang September fliegt Lukas Krämer nach Tucson (Arizona), um sich dort auf den legendären Ironman auf Hawaii vorzubereiten, der am 12. Oktober ausgetragen wird. Als Amateur-Triathlet war der Peißenberger dort schon dreimal dabei, als Profi feiert er seine Hawaii-Premiere.

