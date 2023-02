Zwischen Unterkommen und Ankommen: Wie ukrainische Geflüchtete im Landkreis leben

Von: Theresa Kuchler

Teilen

Drei Betten und wenig Platz: Maxims Familie teilt sich eines der ehemaligen Patientenzimmer im Peißenberger Krankenhaus, in dem ukrainische Geflüchtete untergebracht sind. © Theresa Kuchler

Seit Kriegsbeginn haben mehr als 1600 Ukrainer den Landkreis erreicht. Sie leben dort, wo sie das Landratsamt unterbringen kann: auf wenigen Quadratmetern in Sammelunterkünften oder in eigenen kleinen Wohnungen. Wir haben zwei Unterkünfte besucht.

Landkreis – Obwohl alle daheim sind, ist es ruhig in dem Zimmer unterm Dach. Lisa kniet zwischen Kinderbett und Esstisch auf dem blauen Teppich und schaut konzentriert auf das Kätzchen-Puzzle, das sie vor sich ausgebreitet hat. Mit ihrer Mutter probiert die Zweijährige an den Teilen herum, bis sie passen. Jean liegt neben ihnen. Der neunjährige Rüde mit braunem Fell hat seine vier Beine von sich gestreckt und macht ein Nickerchen auf dem Boden. Der Rest der Familie sitzt mit dampfenden Tassen am Tisch. Zwischen ukrainischen Sätzen nippen sie am Tee.



Seit Dezember lebt die fünfköpfige Familie aus Charkiv in der kleinen Wohnung. Zwei Zimmer, Küche, Bad. Sie gehören zu den 28 ukrainischen Geflüchteten, die auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Nähe von Weilheim untergekommen sind. Das Landratsamt hat die sechs Wohnungen, in denen früher Angestellte des Guts ihre Privatzimmer hatten, vor einem Dreivierteljahr zur Flüchtlingsunterbringung angemietet. Zwei bis drei Zimmer zwischen dicken Mauern und niedrigen Decken, in einem Gebäude, das wie eine Burg zwischen den Feldern sitzt.



Kulturelle Unterschiede bei Heizen, Lüften, Mülltrennung

In den Räumen ist es warm und stickig. Viele Bewohner heizen gern und lüften wenig, erklären die Mitarbeiter des Landratsamts. Sie führen mit einer Dolmetscherin durch die Flure und in die Zimmer der Ukrainer, die bereitwillig ihre Türen öffnen. Auf den Mülleimern in den Küchen kleben einlaminierte Schilder: Plastik, Papier, Restmüll. Mülltrennung kennen viele Ukrainer nicht, heißt es. Kulturelle Unterschiede.



Olena rührt in einem silbernen Topf. Die 61-Jährige kocht Frühstücksbrei von der Tafel, so, wie es das Bild auf der Verpackung zeigt. „Wir können uns einmal in der Woche eine Tüte von der Tafel holen“, sagt Olena lächelnd. Sie und ihr Mann Petro, 65, sind im vergangenen April aus dem zerbombten Charkiv nach Bayern gekommen. Fünf Monate lang hatte sie eine Familie in Wessobrunn aufgenommen, bevor sie in die Wohnung in der Nähe von Weilheim ziehen konnten. In ihren Zimmern liegt Laminatboden in Holzoptik, die Türen haben weiße Rahmen und goldenfarbene Klinken. An den Wänden hängen keine Bilder, aber ein Kalender. Eisschollen im Sonnenuntergang.



Dankbar für die eigenen vier Wände – „Ich mag es sehr hier“

Im Backofen hat das Ehepaar einige Küchenutensilien gelagert. Das Gerät funktioniert nicht mehr. „Die Mikrowelle geht dafür gut“, sagt Olena und deutet stolz auf das Gerät, das über der Arbeitsplatte hängt. Sie und Petro sind glücklich über alles, das ihnen zur Verfügung gestellt wird, solange sie hier sind. Wann sie wieder in ihre Heimat können, wissen sie nicht.



Auch Ekaterina musste mit ihrer Familie Charkiv verlassen. In Bayern fühlt sie sich sicher. „Ich mag es sehr hier“, sagt die 33-Jährige. Sie sitzt auf einem Sofa mit grauem Bezug, vor ihr liegen Stofftiere auf dem Boden. Die Kinder, ein, fünf und elf Jahre alt, wuseln um ihre Mutter herum.



Die fünfköpfige Familie ist im September in die Dreizimmerwohnung gezogen. Sie schlafen auf dünnen Matratzen in schwarzen Metallrahmen. Die Wände sind kahl, die Korbmöbel wirken mehr funktional als gemütlich. Ihre persönlichen Utensilien hat die Familie in den schmalen Spinden verstaut, die zur Grundausstattung jeder Wohnung gehören.



Eigene Möbel anschaffen: Bewohner müssen erst fragen

Wenn sich Bewohner eigene Möbel anschaffen wollen, zum Beispiel eine neue Matratze oder einen größeren Schrank, müssen sie das selbst finanzieren. Und vor allem vorher mit den Bezirksbetreuern sprechen. „Bei privaten Möbeln bekommen wir ein Problem, wenn es später um die Entsorgung geht“, erklärt Bernhard Pössinger, der beim Landratsamt für Asyl und Integration zuständig ist. Außerdem spielt die Hygiene eine Rolle: Gerade bei alten Holzmöbeln bestehe die Gefahr, dass Ungeziefer ins Haus kommt. Das will das Amt vermeiden.



Einige Kilometer weiter flitzt Charly durch den sterilen Flur des ehemaligen Krankenhauses in Peißenberg. Der winzige Mischling mit langem Fell über den Ohren gehört Kateryna und Maxim, die im April 2022 mit ihrer neunjährigen Tochter aus Kiew nach Deutschland geflohen sind. Nur wenige Tage nach ihrer Ankunft in Bayern haben sie das kleine Zimmer in Peißenberg bezogen, in dem bis vor sieben Jahren noch Patienten lagen. 80 ukrainische Geflüchtete hat das Landratsamt in den Gemeinschaftszimmern untergebracht. Seit Februar sind auch die Räume des ehemaligen Impfzentrums frei, das hier angesiedelt war. Sie bieten Platz für weitere 38 Menschen.



Unterkunft im ehemaligen Krankenhaus in Peißenberg: Der Platz ist eng

Obwohl Mittag ist, dringt kaum Licht in das Zimmer von Kateryna und Maxim. Die gelben Vorhänge sind fast ganz zugezogen, in der stickigen Luft liegt noch immer Krankenhaus-Geruch. Maxim sitzt auf dem mittleren der drei Betten, die sich vor den Fenstern eng aneinander reihen, und streichelt Charly. Gegenüber, neben der Tür, hängt an weißen Fliesen ein schmales Waschbecken. Zahnbürsten, Seife und Mundspülung sammeln sich auf der Ablage. In der anderen Ecke des Zimmers liegen Stifte, Kosmetikartikel und Ladekabel auf einem hüfthohen Kühlschrank. Aufbewahrungsmöglichkeiten sind rar.



Kateryna und Maxim haben keine eigene Küche. Die Bewohner teilen sich den Herd und die Edelstahlspüle mit anderen Ukrainern, die in den Zimmern nebenan wohnen. Pro Stockwerk gibt es ein bis zwei Gemeinschaftsküchen. Auch gegessen wird zusammen, in einem kühlen Raum mit Laminatboden und einem Tisch, um den sich ausrangierte Schulstühle reihen.



Gerade zu den Stoßzeiten am Abend könne es in den Gemeinschaftsküchen schon mal lauter werden, erzählt ein Security-Mitarbeiter. Er sitzt am Eingang zur ehemaligen Krankenhausstation und sagt, dass sich die ukrainischen Frauen oft um die Herdplatten streiten würden. „Wenn alle gleichzeitig kochen wollen, ist nicht genug Platz.“ Die Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts greifen ein, wenn eine Situation aus dem Ruder läuft. Sie haben rund um die Uhr einen Blick auf das, was in der Unterkunft passiert und wer auf den Gängen entlangspaziert.



Wohnungssuche ist für Einheimische und Gelfüchtete schwierig

Am Ende des Flurs teilen sich drei Ukrainerinnen wenige Quadratmeter. Vor der Flucht nach Deutschland kannten sie sich nicht, jetzt stehen ihre Betten eng aneinander. Um sich etwas Privatsphäre zu schaffen, hat sich eine der Frauen einen Vorhang vor die Matratze gehängt. Wenn sie im Bett liegt, sieht sie rechts aus dem Fenster und links dünnen Stoff.



Seit September wohnen die Frauen hier. Fünf Monate ohne Rückzugsort, auf engstem Raum mit Fremden – das kann auch schiefgehen. „Wir kommen zurecht“, sagt Olena, die in dem Zimmer lebt. Die 48-Jährige erzählt, dass sie froh ist, dass keine ihrer Mitbewohnerinnen rauche oder trinke.



Neben Olena steht die 21-jährige Varvara im Türrahmen. Als sie gefragt wird, wie sie den Tag verbringt, erzählt sie von Trips in deutsche Städte. Frankfurt, Berlin, Hannover. Die junge Frau will sich das Land anschauen, das sie aufgenommen hat. Mit ihren Mitbewohnerinnen besucht Varvara außerdem einen ehrenamtlichen Deutschkurs. „Manchmal gehen wir auch spazieren“, sagt Olena. Die Frauen sind um jede Gelegenheit froh, bei der sie frische Luft atmen.



Hoffnung bleibt, in die Heimat zurückzukehren

Eine eigene Wohnung zu finden, davon träumen die meisten, die eines der Zimmer im alten Krankenhaus bezogen haben. Doch der Wohnungsmarkt ist angespannt, das merken Einheimische und Geflüchtete gleichermaßen. Für einzelne Personen sei es besonders schwierig, ein Zimmer zu finden, erzählen die Ukrainerinnen. „Familien haben es etwas leichter.“



Maxim, Kateryna und ihre Tochter hatten Glück. Sie haben eine Sozialwohnung in Peißenberg gefunden. Bis sie dort einziehen können, dauert es aber noch. „Die Wohnung ist leer“, sagen sie. Für die Möbel, die sie gebraucht kaufen, zahlt ihnen das Jobcenter einen Pauschalbetrag. Es ist Geld, das auch Geflüchteten aus anderen Ländern oder den Landkreisbürgern zusteht, wenn sie vor dem Nichts stehen – zum Beispiel, wenn die Wohnung abgebrannt ist. Je nachdem, welche Gegenstände die Menschen selbst besitzen, wie groß die Familie ist oder wie alt die Kinder sind, wird der Betrag individuell ausgeschüttet.

Wenn sie das Nötigste zum Wohnen beisammen hat, will Katerynas Familie in ihre eigenen vier Wände ziehen. Immer in der Hoffnung, doch eines Tages in die eigentliche Heimat zurückzukehren.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.