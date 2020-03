Umkleidenbau in Peißenberg:  Zwei Varianten im Rennen

Dass es neue Umkleidekabinen für die Peißenberger Eishalle geben muss, ist klar, doch wie diese gebaut werden, steht noch nicht fest. Die Variante „Holzständerbau“ ist nun allerdings aus dem Rennen. Die Kombination aus Holz und Nasszelle sei nicht ideal.

Peißenberg – Bislang hatte der TSV Peißenberg in puncto „Kabinenneubau“ am Eisstadion drei Bauvarianten verfolgt (wir berichteten). Seit ein paar Tagen sind es nur noch zwei. Wie TSV-Präsident Stefan Rießenberger gegenüber der Heimatzeitung bestätigte, ist die Variante „Holzständerbau“ vor ein paar Tagen „ad acta gelegt“ worden. Der Grund: Die Kombination „Holz/Nasszellen“ sei nutzungstechnisch „nicht optimal“. Außerdem wäre der Baupreis pro Quadratmeter mit 1500 Euro zu hoch gewesen. Damit fokussieren sich die TSV-Planungen aktuell noch auf die Massivbauweise und die Containerlösung. Für letztere hat die kontaktierte Fachfirma aus Mödling bei Wien inzwischen eine Kostenschätzung vorgelegt. Demnach könnte ein Modulbau mit einer Nutzfläche von 650 Quadratmetern für 700 000 Euro errichtet werden – „und zwar schlüsselfertig mit Dachstuhl und allen Grundleitungen“, wie Rießenberger betont. Die Summe würde im TSV-Budget aus eigenen Darlehen, BLSV-Zuschüssen und gemeindlicher Förderung (200 000 Euro) liegen. Rießenberger hat für die Umkleiden 750 000 Euro als Obergrenze angesetzt.

Dennoch: Im Verein und vor allem in der TSV-Eishockeysparte sind viele von der Containerbaulösung nicht überzeugt. Der TSV ist deshalb mit einem örtlichen Planer und einem heimischen Bauunternehmer – beide wollen ihren Namen nicht in der Zeitung lesen – bezüglich eines Massivbaus im Gespräch.

Für diese Woche ist ein weiteres Treffen terminiert, dann sollen auch konkrete Zahlen vorliegen: „Wenn die Summe nicht ins Unendliche geht“, so Rießenberger über seine Präferenz an, „dann würde ich die Variante ‘Massivbau‘ bevorzugen.“ Die Entscheidung für die eine oder andere Variante dürfe kein Schnellschuss sein: „Man muss alles abwägen. So ein Haus baut man nur einmal.“

Nach Rießenbergers Zeitplan soll auf alle Fälle noch in diesem Jahr auf dem ehemaligen Rollschuhplatz neben dem Eisstadion ein Spatenstich stattfinden. Über den Hügel zwischen Eis- und Sportstadion als Standort für den Kabinenneubau respektive die Errichtung von Aufenthaltsräumen mit gastronomischer Nutzung wird indes gar nicht mehr diskutiert. Der Containerbau könne in sechs bis acht Wochen bezogen werden, glaubt Rießenberger.

Bei einem Massivbau sei wohl mit einer Bauzeit von einem halben Jahr zu rechnen. Unter Umständen, so Rießenberger, müssten dann die alten Umkleidekabinen im „Rigi-Rutsch´n“-Anbau noch einmal für eine komplette Saison genutzt werden.