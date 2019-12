Treibholzsperren nicht vor dem nächsten Hochwasser

Für das Regenrückhaltebecken am Peißenberger Recyclinghof wird wohl im Frühjahr 2021 der Spatenstich erfolgen. Das war die positive Nachricht, die im Bauausschuss in puncto „Hochwasserschutz“ verkündet wurde. Allerdings gab es auch eine schlechte – nämlich bezüglich der vom Wasserwirtschaftsamt versprochenen Treibholzsperren.

Peißenberg – Die Planungsverfahren für den innerörtlichen Hochwasserschutz sind enorm zeitaufwendig. Zehn bis 15 Jahre, so die vorsichtigen Schätzungen, könnte es noch dauern, bis Peißenberg gegen ein „HQ 100“ (hundertjähriges Hochwasser) plus Klimaaufschlag gerüstet ist. Für die betroffenen Anlieger entlang der Bachstraße, deren Häuser und Grundstücke bei den Starkregenfällen 2016 überflutet wurden, ist das eine quälend lange Zeit – zumal kurzfristige Maßnahmen wie Ausbaggerungen oder Dammerhöhungen von den zuständigen Behörden aus verschiedenen Gründen nicht geduldet werden. Verbesserungen im Oberlauf von Fließgewässern dürfen sich nicht negativ auf die Unterlieger auswirken. Auch gibt es jede Menge naturschutzrechtliche Hürden.

Als eine der wenigen Maßnahmen, die sich „kurzfristig“ realisieren ließe und vom Wasserwirtschaftsamt in Weilheim im Oktober 2018 selbst vorgeschlagen wurde, käme die Errichtung von Treibholzsperren an den Zuläufen zum Wörthersbach infrage. Das Landesamt für Umwelt hat die Notwendigkeit des Projekts bereits auch festgestellt – das heißt, die staatliche Finanzierung wäre gesichert. Doch in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses gab es eine ernüchternde Nachricht: Demnach können die Treibholzsperren – wenn sie denn überhaupt jemals gebaut werden – auf keinen Fall vor der nächsten Hochwassersaison 2020 errichtet werden. Wie Rathausmitarbeiter Thomas Schamper im Ausschuss berichtete, haben sich bei der vom Wasserwirtschaftsamt angeleierten Vorplanung Probleme ergeben. Zum einen müsse die Konzeption auf die hydraulischen Grunddaten angepasst und nach der Entwurfsplanung ein wasserrechtliches Verfahren eingeleitet werden. Zum anderen würde die Errichtung von Treibholzsperren zum Beispiel an der Kiesbank am Sulzer Bach nach Einschätzung der Behörde zu unerwünschten Ausuferungen führen. Um selbige zu verhindern, müssten die Böschungen erhöht werden. Das wiederum kostet Geld und stellt nach Meinung des Wasserwirtschaftsamtes das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Treibholzsperren infrage.

Kopfschütteln bei Gemeinderäten

Bei einigen Ausschussmitgliedern war infolge der Ausführungen Kopfschütteln angesagt. „Lassen wir uns das wirklich gefallen?“, fragte Jürgen Forstner (Frei Wähler) erbost in die Runde: „Das Ganze ist ja nur noch lächerlich. Was sind das für Fachleute im Wasserwirtschaftsamt?“ Eine Antwort bekam Forstner nicht. Schamper mutmaßte lediglich, dass sich Bernhard Müller, Abteilungsleiter im Wasserwirtschaftsamt, im Oktober 2018 zur Aussage der kurzfristigen Umsetzbarkeit der Treibholzsperren eventuell habe „hinreißen lassen“. Nun habe sich in der Planung herausgestellt, dass die Sache doch komplizierter sei – „warum auch immer, ich kann es nicht beurteilen“, so Thomas Schamper.

Bedenken konnten ausgeräumt werden

Mehr konnte Schamper aber über den Sachstand zum Planfeststellungsverfahren für das Regenüberlaufbecken am Recyclinghof sagen. So hätten beim Erörterungstermin Anfang Dezember die Bedenken der betroffenen Privatpersonen weitestgehend ausgeräumt werden können. Mit Klagen sei deshalb nicht zu rechnen. Demnach könne der Baustart für das Rückhaltebecken wohl im Frühjahr 2021 erfolgen. „Das ist eine erfreuliche Nachricht“, so Schamper.

Weniger erfreulich sieht es bei den Planungen für die Gewässerausbauten im nördlichen Ortsteil Peißenbergs aus. Mit der Umsetzung des ersten Bauabschnitts (diverse Gewässerausbauten am Wörthersbach und Bypassverrohrungen) wird wohl frühestens Anfang 2024 begonnen werden können. Laut Schamper wird die Entwurfsplanung in knapp einem Jahr vom beauftragten Ingenieurbüro präsentiert. Danach folgen die Genehmigungsplanung und das Planfeststellungsverfahren.

Bernhard Jepsen