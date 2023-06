Mit einem Unglück im Bergwerk fing alles an - BRK Bereitschaft Peißenberg feiert 100-Jähriges

Von: Kathrin Hauser

Teilen

Freuen sich auf die Feier zum 100-Jährigen: (v.l.) Thomas Bieringer, Angelika Bornschlegl und Johannes Heudecker-Mühl. © Gronau

Als vor 100 Jahren die Sanitätskolonne Peißenberg gegründet wurde, war das die Folge eines schlimmen Ereignisses. Inzwischen ist die BRK-Bereitschaft aus der Marktgemeinde nicht mehr wegzudenken. Das 100-jährige Bestehen soll mit einem Konzert der Band D’Hundskrippln gefeiert werden.

Peißenberg – Das Jahr 1919 war eines mit Höhen und Tiefen in Peißenberg: Zum Jahresanfang war der Ort zum Markt erhoben worden, am Ende des Jahres ereigneten sich unter Tage die schlimmsten Unglücke der gesamten Peißenberger Bergbauzeit: Bei zwei Kohlenstaubexplosionen kamen 14 Bergleute ums Leben, es gab viele Verletzte.

Grundstein für Sanitätskolonne war gelegt

Als Konsequenz aus diesen schrecklichen Grubenunglücken bot der Sanitätsrat Dr. Utzschneider im Winter 1920 einen Lehrgang an, in dem er die Grundlagen der Ersten Hilfe vermittelte. Einige Männer hatten freiwillig teilgenommen. Damit war der Grundstein für die Sanitätskolonne Peißenberg gelegt.

Die ersten Sanitäter gewannen weitere Freiwillige und am 26. Mai 1923 wurde unter dem Motto „Jederzeit – Hilfsbereit“ im Gasthof Sonne die Sanitätskolonne als Verein gegründet und sogleich auch ein Vorstand gewählt.

Gleich im Gründungsjahr hatte die neue Sanitätskolonne zahlreiche Übungen und auch schon Einsätze zu meistern, wie in der Chronik zu lesen ist. Diese gestalteten sich in der damaligen Zeit mitunter körperlich äußerst anstrengend. Wenn ein Krankentransport nötig war, wurde dieser mit der Rädertrage durchgeführt und dauerte oft mehrere Stunden.

Krankentransporte mit der Rädertrage dauerten oft Stunden

Die genaue Einsatztätigkeit ist erst seit dem Jahr 1934 bekannt, weil vorher nicht genau Buch geführt worden war. In dem Jahr war die Sanitätskolonne Peißenberg laut Chronik unter anderem bei Wintersportveranstaltungen und Sonnwendfeiern, bei der Leonhardifahrt und beim Motorradrennen am Bruggerwald im Einsatz. Es wurden 430 Hilfeleistungen übernommen, 38 Sonntagswachen und einige Übungen durchgeführt. Zudem gab es Kurse, Besprechungen, Sitzungen und Appelle.

Viele Tätigkeitsfelder sind geblieben, wie Bereitschaftsleiter Thomas Bieringer und sein Stellvertreter Johannes Heudecker-Mühl beim Pressegespräch berichten: Vor allem leistet die BRK-Bereitschaft Peißenberg Sanitätsdienste – im vergangenen Jahr waren es 30 mit 95 Hilfeleistungen und 557 in diesem Bereich geleisteten Stunden. Die BRK-Bereitschaft Peißenberg betreut an den Blutspende-Terminen die Spender und begleitet die Eishockey-Spiele im Peißenberger Eisstadion. „Das sind so unsere täglichen Aufgaben“, sagt Bieringer.

Derzeit hat die BRK-Bereitschaft Peißenberg 52 Mitglieder, davon sind 34 im aktiven Dienst. Alle zwei Wochen werden Ausbildungsabende angeboten, es werden Übungstage abgehalten und große Übungen. BRK-Mitglieder werden zu Hausnotrufeinsätzen gerufen und sind Teil der Schnelleinsatzgruppe, die bei größeren Unfällen oder Ereignissen gerufen wird. Im vergangenen Jahr 2022 waren es zwölf dieser Einsätze. Zum Beispiel waren die Peißenberger auch beim Zugunglück in Burgrain vor Ort und haben Betroffene und Angehörige nach dem schweren Bulldogunfall in Hohenpeißenberg betreut. Insgesamt haben die Mitglieder im vergangenen Jahr 4434 Stunden ehrenamtlichen Dienst für das BRK geleistet, was etwa 130 Stunden pro aktivem Mitglied entspricht.

Konzert und Festakt zum Jubiläum

„Ich bin Rotkreuzler mit Leib und Seele“, sagt Bieringer: „Das BRK ist mein Hobby, ist meine Leidenschaft.“ Er ist schon als Jugendlicher beim Roten Kreuz gelandet und dabei geblieben. Bei Heudecker-Mühl war das ein wenig anders, er wurde durch einen Bienenstich in den Hals, bei dem ihm damals geholfen wurde, selber zum Helfer. „Inzwischen ist das BRK zu einer zweiten Familie für mich geworden“, sagt er. Das Rote Kreuz sei mehr als ein Hobby für ihn.

Und weil die Mitglieder so eng mit ihrem Roten Kreuz verbunden sind, soll das 100-jährige Bestehen auch gefeiert werden, unter anderem mit einem Konzert der Band D’Hundskrippln, das am Samstag, 1. Juli, ab 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) im Eisstadion in Peißenberg stattfindet. Alle Vorverkaufsstellen sind auf der Homepage unter www.brk-peissenberg.de zu finden. Nach dem Auftritt der Band legt DJ Pille bis 24 Uhr auf. Am Sonntag, 16. Juli, gibt es einen Festakt in der Kirche St. Johann in Peißenberg mit einer ökumenischen Andacht, einem Festzug und anschließender Einkehr im Gasthof zur Post. Zudem wird die BRK-Bereitschaft Peißenberg mit einem Festwagen bei der Leonhardifahrt in Peißenberg vertreten sein, die am Sonntag, 29. Oktober, stattfinden wird.

Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.