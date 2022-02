Verfahren wegen sexueller Belästigung eingestellt

Ein Verfahren wegen sexueller Belästigung wurde am Weilheimer Amtsgericht eingestellt, weil keine sexuelle Annäherung festgestellt werden konnte. © dpa

Ein Verfahren wegen sexueller Belästigung wurde am Weilheimer Amtsgericht eingestellt, weil keine sexuelle Annäherung festgestellt werden konnte. Der Angeklagte erhielt aber den Rat, die Zeit in der aus anderem Grund noch bestehenden Haft zum Nachdenken zu nutzen.

Peißenberg – In einer öffentlichen Hauptverhandlung beschäftigte sich das Weilheimer Amtsgericht mit einem Vorfall, der sich im vergangenen Sommer in Peißenberg ereignet hat. Wie die Richterin zu Beginn der Verhandlung ausführte, saßen damals nach Ermittlungen der Polizei zwei minderjährige Mädchen auf einer Bank, als sich der Angeklagte zu ihnen setzte.

Betroffene und Zeugin unter 18

Dann soll der Angeklagte die beiden Jugendlichen mit verbalen Beleidigungen belästigt haben. Außerdem habe er ein Mädchen mit der Hand an der Schulter und am Oberschenkel berührt. Während des Vorgangs hat es laut Darstellung des Gerichts keine Zeugen außer den drei Beteiligten gegeben. Der Vorfall wurde erst nachher durch Polizisten aufgenommen, die zur Kontrolle von Jugendlichen nach Peißenberg gekommen waren. Ein Polizeibeamter bestätigte dies in der Verhandlung.

Da die Betroffene und die Zeugin unter 18 Jahre alt sind, schloss die Richterin die Öffentlichkeit von der Zeugenvernehmung aus, wodurch die öffentliche Verhandlung für über drei Stunden nicht-öffentlich weitergeführt wurde.

Eine sexuelle Annäherung habe es nicht gegeben

Zum Abschluss stellte die Richterin in der wieder öffentlichen Verhandlung fest, dass es das Zusammentreffen zwischen dem Beschuldigten und den beiden Mädchen gegeben habe. Auch die Beschimpfungen und Berührungen habe es gegeben. Der Beschuldigte sei betrunken gewesen und habe sich unfreundlich und respektlos verhalten, außerdem habe er die „nötige soziale Distanz vermissen lassen“. Eine sexuelle Annäherung habe es aber nicht gegeben.

Damit stellte die Richterin das Verfahren ein, gab dem Beschuldigten aber noch ein paar Ratschläge mit auf den Weg: Er solle die Finger von den beiden Mädchen, von Zeugen und vom Alkohol lassen. Außerdem solle er die restliche Zeit in der Haft zum Nachdenken benutzen.

Die Haft muss er absitzen, nachdem er nach einer vorausgegangenen Entlassung gegen Auflagen verstoßen hatte.

VON ALFRED SCHUBERT

