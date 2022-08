Geschwister von Waltraud Resch kämpfen für mehr Schutz für Demenzkranke

Von: Kathrin Hauser

Teilen

Waltraud Resch aus Peißenberg wird seit dem Frühjahr vergangenen Jahres vermisst. © privat

Es gibt immer noch keine Spur von Waltraud Resch aus Peißenberg, die im Frühjahr 2021 aus einem Altersheim in Dießen verschwand. Ihre Geschwister möchten erreichen, dass Demenzkranke künftig besser geschützt werden müssen. Denn ihre Schwester ist kein Einzelfall.

Peißenberg – Am letzten Samstag im Juli war es wieder einmal so weit: Die Polizeiinspektion Weilheim gab eine Suchmeldung heraus. Es werde ein 86-jähriger, dementer Mann aus Peißenberg vermisst, der sich um 11 Uhr zu einem Spaziergang aufgemacht hatte und um 19 Uhr immer noch nicht nach Hause zurückgekehrt war. „Er dürfte desorientiert sein, ist jedoch nicht kurzfristig auf lebenswichtige Medikamente angewiesen“, hieß es in der Polizeimeldung.

Wenig später kam die Entwarnung: „Der Vermisste wurde wohlbehalten am Bahnhof in Schongau angetroffen“, meldete die Polizei. Einem aufmerksamen Passanten sei aufgefallen, dass der alte Mann stundenlang mit dem Zug von Peißenberg nach Schongau und wieder zurück gependelt war.

So viel Glück hatte Waltraud Resch nicht. Die damals 74-Jährige wurde am 6. März 2021 zum letzten Mal in einer Bäckerei in Dießen in der Nähe des Bahnhofs gesehen und wird seitdem vermisst. Es gab eine große Suchaktion nach ihrem Verschwinden und mehr als ein halbes Jahr später haben ihre Peißenberger Freunde noch einmal nach ihr gesucht. Ohne Erfolg.

Edith Church, die Schwester der Vermissten, lässt das Schicksal ihrer Schwester keine Ruhe. Zusammen mit ihrem Bruder Hubert Sendl möchte sie auf Missstände im Umgang mit Demenzkranken aufmerksam machen. Die Geschwister kämpfen dafür, die Situation für Demente zu verbessern, damit anderen Personen das erspart bleibt, was ihrer Schwester widerfahren ist. Sie verstehen nicht, warum Menschen mit Demenz nicht besser geschützt werden, wenn es mit heute vorhandener Technologie ein Leichtes wäre, sie im Falle des Verschwindens wieder zu finden. Ihrer Ansicht nach wird an veralteten Methoden und Gesetzen festgehalten und stillschweigend zugeschaut, wie das Leben schutzbedürftiger Menschen gefährdet wird.

Das Verschwinden alter und dementer Menschen werde von der Gesellschaft einfach hingenommen, meinen die Geschwister der Vermissten. „Wenn Eltern oder Institutionen ihre Sorgfaltspflicht gegenüber Kindern verletzen und diese zu Schaden kommen, werden die Verantwortlichen wegen Verletzung der Aufsichtspflicht zur Verantwortung gezogen“, schreibt Edith Church an unsere Zeitung. „Wer trägt für demente, schutzbedürftige und hilflose Personen Verantwortung und welche Gesetze stellen das sicher?“, fragt sie sich.

Dass Politiker von „Sicherheit im Alter“ und der „Pflicht des Staates, die Schwächsten besonders zu schützen“ reden, ist für sie ein Hohn. Warum ihre Schwester in ein „offenes“ Heim nach Dießen gebracht werden durfte, „obwohl sie bereits in ihrem Heimatort gravierende Orientierungsprobleme hatte“, verstehen die Geschwister nicht.

Edith Church kontaktierte die „Fachstellen für Pflege- und Behinderteneinrichtungen – Qualitätsentwicklung und Aufsicht“, wo ihr unter anderem gesagt worden sei, dass Menschen, die ihr Leben gelebt haben, ganz andere Rechte haben als Kinder. „So hat ein dementer Mensch das Recht, zu Schaden zu kommen, überfahren zu werden und zu Tode zu kommen?“, fragt sich Edith Church.

Auf ihre Frage, wie oft Pflegerinnen nach vermissten dementen Personen suchen müssen, sei ihr gesagt worden, dass es da keine Statistiken gebe und es müssten auch nur Dinge in den Akten erfasst werden, die nicht der Norm entsprächen. Was die Norm ist, entscheide das Heim selber, habe es da geheißen.

Bei der großen Suchaktion, die nach dem Verschwinden ihrer Schwester unternommen wurde, sei einiges schiefgelaufen. So seien zum Beispiel die Kameraaufnahmen vom Bahnhof nicht ausgewertet wurden, obwohl ihre Schwester immer wieder den Wunsch geäußert hatte, nach Hause, nach Peißenberg zu wollen. Und obwohl Pflegerinnen sie bereits vorher dort am Bahnhof aufgegriffen hatten. Die Aufnahmen würden nach 48 Stunden gelöscht und die Polizei habe erst, nachdem die Aufnahmen gelöscht waren, danach gefragt.

Erst sechs Monate nach dem Verschwinden ihrer Schwester habe die Kriminalpolizei Kontakt mit der Zeugin aufgenommen, die Waltraud Resch zuletzt gesehen hat. Ihre Befürchtungen, dass ihre Schwester eventuell Opfer eines Verbrechens geworden ist, seien nicht ernst genommen worden.

Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat Ermittlungen eingeleitet, die immer noch laufen. In Edith Churchs Augen entzieht sich der Staat seiner Verantwortung, indem er Schutzmaßnahmen wie den Einsatz von GPS-Trackern unnötig schwierig macht. Zum Beispiel dürfen Menschen nicht gegen ihren Willen geortet werden oder, wenn sie unter Betreuung stehen, gegen den Willen des Betreuers.

Edith Church fragt sich, warum die Verantwortung auf ohnehin oft überarbeitetes Pflegepersonal in unterbesetzten Pflegeeinrichtungen abgewälzt wird, „nach ausgebüchsten Heimbewohnern zu suchen, die verwirrt und orientierungslos durch die Gegend laufen und sich in erheblicher Gefahr befinden.“ Sie meint, die Unsummen von Geld, die für Polizeisuchaktionen ausgegeben werden, wenn wertvolle Zeit verloren gegangen ist, könnten gespart werden, wenn die vermissten Personen geortet werden könnten. „Warum investiert man diese Gelder nicht in die elektronische Infrastruktur der Heime“, fragt sie sich.

Diese Dinge sind schwer zu ertragen für sie. Sie hat sich auch an das Büro des Bundestagsabgeordneten Alexander Dobrindt gewandt. Leider hat sie nach einem ersten Gespräch und weiterer Anfragen nichts mehr gehört. Auf E-Mails, die sie zusammen mit ihrem Bruder wegen dieses akuten Problems an diverse Zeitungen geschickt hat, gab es keine Reaktion. Diese Zeitung sei die einzige, die bislang über diese tragische Situation berichtet hat.