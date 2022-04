VHS Peißenberg bleibt weiter vorsichtig

Von: Kathrin Hauser

Mechthild Merz leitet die VHS Peißenberg. © Hauser

Peißenberg – Nachdem die vergangenen zwei Jahre an der Volkshochschule (VHS) Peißenberg von der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Maßnahmen geprägt waren, sind vor Kurzem vom Gesetzgeber so gut wie alle Beschränkungen aufgehoben worden. Wie wird damit an der VHS in Peißenberg umgegangen? Wir haben mit Leiterin Mechthild Merz darüber gesprochen.

Was verändert sich durch die neue gesetzliche Lage an der Volkshochschule in Peißenberg?

Nachdem wir Leiterinnen der Volkshochschulen im Landkreis davon erfahren haben, dass alle Schutzmaßnahmen wegfallen sollen, hatten wir ein bissl Magengrimmen. Wir haben uns dann kurzgeschlossen und abgesprochen, dass bei uns – bis auf die Zugangsbeschränkungen, die nun wirklich komplett wegfallen – zunächst alles so weiterläuft wie bis jetzt, dass aber aus den Vorschriften Empfehlungen werden. Und inzwischen haben wir auch von unserem Verband die Informationen bekommen, dass empfohlen wird, dass wir unsere Hygienekonzepte zunächst aufrecht erhalten.

Was bedeutet das konkret?

Wir empfehlen nun, weiterhin in Innenräumen auf den Wegen zu den Kursräumen und bis zum Kursplatz, Masken zu tragen, am Platz kann die Maske abgenommen werden. Wir halten den Mindestabstand zwischen den einzelnen Teilnehmern wie bisher bei mindestens 1,50 Metern in den Kursen ein. Am Ende des Kurses werden die Tische desinfiziert und wir werden jetzt auch nicht während der laufenden Kurse die Teilnehmerzahlen erhöhen. Wie gesagt, es gelten keine Zugangsbeschränkungen mehr, die 3G-Regel die bis zur letzten Änderung galt, ist aufgehoben. Wir folgen mit dieser Vorgehensweise dem, was der Bayerische Volkshochschulverband empfiehlt.

Wieso halten Sie das Aufrechterhalten der Maßnahmen für sinnvoll?

Es wäre bei diesen immer noch relativ hohen Corona-Fallzahlen für uns nicht sinnvoll, alle Maßnahmen fallen zu lassen. Wenn ich in unsere Kurse schaue, dann fehlt teilweise die Hälfte der Teilnehmer. Sie haben Corona oder sind in Quarantäne oder bleiben als Kontaktperson aus Vorsicht zu Hause.

Wie lange gelten diese Empfehlungen?

Vorerst bis zum Ende des Monats. Am 30. April soll dann geschaut werden, wie es weiterläuft. Wir gehen aber davon aus, dass die Empfehlungen auch nach dem 1. Mai in ähnlicher Form so bleiben werden.

Hatten Sie Vorlauf, um auf diese neuen Regelungen zu reagieren?

Wir haben in den vergangenen zwei Jahren eigentlich immer kurz vor knapp die Anweisungen bekommen, die wir dann schnell umsetzen mussten. Das waren viele Wochenendschichten. Diesmal ging es, weil es sich um eine Lockerung handelte. Wenn Maßnahmen verschärft werden, ist es noch wichtiger, alle Teilnehmer rechtzeitig zu informieren.

Wie sind die Teilnehmer in den vergangenen zwei Jahren mit den Beschränkungen und ständigen Neuerungen umgegangen?

Sehr vernünftig und vorsichtig. Es gab viele, die zu Hause geblieben sind, wenn sie Symptome hatten oder Kontakt mit einem Corona-Infizierten hatten. Dafür möchte ich danken. Das ist nicht selbstverständlich und positiv bemerkenswert.