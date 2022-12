VHS Peißenberg: Mechthild Merz geht mit gemischten Gefühlen

Von: Kathrin Hauser

Das Ende einer Ära: Mechthild Merz hat die Volkshochschule Peißenberg verlassen, die sie 19 Jahre lang geleitet hat. © Ralf Ruder

Nach 19 Jahren als Leiterin der VHS Peißenberg hat Mechthild Merz ihre Tätigkeit dort beendet und die passive Phase der Altersteilzeit begonnen. Sie geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge, wie sie im Gespräch mit der Heimatzeitung sagt.

Peißenberg – „Frische Ideen für die Vhs“ lautete der Titel des Berichts in dieser Zeitung, mit dem vor fast 19 Jahren gemeldet wurde, dass Mechthild Merz die Leitung der Volkshochschule (VHS) Peißenberg übernommen hat. Nun hat sie zum ersten Dezember ihre Tätigkeit dort beendet. Merz tritt die passive Phase ihrer Altersteilzeit an und geht mit gemischten Gefühlen in diesen neuen Lebensabschnitt, wie sie beim Gespräch in den Räumen der VHS im Rigi Center in Peißenberg sagte.

In den vergangenen 19 Jahren sei viel passiert und sie habe die Verantwortung für die VHS stets sehr ernst genommen und sich besonders in den Zeiten, die herausfordernd gewesen seien, über ihre Arbeitszeit hinaus mit VHS-Themen beschäftigt, sagte die scheidende Leiterin: „Überaus intensiv und für die künftige Ausrichtung maßgebend waren insbesondere die letzten fünf Jahre“, so Merz. In diese Zeit seien zum Beispiel der Umzug der VHS ins Rigi-Center, der Beginn der Zusammenarbeit mit den anderen VHSen im Landkreis als Verbund und der Ausbruch der Corona-Pandemie gefallen.

Die Pandemie hat Kraft gekostet

Insbesondere die Pandemie habe viel Kraft gekostet: „Frisch mobilisierte Kräfte wurden durch die plötzlich und unerwartet ausgebrochene Pandemie auch gleich wieder eingefordert“, schreibt Merz in ihrem persönlichen Rückblick auf die vergangenen 19 Jahre. Es habe viel Zeit gekostet, die sich laufend ändernden Bestimmungen umzusetzen, den Betrieb am Laufen zu halten – sofern es möglich war – und die verschiedenen Coronahilfen zu beantragen: „Es gelang mit dieser Maßnahme erfreulicherweise, die Einnahmenverluste auszugleichen“, sodass die VHS in finanziell gutem Zustand an den neuen Leiter, Marco Sailer (ausführlicher Bericht folgt) übergeben werden könne.

Obwohl insbesondere die vergangenen Jahre kräftezehrend gewesen seien, habe ihr ihre Arbeit Freude bereitet: „Ich bereue keine Sekunde. Es war meine wichtigste berufliche Tätigkeit und sie hat mich am meisten ausgefüllt“, sagte Merz. Sie ist sich jetzt schon sicher, dass sie ihre Mitarbeiterinnen, die Kolleginnen an den anderen Volkshochschulen, den Kontakt zu den Dozenten und Teilnehmern „und auch den manchmal trubeligen VHS-Alltag“ vermissen wird. Gemeinsam im Team Dinge zu gestalten sei sehr schön gewesen. „Es war eine intensive Zeit.“

Viele neue Pläne und Ideen für die kommende Lebensphase

Für die Lebensphase, die jetzt kommt, hat sie viele Ideen und Pläne: Sie freue sich jetzt darauf, freier gestalten zu können und mehr „Raum und Zeit für persönliche Interessen und Hobbies“ zu haben als bisher, so Merz: Sie könne künftig „außerhalb der Schulferien Urlaub machen und die Urlaubszeiten frei wählen.“ Ein Reiseziel steht jetzt schon fest: Merz möchte ihre Tochter besuchen, die seit neun Jahren in den USA lebt.

Die scheidende Leiterin freut sich zudem darauf, mehr Zeit für Bewegung und Sport zu haben, plant unter anderem eine Alpenüberquerung mit dem Fahrrad. Zudem will sie wieder mehr musizieren. Merz spielt Mandoline. Und dann sind da noch die ehrenamtliche Tätigkeit und die Lust, sich mit neuen Themen zu beschäftigen. Doch zunächst heißt es nach den anstrengenden vergangenen Monaten, etwas zur Ruhe zu kommen für Mechthild Merz: „Jetzt muss ich erstmal runterkommen und mich erholen.“

