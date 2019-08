Viele Peißenberger ohne Internet und Telefon

Viele Peißenberger müssen bis Donnerstag ohne Telefon und Internet auskommen. Der Grund ist eine Großstörung bei der „Telekom“.

Eine Großstörung bei der „Telekom“ ist der Grund dafür, dass viele Peißenberger derzeit nicht über ihr Festnetz telefonieren können und keinen Internetzugang haben. Denn, wie eine Mitarbeiterin der Störungsstelle auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigt hat, liegt eine Störung vor, die am Sonntag gegen 14 Uhr eingetreten ist. Es handle sich um eine Komplettstörung im Hauptkabel, so die Mitarbeiterin.

Bis die Störung behoben wird, könnte es dauern

Die Störung kann laut der Mitarbeiterin erst am kommenden Donnerstag, 30. August, behoben werden. Wenn alles nach Plan läuft, sollen die Leitungen am Donnerstag um 2 Uhr wieder intakt sein. Wie viele Anschlüsse und Haushalte in der Marktgemeinde betroffen sind, konnte die „Telekom“-Mitarbeiterin nicht sagen. Ebenso lasse sich nicht feststellen, was die Gründe für den Ausfall von Internet und Festnetz-Telefon in Peißenberg sind, so die Mitarbeiterin.



Ob diese „Telekom“-Störung mit den Bauarbeiten zusammenhängt, die derzeit an Bahnhof, Gleisen und Bahnübergängen in Peißenberg laufen, ließ sich am gestrigen Sonntag nicht feststellen.



kh