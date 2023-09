Von Peißenberg nach Argentinien: Michael Härtle plant Freiwilligendienst in Kinder-Wohnheim

Von: Bernhard Jepsen

Von Deutschland nach Santiago del Estero: Michael Härtle wird ein Jahr lang in Argentinien seinen Freiwilligendienst absolvieren. © Bernhard Jepsen

„Buenos dias, Argentina“ heißt es bald für Michael Härtle: Der 19-Jährige Peißenberger wird über den Freiwilligendienst der Salesianer Don Boscos ein soziales Jahr absolvieren.

Peißenberg – Bei Familie Härtle wird wohl bald die ein oder andere Träne fließen. Es heißt, vorübergehend Abschied nehmen von Sohn Michael. Der 19-Jährige, der am Weilheimer Gymnasium sein Abitur gemacht hat, wird am kommenden Mittwoch in den Flieger steigen und via Paris und Rio Richtung Argentinien reisen. Es ist ein Abschied für längere Zeit. Michael Härtle wird über den Freiwilligendienst der Salesianer Don Boscos in Santiago del Estero nördlich von Cordoba ein soziales Jahr absolvieren.

„Natürlich ist so ein Abschied von der Familie immer traurig – auch von den Großeltern. Das wird schon schwerfallen“, weiß Härtle aus Erfahrung. Vor ein paar Jahren war er als Austauschschüler für zehn Monate in den USA. „Das hilft natürlich, weil man die Situation schon kennt und weiß, dass man wieder zurückkommt. Und so ein Jahr geht ja auch schnell vorüber.“

Nach Auslandsjahr will Michael Härtle Informatik und Mathematik studieren

Für die Zeit nach seiner Rückkehr hat der angehende Volunteer bereits einen festen Fahrplan: Er wird ein duales Studium in den Fachrichtungen Informatik und Mathematik beginnen. Trotz der anstehenden Trennung von der Familie merkt man Härtle im Gespräch an, dass die Vorfreude auf das einjährige Auslandsabenteuer überwiegt. „Ich wollte so etwas schon immer machen“, betont er: „Ich möchte offen für neue Dinge sein. Ich mag Abwechslung.“

Und die Reiselust kommt nicht von ungefähr: „Wir sind als Familie schon viel in der Welt herumgekommen. Das hat bei mir die Begeisterung geweckt.“

Seit 2014 haben die Härtles regelmäßig Austauschschüler bei sich zuhause aufgenommen. „Wir waren immer schon ein offenes Haus“, erzählt Mama Lydia, die früher als Au-Pair-Mädchen unterwegs war. Für das soziale Engagement ihres Sohnes, der seit zehn Jahren aktiver Ministrant ist, findet sie nur lobende Worte: „Ich finde es richtig toll, dass er der Gesellschaft etwas zurückgeben will. Da ist man als Mutter schon stolz.“ „Total gefallen“ hat der Mutter vor allem Michael Härtles Aussage, dass er im Wohnheim in Santiago del Estero den Kindern seine Zeit schenken möchte. Nicht jeder 19-Jährige verfügt über solch eine gemeinwohlorientierte Haltung. Im Wohnheim leben Kinder und Jugendliche, die aus sozial schwierigen Verhältnissen kommen.

Projekte planen, bei Schularbeiten helfen und Freizeitaktivitäten organisieren

Härtle soll unter anderem Projekte planen, bei den Schularbeiten helfen und Freizeitaktivitäten organisieren. Die Arbeit mit Menschen– vor allem mit der jüngeren Generation – macht ihm Spaß: „Ich hab’ früher in der Schule schon Nachhilfe gegeben.“

Härtle will bei seinem Auslandsaufenthalt nicht nur die lateinamerikanische Kultur kennenlernen, sondern auch seine eigene Persönlichkeitsstruktur reflektieren. „Ich will etwas über mich selber lernen – beispielsweise über Stärken, die ich noch nicht kenne.“ Auch das sind Aussagen, die nicht jeder 19-Jährige trifft.

Härtle hat Spanisch-Grundkenntnisse - „der Rest kommt dann im täglichen Umgang automatisch“

Härtle hat sich gut auf seinen Auslandsaufenthalt vorbereitet. Lateinamerika war sein Wunschziel: „Ich wollte unbedingt in ein spanischsprechendes Land.“ Über sprachliche Grundkenntnisse verfügt er bereits – „und der Rest kommt dann im täglichen Umgang automatisch“.

Über den Salesianer-Freiwilligendienst hat Härtle bereits vor Monaten Vorbereitungsseminare besucht und mit ehemaligen Volunteers Kontakt aufgenommen. Die Reise nach Argentinien wird also kein „Blindflug“: „Ich habe überhaupt keine Bedenken und werde das Jahr auf alle Fälle durchziehen“, versichert Härtle.

Auch seiner Fußballleidenschaft wird er im Land des amtierenden Weltmeisters nachgehen können. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es für den jungen Mann allerdings: „Die Heim-EM in Deutschland werde ich verpassen.“

Gespannt ist der Peißenberger natürlich auch auf die argentinische Landesküche – wobei das berühmte, argentinische Angus-Rind wohl nicht auf seinem Teller landen wird: „Ich mag kein Fleisch – nur Leberkäse.“

