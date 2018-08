Von der Savanne ins Voralpenland

Es war kein gewöhnlicher Gottesdienst, der am vergangen Sonntag in der Kirche von St. Barbara in Peißenberg gefeiert wurde. Nicht etwa, weil eine besondere Predigt zu einem bestimmten Anlass gehalten worden wäre. Nein, statt Pfarrer Georg Fetsch zelebrierte ein Gast aus Burkina Faso die Eucharistiefeier: Honoré Ouedraogo.

Peißenberg –Der 45-jährige Geistliche ist in Peißenberg kein Unbekannter. 2009 hatte er die seelsorgerische Vertretung in der Pfarreiengemeinschaft übernommen, als damals der personelle Wechsel zwischen Pfarrer Wolfgang Kretschmer und dessen Nachfolger Christoph Leutgäb vollzogen wurde und für ein paar Wochen eine Art priesterliche Vakanz herrschte. Der Kontakt nach Peißenberg ist seitdem nicht abgerissen.

„Die Leute sind hier alle sehr nett – und die Umgebung ist einmalig. Es gibt hier so viele Berge“, schwärmte Ouedraogo über das Voralpenland. Seine Heimat Burkina Faso durchziehen hingegen flache Savannenlandschaften. Doch das ist nicht der einzige Unterschied: Burkina Faso, das zu 60 Prozent muslimisch geprägt ist, gehört mit zu den ärmsten Ländern der Welt.

Die Menschen sind auf fremde Hilfe angewiesen: „Ohne die könnten wir dort nicht leben“, konstatierte Ouedraogo während des Gottesdienstes: „Ich möchte nur ein kleines Wort an Sie richten, nämlich ,Danke‘“, ließ er die Gläubigen in St. Barbara wissen – denn: „Wir leben auch von Ihrer Unterstützung aus Deutschland“. Ouedraogo verwies in dem Zusammenhang auf Hilfseinrichtungen wie zum Beispiel „Misereor“ oder „Missio“.

Auf Nachfrage der Heimatzeitung erzählte der gut deutsch sprechende Geistliche, dass Korruption und Arbeitslosigkeit mit die größten Probleme in Burkina Faso seien. Hinzu komme das schwierige Klima: „Es gibt nur zwei Jahreszeiten – die Regen- und die Trockenzeit. Es kann sein, dass sieben Monate lang kein Tropfen Regen fällt“, so Ouedraogo. All das seien Gründe dafür, dass Menschen Burkina Faso verlassen würden – wobei der Binnenstrom an Flüchtlingen in Afrika viel stärker sei als die Abwanderung nach Europa: „Drei Millionen Menschen aus Burkina Faso sind allein in die benachbarte Elfenbeinküste umgesiedelt. Da sind die Flüchtlingsströme nach Europa nichts dagegen“, sagte Ouedraogo.

Aber wie kann die Situation in Burkina Faso verbessert werden? „Es müssten im Land Betriebe angesiedelt, die Kinder ausgebildet sowie Staudämme und Brunnen zur Wassergewinnung gebaut werden. Dann würden die Leute auch in ihrer Heimat bleiben“, meinte Ouedraogo, der sich am Sonntag vermutlich ein bisschen einsam gefühlt haben dürfte. In der St.-Barbara-Kirche hatten sich etwa 100 Gläubige versammelt. Für örtliche Verhältnisse kein schlechter Gottesdienstbesuch, allerdings kein Vergleich zu Burkina Faso.

Bis zu 2000 Menschen bei 5.30-Uhr-Messe

In Ouedraogos Heimatgemeinde nehmen allein an der sonntäglichen Frühmesse ab 5.30 Uhr regelmäßig bis zu 2000 Katholiken teil: „Da stehen die meisten draußen vor der Kirche und verfolgen den Gottesdienst über Lautsprecher“, berichtete Ouedraogo. Solche Probleme hätte man in der Pfarreiengemeinschaft Peißenberg-Forst wohl auch gerne.

