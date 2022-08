„Vor September geht niemand aufs Eis“

Von: Bernhard Jepsen

Eismeister Dennis Steinbach bei der Eisaufbereitung im Stadion in Peißenberg. © privat

Seit ein paar Tagen laufen in der Eishalle des TSV Peißenberg die Kompressoren – bei knapp 30 Grad Außentemperatur. Anfang September soll die Eishockeysaison starten. Gerüchte, wonach die „TSV-Miners“ und ihr Nachwuchs schon früher mit dem Training beginnen könnten, dementierte die TSV-Vereinsspitze.

Peißenberg – „Linien und Werbung sind bereits eingelegt, und die Eisstärke liegt zwischen 0,5 und einem Zentimeter.“ So lautete am vergangenen Donnerstag der Statusbericht von TSV-Präsident Stefan Rießenberger zur Eisaufbereitung in der Eishalle. Bis zum Sonntag oder Montag wird weiter Wasser auf die Spielfläche gespritzt – per Sprühnebel: „Damit verbrauchen wir weniger Energie“, erklärt Rießenberger. Wenn das Eis eine Dicke von 4,5 Zentimetern hat, wird es mit dem Zamboni gradiert. Danach, so erläutert der TSV-Chef, werden die Kompressoren auf 50 Prozent Leistung heruntergefahren. Zwei bis drei Tage dauert es dann, bis das Eis abgehärtet ist: „Wenn die Eisfläche Risse bekommt“, so Rießenberger, „dann ist sie durchgefroren.“

Und dann kann es Anfang September losgehen mit der Eishockeysaison. Unter der Woche waren Stimmen laut geworden, wonach das Eis schon früher trainingstauglich wäre. Rießenberger dementiert das vehement: „Vor September geht niemand aufs Eis – weil es einfach noch nicht fertig ist.“

Nicht bei der Gemeinde betteln

Neben dem beschriebenen Eisaufbereitungsprozess müsse noch ein zur Pestalozzistraße führender Kanal saniert werden. In das Rohrsystem seien Wurzeln von umliegenden Bäumen hineingewachsen. Laut Rießenberger handelt es sich um den sogenannten Pistenkanal, der als Abfluss für den Schacht dient, in den der Zamboni den Eisabraum kippt. Und wie sieht es mit den Finanzen aus?

Mittlerweile hat die Eishockey-Sparte dem TSV-Präsidium den eingeforderten Haushaltsplan vorgelegt. Das war aus Sicht der TSV-Spitze eine Bedingung dafür, dass die „Miners“ überhaupt aufs Eis dürfen. Zudem ist die Vorlage vor allem aus haftungsrechtlichen Gründen wichtig. Bei Abweichungen von der Etatplanung würde nicht der Hauptverein, sondern die Sparte und deren Führungspersonal für mögliche Schulden einstehen müssen. Wie stimmig das Zahlenwerk ist, sollen nun TSV-Finanzchef Ulrich Ingenfeld und Manfred Fichtner, der technische Leiter, überprüfen. Rießenberger ist nach einer ersten Sichtung optimistisch: „Der Etatplan ist sehr detailliert und schaut gut aus.“

Vereine wie der SC Forst müssen mehr bezahlen

Die steigenden Energiepreise will der TSV-Hauptverein über höhere Mietkosten an die Nutzer der Eishalle umlegen – also an die Hobbymannschaften, den SC Forst und die „Miners“. „Das ist alles durchgerechnet“, beteuert Rießenberger: „Stand heute schaffen wir die Saison.“ Und wenn nicht? „Sollten die Energiepreise im Dezember noch einmal explodieren“, kündigt Rießenberger an, „dann muss man bei den Nutzungsentgelten nachbessern.“ Und wenn auch das nicht langen sollte? Rießenberger stellt für dieses Szenario klar: „Ich werde nicht zur Gemeinde gehen und um Geld betteln, wenn wir das Eis nicht finanzieren und halten können. Das ist Angelegenheit des TSV und nicht der Kommune.“ Viel zu holen wäre bei der Gemeinde vermutlich ohnehin nicht: „Unsere Spielräume sind nicht groß“, erklärt Bürgermeister Frank Zellner. Eine mögliche Aufstockung der kommunalen Subventionen würde „vom Umfang abhängen“ – „und eine Erhöhung würden sicher nicht alle in Ordnung finden“.

Der Bürgermeister räumt ein, dass der Betrieb des Eisstadions im Zusammenhang mit der Energiekrise ein „heikles Thema“ ist. Im Ernstfall müsse man allerdings abwägen, ob eine kurzfristige Schließung des Stadions nicht größeren Schaden anrichten würde.