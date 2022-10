Vorbereitungen auf Leonhardifahrt in Peißenberg: Ein bisserl wie vor Weihnachten

Rund 30 Mitglieder des Heimat- und Trachtenvereins Markt Peißenberg bereiten den Weiberwagen für die Leonhardifahrt vor. © ralf ruder

Zwei Mal musste die Leonhardifahrt in Peißenberg wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Nun laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, denn am Sonntag ist es wieder so weit. Ein Besuch im Trachtenstadl, wo die Mitglieder des Heimat- und Trachtenvereins ihren Weiberwagen schmücken.

Peißenberg – Dass im Trachtenstadl fleißig gearbeitet wird an diesem Dienstagabend vor der Peißenberger Leonhardifahrt, erkennt sofort, wer sich dem Gebäude an der Habergasse nähert. Viele Autos stehen vor der Tür, Licht dringt aus dem offenen Lagerraum in die Dunkelheit. Drinnen steht schon der Wagen, um den sich in diesen Tagen beim „Heimat- und Trachtenverein Markt Peißenberg“ alles dreht: der Weiberwagen, mit dem der Verein am kommenden Sonntag an der Leonhardifahrt in Peißenberg teilnimmt.

Fünf Männer – zwei von ihnen tragen Hut und Trachtenstrickjacke – begutachten den Wagen, dessen Seiten mit rotem Stoff überzogen sind. Sie bücken sich, um den Unterbau besser untersuchen zu können. „Die Räder müssen geschmiert und der ganze Wagen instand gesetzt werden“, sagt der Vorsitzende des Vereins, Anton Höck: „Schließlich ist er drei Jahre gestanden.“

Vor drei Jahren haben sie sich zuletzt getroffen, um einen Festwagen für die Leonhardifahrt in Peißenberg vorzubereiten. Die Wallfahrt zu Ehren des heiligen Leonhard, an der damals 250 Reiter und 55 Festwagen teilgenommen haben. Dann hat die Corona-Pandemie zwei Jahre dafür gesorgt, dass das altbayerische Brauchtum nicht gepflegt werden konnte.

Heuer ist das wieder anders und viele sind dem Aufruf des Heimat- und Trachtenvereins gefolgt, den Wagen für den großen Tag zu schmücken, der in Peißenberg noch immer „eine richtige Wallfahrt und kein Event ist“, wie Höck betont. Die Freude sei groß, wieder zusammenkommen zu können, gemeinsam den Festwagen vorzubereiten, der heuer – wie im Jahr 2019 auch schon – wieder ein Weiberwagen ist, sagt der Vorsitzende: „Alle sind mit der gleichen Begeisterung dabei wie vor Corona. Es macht richtig Spaß. Trachtler zu sein, ist eine Lebenseinstellung.“

Auch als es um das Vorbereiten des vereinseigenen Festwagens gegangen sei. „Wer Zeit hat, kommt.“ Um 19 Uhr haben sie sich getroffen, eine Stunde ist inzwischen vergangen und sie haben schon viel geschafft. Kein Wunder, schließlich arbeiten rund 30 Mitglieder mit.

Die Girlanden und Verzierungen werden im Stüberl des Trachtenstadls vorbereitet. Es riecht nach Tannennadeln. „Ein bisserl wie vor Weihnachten“, sagt Höck und lächelt. Und auch die Stimmung in dem großen Raum mit den Holzmöbeln ist ein bissel wie an Heiligabend vor der Bescherung: erwartungsfroh und freudig.

Überall stehen große Körbe und Wannen mit Blättern der Stechpalme sowie Buchs- und Tannendaxen in verschiedenen Größen. An jedem Tisch wird gearbeitet: Gestänge werden mit Daxen umwickelt, Zweige werden zurechtgeschnitten, auf dem großen Tisch liegt der Schmuck für das lange Seitenteil des Wagens. Es ist ein wahres Kunstwerk aus Moos in allen Grün--Brauntönen, hellem Islandmoos und dunkelgrün glänzenden Stechpalmen-Blättern. Alles bis auf das Islandmoos wird frisch auf ein dunkelgrünes Holzgestell drapiert und dort befestigt. Es klackt fast im Sekundentakt. Jedes Stechpalmenblatt wird einzeln auf dem Holz festgetackert.

Das heimische Moos wird mit Bindfaden umwickelt, nur das Islandmoos ist schon befestigt. „Das besprühen wir mit Wasser, dann ist es wieder richtig schön“, sagt Hildegard Holl. Sie ist, wie ihr Mann auch, Ehrenmitglied des Vereins und federführend beim Schmücken und Vorbereiten des Leonhardiwagens. Für sie laufen die Vorbereitungen quasi das ganze Jahr durch, weil sie rund um die Uhr nach Moos, Daxen und Blättern schaut, die der Verein gebrauchen könnte: „Ich schau’ immer, wo was wächst und auf Leonhardi hol’ ich’s dann.“ Die Blätter, Daxen und das Moos müssten frisch gesammelt werden, „sonst wird es unansehnlich“, sagt sie.

Hildegard Holl hat all die Körbe und Wannen gefüllt, die jetzt von vielen Händen an den richtigen Platz getackert, gewickelt und gesteckt werden. Überlastet oder gestresst fühlt sich sich dennoch nicht: „Ich mach’ halt jeden Tag irgendetwas“, sagt sie. Seit über 50 Jahren ist sie Mitglied im Heimat- und Trachtenverein. Auf die Leonhardifahrt in Peißenberg freut sie sich jedes Jahr besonders. Diese Tradition liegt ihr am Herzen und das Schmücken des Festwagens ist in all den Jahren ihre Passion geworden: „Ich mach’s halt einfach gern.“ Es brauche Ehrgeiz und Liebe zum Detail dafür, sagt die Ehrenvorsitzende.

Dabei sitzt sie am Sonntag nicht im Weiberwagen, den sie so liebevoll mit vorbereitet. Dort sitzen 16 andere Frauen aus dem Verein, die alle verheiratet sein oder gewesen sein müssen. Hildegard Holl, die früher zusätzlich noch den eigenen Wagen schmückte, in dem sie dann auch fuhr, darf inzwischen in der Ehrenkutsche sitzen. Wenn sie am Sonntag dann all die anderen Wagen und Kutschen sieht, dann sammelt sie sofort wieder Eindrücke für den nächsten Wagen, den der Heimat- und Trachtenverein stellt. „Ich schaue mir die anderen Wagen genau an“, sagt sie, schließlich hätten die anderen jede Mange gute Ideen, die sie vielleicht auch einmal verwenden könnte.

Jetzt heißt es Platz machen. Das große Seitenteil ist fertig, vier Männer tragen es quer durch den Raum zum Wagen. Mit Schrauben wird es am Wagen befestigt. Bis es so weit ist, dass sich am Sonntag die Prozession zu Ehren des heiligen Leonhard, dem Schutzpatron von Ross und Reiter, in Bewegung setzt, muss der Schmuck gepflegt werden. „Wir besprühen ihn mit Wasser, dass er feucht bleibt“, sagt Höck.

Und wenn die Leonhardifahrt am Sonntag vorüber ist, dann müssen all die einzelnen Blätter, all das Moos – bis auf das isländische – und all die Daxen wieder entfernt werden. Aber das stört die Mitglieder des Vereins nicht. „Wir sind froh, dass wir unserem Herrgott auf diese Art danken können, dass wir wieder beieinander sind“, sagt Höck. Und zum Beweis dafür klettern die Frauen in den Weiberwagen und die Männer stellen sich um sie herum – zum gemeinsamen Gruppenfoto.