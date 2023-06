AfD-Wahlkampfthemen: Migration und Klimapolitik für die Männer, Genderkritik für die Frauen

Von: Sebastian Tauchnitz

Rund 50 Besucher waren zum Wahlkampfauftakt der AfD in das Foyer der Tiefstollenhalle in Peißenberg gekommen. © GRO

Die AfD ist offiziell in den Bezirkstags- und Landtagswahlkampf gestartet. Neben den Wahlkreiskandidaten waren auch weitere Gastredner nach Peißenberg gekommen.

Peißenberg – Rund 50 Besucher verfolgten am Freitagabend den Wahlkampfauftakt der AfD im Foyer der Tiefstollenhalle in Peißenberg. Beim Weg in die Halle mussten die Besucher und Akteure vorbei an einer Gegendemo, die Isabell Fischer und Brigitte Gronau initiiert hatten. Die rund 20 Teilnehmer sangen die Europahymne und äußerten in kurzen Wortbeiträgen ihre Kritik an der AfD.

Durch die Veranstaltung führte die AfD-Bundestagsabgeordnete Gerrit Huy. „Wir freuen uns, dass Sie sich trotz Gegendemo zu uns getraut haben“, sagte sie zur Begrüßung. Sie versprach: „Wir haben lauter Menschen mitgebracht, die was zu sagen haben.“

Im Einzelnen waren das der AfD-Bezirkstagskandidat Rainer Gross, der Direktkandidat für die Landtagswahl im Landkreis Weilheim-Schongau, Benjamin Nolte, der Bundestagsabgeordnete Peter Bystron, der Europaabgeordnete Maximilian Krah und Tobias Teich, der im Raum Pfaffenhofen für den Landtag kandidiert.

Bezirkstagskandidat Gross: „Bezirkstag ist fad, die Feuerwerke kommen später“

Den Anfang machte Rainer Gross, der bereits im Bezirkstag sitzt. „Der Bezirkstag ist fad, die Feuerwerke kommen später“, warnte er seine Zuhörer gleich zu Beginn. Die AfD setze sich im Bezirkstag, der die Aufgabe habe, „der Verwaltung auf die Finger zu schauen“, vor allem für das Thema „Heimat und Kultur“ ein.

Die Zusammenarbeit mit den anderen Parteien sei unterschiedlich. Während die „SPD-Abgeordneten uns noch nicht mal grüßen“, könne man mit CSU und FDP „reden, aber nur zu unseren Bedingungen“, mit den Freien Wählern sowieso.

Gross kritisierte, dass „die Grünen“ die „Bezirksgüter mit Solaranlagen überdachen wollen – was soll da dann noch wachsen?“. Er warnte, dass die „gelebte Kultur durch permanente ,Wenden’ demontiert wird“, und bezeichnete es als Gautinger als „Sakrileg“, darüber nachzudenken, „230 Meter hohe Windkraftanlagen in den wunderschönen Pfaffenwinkel zu stellen“. Auf aktuelle Probleme im Landkreis, etwa den Streit um die Zukunft der Krankenhäuser, ging Gross nicht ein.

Rund 20 Gegendemonstranten hatten sich vor der Tiefstollenhalle eingefunden. © GRO

Genau wie der Landtagskandidat Benjamin Nolte, der im Anschluss sprach. Er führte stattdessen umfassend aus, worauf er sich im Wahlkampf konzentrieren möchte: „Wir haben gemeinsam mit Gerrit Huy überlegt, welche Themen den Wahlkampf bestimmen sollen. Dabei wurde klar, dass Migration und Klimapolitik Themen für Männer sind, für die Frauen ist es die Genderpolitik“, so Nolte. Und widmete sich anschließend besagten Themen.

Nolte: „CSU steht für woken Wahnsinn und grünen Sozialismus“

Die Klimapolitik würde auf gefälschten Studien basieren, „von Wissenschaftlern, die genauso kompetent sind wie diejenigen, die uns glauben machen wollten, die Coronaimpfungen habe keine Nebenwirkungen“. Er selbst sei „Wissenschaftsverweigerer“, schließlich sei noch in den 70er Jahren eine neue Eiszeit propagiert worden.

Eingehend widmete er sich auch der „Genderideologie“, wie er sie bezeichnete: „Bei so viel purem Wahnsinn muss man sich nicht wundern, dass die Kinder verblöden und sich auf die Straße kleben.“

Er kritisierte die geplante Lesung von Drag-Queens in der Stadtbibliothek in München und forderte die Anwesenden zur Teilnahme an der geplanten Gegendemo auf. Im Gegensatz zu seinem Vorredner distanzierte sich Nolte deutlich von der CSU. Diese stehe für „woken Wahnsinn und grünen Sozialismus“, so der Landtagskandidat. „Der konservative Kulturkampf kommt und ich trage ihn in den Landkreis Weilheim-Schongau“, so Nolte, der in München wohnt, weiter.

Bei den aktuell anstehenden Wahlen war es der AfD wieder nicht gelungen, Kandidaten aus dem Wahlkreis zu finden.