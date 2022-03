„Warum sollte man sich noch impfen lassen?“ - Nachfrage sinkt weiter

Von: Sebastian Tauchnitz

Schutz vor Corona durch die Impfung. © dpa/Georg Wendt (Symbolbild)

Während die Nachfrage nach Corona-Impfungen weiter sinkt, bereitet sich das Impfzentrum in Peißenberg darauf vor, allen Flüchtlingen aus der Ukraine ein Impfangebot zu unterbreiten.

Landkreis – „Die gute Nachricht ist: Wir haben mehr als genug Impfstoff da“, sagt der Leiter des Impfzentrums in Peißenberg, Christian Achmüller. Und er klingt für seine Verhältnisse ziemlich frustriert dabei. Das Interesse an Corona-Impfungen ist derzeit – vorsichtig formuliert – überschaubar, berichtet er.

Zwischen 100 und 150 Impfungen werden momentan im Impfzentrum gesetzt – pro Woche. Tatsächlich bestehen Kapazitäten für ein Vielfaches dessen in Peißenberg. Doch derzeit werden sie kaum genutzt. „Warum sollte man sich jetzt noch impfen lassen?“ fragt Achmüller mit Blick auf den geplanten „Freedom Day“, bei dem die meisten Corona-Schutzmaßnahmen fallen sollen. Und das bei Rekord-Inzidenzen in Deutschland. „Diejenigen, die ungeimpft waren und zumindest noch überlegt hatten, sich impfen zu lassen, sind zu erheblichen Teilen genesen oder werden sich in den kommenden Tagen anstecken“, so Achmüller. Und durch den Wegfall der meisten Schutzmaßnahmen gebe es – außer dem eigenen Schutz und den von anderen – auch keinen Grund mehr, sich impfen zu lassen.

Mit Beginn der Urlaubssaison wird mit wachsender Nachfrage gerechnet

Die Hoffnungen, die an die Zulassung des Proteinimpfstoffs „Novavax“ geknüpft wurden, hätten sich nicht erfüllt. Noch vor einigen Wochen war erwartet worden, dass der neue Impfstoff ungeimpfte Mitarbeiter aus dem medizinischen Sektor zum Umdenken bewegen würden. Nach wie vor droht denen durch die einrichtungsbezogene Impfpflicht ein Betretungsverbot ihres Arbeitsplatzes. „Die Resonanz auf unsere speziellen Angebote für Pflegekräfte war kaum der Rede wert“, so Achmüller. Auch aus der Bevölkerung gebe es kaum Bedarf am neuen „Novavax“-Impfstoff: „Das meiste haben wir noch im Lager.“ Überschaubar sei auch die Nachfrage nach Viertimpfungen für Risikopatienten und Menschen, die älter als 70 Jahre sind.

Die Debatte im Bundestag über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht verfolgt Achmülller nach eigener Aussage interessiert. „Allerdings sind wir vor allem dazu da, die politischen Vorgaben praktisch umzusetzen“, sagt er. Sollte tatsächlich die Impfpflicht für alle beschlossen werden, „hätten wir die Kapazitäten, diese auch umzusetzen“.

Achmüller rechnet mit Beginn der Urlaubssaison wieder mit einer verstärkten Nachfrage nach Corona-Impfungen. Denn „die Lage, wie lange Boosterimpfungen anerkannt werden, unterscheidet sich von Land zu Land“, so Achmüller. In Deutschland gelte man mit Boosterimpfung – Stand jetzt – dauerhaft als vollständig geimpft, in Italien hingegen nur sechs Monate lang. Es könne also sein, dass der eine oder andere eine Auffrischungsimpfung benötige, um sich ein aufwändiges und teures Test-Prozedere bei der Einreise in sein Urlaubsland zu ersparen. „Am besten rechtzeitig vorher nachschauen, was am Zielort gilt“, rät Achmüller.

Ukrainern soll Impfangebot gemacht werden

Ansonsten steht das Impfzentrum in engem Kontakt mit dem Landratsamt, was die ukrainischen Flüchtlinge anbetrifft. „Die Impfquote in der Ukraine ist sehr niedrig, liegt bei etwa 37 Prozent“, so Achmüller. Diejenigen, die geimpft sind, hätten vor allem den russischen Impfstoff „Sputnik V“ oder den chinesischen des Herstellers „Sinovac“ erhalten.

„Es gibt daher Pläne, den neu angekommenen Ukrainern, die sich beim Landratsamt anmelden, ein Impfangebot zu unterbreiten“, so der Leiter des Impfzentrums weiter. Derzeit werde im Impfzentrum noch mit dem vollen Personalstamm gearbeitet, da die Arbeitsverträge erst am 30. April auslaufen würden.

