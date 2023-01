Was die „Marketenderinnen“ und der „Wirt“ beim Schäfflertanz in Peißenberg machen

Von: Kathrin Hauser

Teilen

Hahn im Korb ist Wirt Daniel Dieterle (Mitte) zwischen den Marketenderinnen Franziska Walter (l.), Renate Walter (2.v.l.), Manuela Dieterle (2.v.r.) und Xenia Welscher (r.). © Gronau

Peißenberg – Die Schäfflertanzgruppe des Pfeifenclubs Peißenberg-Sulz tanzt heuer zum ersten Mal seit 2014 wieder. Die Tradition des Schäfflertanzes stammt wohl aus der Zeit, in der die Pest in Europa gewütet hatte. Die Menschen sollen sich erst, als die Schäffler tanzten, wieder auf die Straßen gewagt haben. Schon wegen der Parallele zur Corona-Situation sind die Auftritte der Schäffler heuer mehr als nur Tradition. Neben den Tänzern gibt es verschiedene Gruppen innerhalb der Peißenberger Schäffler, die wir während der Saison vorstellen. Heute: die „Marketenderinnen“ und der „Wirt“

„Wir Marketenderinnen sind meist in Zweierteams unterwegs. Die eine hat das Fassl mit Schnaps umgehängt, die andere trägt die Gläser im Korb“, erzählt Xenia Welscher. Sie seien dazu da, durch das Publikum zu streifen und Schnaps an die Zuschauer zu verkaufen und auszuschenken, die das wünschen, sagt die 19-Jährige über die Aufgabe, der Marketenderin, die sie in dieser Tanzsaison zum ersten Mal innehat. Heuer sei Marillenschnaps der Inhalt der Umhängefassl.

Weil die Marketenderinnen Hochprozentiges ausschenken und verkaufen, müssen sie volljährig sein. Bei der vorigen Tanzsaison im Jahr 2014 war Xenia Welscher 10 Jahre alt und noch als Kasper unterwegs. Insgesamt gibt es heuer fünf Marketenderinnen bei den Peißenberger Schäfflern.

Bei den Auftritten am Nachmittag steigt das Interesse an Schnaps

„Es ist ganz nett, rumzugehen und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen“, erzählt Xenia Welscher. Marketenderinnen würden oft dazu eingeladen, einen Schnaps mitzutrinken, doch die Einladungen schlage sie tunlichst aus, sonst könne sie ihre Aufgabe schnell nicht mehr erfüllen. Bei den ersten Auftritten am Vormittag sei das Interesse an Schnaps nicht so groß, „nachmittags verkaufen wir mehr“, sagt Xenia Welscher.

Die Marketenderinnen arbeiten eng mit dem „Wirt“ zusammen. Bei den Peißenberger Schäfflern ist das Daniel Dieterle. Der Wirt hat die wichtige Aufgabe, die Schnapsgläser der Reifenschwinger mit „Asbach Uralt“ zu füllen. Und falls jemand im Publikum auch einen Asbach trinken möchte, bekommt er ebenfalls vom Wirt eingeschenkt. Die Gläser, die der Wirt dazu benötigt, tragen die Marketenderinnen bei sich. Die Gläser, die der Wirt ausschenkt sind aus Glas, die Gläser der Marketenderinnen aus Plastik.

Besonders unter denen, die regelmäßig Tänze bestellen, sei die Freude groß, dass die Schäffler heuer wieder unterwegs sind, erzählt Xenia Welscher. Sie als jemand, der das Schäfflergen hat und mit den Schäfflertänzen groß geworden ist, ist immer wieder erstaunt, wie viele es doch gibt, die noch nie etwas davon gehört haben. „Für mich ist es eine Tradition, die Spaß macht und cool ist“, sagt Xenia Welscher.

Die Tanztermine: Vierter Tanztag, Samstag, 21. Januar: 15 Uhr: Dorfbrunnen, Bachstraße, Peißenberg, Leonhardiverein, Trachtenverein Markt Peißenberg; 16 Uhr: Berghof 4, Peißenberg, Getränke Rudi Mach. Fünfter Tanztag, Sonntag, 22. Januar: 9 Uhr: Klosterhof Rottenbuch, Gemeinde Rottenbuch; 10 Uhr: Scheiberhaus, Kirchstraße 2, Böbing, Gemeinde Böbing, Blech&More; 11.15 Uhr: Am Kurpark 1, Bad Bayersoien, Parkhotel; 13 Uhr: Brandstatt, Bad Bayersoien, Gemeinde Bad Bayersoien; 14.45 Uhr: Kirchplatz, Bahnhofstraße 7, Hohenpeißenberg, Gemeinde Hohenpeißenberg; 16 Uhr: Unterbau 71 1/7, Hohenpeißenberg, Rigi Alm.