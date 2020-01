Was wollen Sie die Peißenberger Bürgermeisterkandidaten fragen?

In Peißenberg wird diskutiert.

Die Heimatzeitung zur Podiumsdiskussion

von Boris Forstner

Es wird ernst beim Thema Kommunalwahl: Bereits in rund zwei Monaten werden Bürgermeister sowie Stadt- und Gemeinderäte gewählt. Nachdem schon seit Wochen diverse Aufstellungsversammlungen die Seiten der Heimatzeitung füllen, geht es mit der ersten Podiumsdiskussion am nächsten Donnerstag, 16. Januar, in die heiße Phase.