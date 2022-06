Neue Leiterin im Therapiezentrum in Peißenberg

Von: Bernhard Jepsen

Stabwechsel in der medizinischen Leitung: (v.l.) Karin Hosse, Uwe Bellinghoven, Heidi Schnelldorfer und Dr. Thomas Löffler (Krankenhaus-GmbH). © jepsen

Das ambulante Therapiezentrum „PRO“ (Prävention-Rehabilitation-Oberland) hat mit Dr. Heidi Schnelldorfer eine neue medizinische Leiterin. Der Stabwechsel verlief geräuschlos, ohne großes Aufsehen. Vorgänger Dr. Uwe Bellinghoven bleibt der Tagesklinik als stellvertretender Leiter erhalten

Peißenberg – „Wir haben heute etwas Schönes zu berichten“, führte Karin Hosse gutgelaunt in das Pressegespräch ein. Die Geschäftsführerin des Gesundheits- und Bäderparks „Rigi-Rutsch’n“ hatte in die Räumlichkeiten des ambulanten Therapiezentrums geladen, um eine „Neuigkeit“ zu verkünden, die zumindest intern gar nicht mehr so neu war. Bereits im Januar hatte es in der Tagesklinik einen Wechsel an der Spitze der medizinischen Leitung gegeben. Hosse sprach von einem „fließenden Übergang“ – nämlich von Dr. Uwe Bellinghoven zu Dr. Heidi Schnelldorfer.

Bellinghoven ist seit Eröffnung der Reha vor drei Jahren fester Bestandteil des Mitarbeiterteams. Der Facharzt für Orthopädie hat die Einrichtung mit aufgebaut und laut Hosse „großen Anteil an deren gutem Renommee“. Bellinghoven habe es verstanden, neben den konservativen Behandlungsmethoden auch Naturheilverfahren, Schmerztherapieaspekte, chinesische Medizin und Akupunktur ins Leistungsspektrum zu integrieren. Nun jedoch lief Bellinghovens Vertrag aus. Den Rückzug von der medizinischen Leitung begründet der 67-Jährige mit seinem Alter: „Ich habe die Altersgrenze deutlich überschritten. Und ich wollte mein Pensum jetzt einfach reduzieren“, so Bellinghoven beim Pressegespräch. Ganz aufhören wird er allerdings nicht. Als Stellvertreter in der medizinischen Leitung will Bellinghoven weiterhin seine Erfahrungen einbringen und unter anderem Privatsprechstunden anbieten: „Das ist ein zusätzliches Standbein für die Reha – und ich kann mich dabei noch kreativ betätigen.“

Bellinghovens therapeutischen Ansatz zwischen konservativer und alternativer Behandlung möchte seine Nachfolgerin fortsetzen. Die beiden kennen sich gut aus ihrer gemeinsamen Zeit in der Rehaklinik von Bad Heilbrunn. Dort hat das Duo vor allem im Bereich „Schmerztherapie und Akupunktur“ zusammengearbeitet. „Er war mein Mentor“, sagt Schnelldorfer über Bellinghoven. Ihren Wechsel nach Peißenberg bezeichnet die 42-Jährige als „Doppelgewinn“: In der Tagesklinik gebe es „supernette Kollegen“ und man könne sein „Arbeitsumfeld selbst gestalten“. Schnelldorfer, die früher auch im UKM Murnau tätig war und im Werdenfelser Raum unter ihrem Mädchennamen „Steinbach“ bekannt ist, legt trotz der Vorgaben durch die Renten- oder Krankenversicherungen großen Wert auf die individuelle Betreuung ihrer Patienten. Dazu gehört auch eine ausgiebige Anamnese. Der Patient soll „als Ganzes gesehen“ werden und nicht nur auf seine speziellen Verletzungen oder körperlichen Beschwerden reduziert werden. „Keine Diagnose durch die Hose“, lautet Schnelldorfers Motto: „Patienten einfach durchwinken, das gefällt mir gar nicht.“ Die Schulmedizin wird bei ihr „voll ausgelebt“, aber Naturheilverfahren sollen nicht außer Acht gelassen, sondern ergänzend in die Behandlung mit einbezogen werden – ganz im Sinne ihres Vorgängers. „Ich übernehme hier gute Strukturen. Ohne seine Vorarbeit hätte ich mir den Posten nicht zugetraut“, lobt Schnelldorf ihren „Mentor“.

Von ihrem Arbeitsplatz im Gesundheits- und Bäderpark ist sie ohnehin begeistert: „Es ist eine super Atmosphäre, wenn man im Hintergrund die Freizeittöne aus dem Freibad hört.“