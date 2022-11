Wegen Arbeiten in den Tunnels: Ortsumfahrung Peißenberg komplett gesperrt

Wartungsarbeiten machen am Donnerstag eine Sperrung der Ortsumfahrung Peißenberg nötig. Das Foto entstand bei Arbeiten im Jahr 2015. © Archiv Ruder

Die Ortsumfahrung Peißenberg soll am Donnerstag, 3. November, für etwa siebeneinhalb Stunden gesperrt sein. Viele Autofahrer müssen dann einen anderen Weg nehmen.

Peißenberg – Wie das Staatliche Bauamt jetzt mitteilte, ist die Ortsumgehung von Peißenberg am Donnerstag, 3. November, voraussichtlich von 8.30 bis etwa 16 Uhr für den Verkehr gesperrt. Der Grund für diese Maßnahme seien Wartungs- und Überprüfungsarbeiten an der Betriebstechnik und an den baulichen Anlagen im Guggenbergtunnel und im Tunnel Peißenberg-Süd. Anlagen wie das Brandmeldesystem könnten nur bei einer Vollsperrung der Straße geprüft werden, so das Bauamt.

Ortsumfahrung gesperrt: Umleitung führt durch die Marktgemeinde

Die Folge der Sperrung: Der Verkehr wird zwischen den Anschlussstellen Peißenberg-West und Peißenberg-Ost umgeleitet. Die Umleitungsstrecke, die beschildert ist, führt durch die Marktgemeinde. Der überörtliche Verkehr fließt damit wieder auf der Ortsdurchfahrt, wie es vor dem Bau der Umgehungsstraße der Fall war.

„Eine Verschiebung oder Verlängerung der Sperrzeit in Abhängigkeit vom Verlauf der durchzuführenden Arbeiten kann nicht ausgeschlossen werden“, heißt es in der Pressemitteilung des Bauamtes über die Sperrung am Donnerstag, 3. November. „Die laufend durchgeführten Wartungs- und Überprüfungsarbeiten tragen einen maßgeblichen Anteil zur Verkehrssicherheit bei.“ Die Behörde bittet „die Verkehrsteilnehmer sowie die Anlieger in Peißenberg um Verständnis für die Arbeiten und für die damit verbundene Straßensperrung“.

