Wegen der hohen Kreisumlage: Marktrat wollte Kreiskämmerer in Sitzung zitieren

Von: Bernhard Jepsen

Der Geldbeutel ist (fast) leer: Sowohl der Landkreis als auch die Marktgemeinde Peißenberg haben Schulden © Achim Duwentäster/IMAGO

Kreiskämmerer Norbert Merk möge im Marktrat vorstellig werden und die Finanzlage des Landkreises erörtern. Das hatte Walter Wurzinger (Freie Wähler) in einer Ratssitzung Anfang Juli gefordert (wir berichteten). Doch der Antrag wurde nun vom Gremium abgelehnt. Der Tenor dabei: Man sei für die Landkreisfinanzen nicht zuständig.

Peißenberg – Eine Haushaltssperre, ein Brandbrief der Regierung von Oberbayern und die vermeintliche Ankündigung, den bayernweit ohnehin schon höchsten Kreisumlagesatz von 54 auf 56 Prozent anheben zu müssen: Die Negativ-Schlagzeilen um die Finanzlage des Landkreises reißen nicht ab. Walter Wurzinger hatte deshalb bereits Anfang Juli im Marktrat Alarm geschlagen. Die Landkreisfinanzen, so argumentierte er, würden sich indirekt auch auf die Marktgemeinde auswirken. Deshalb sei es geboten, umfassend über die Haushaltslage des Landkreises aufgeklärt zu werden – und zwar aus erster Hand durch Kreiskämmerer Norbert Merk.

Die Rechtsaufsicht hat die Regierung von Oberbayern

Doch dazu wird es nicht kommen. Der Marktrat lehnte in seiner jüngsten Sitzung Wurzingers mündlich gestellten Antrag mehrheitlich mit 15:5-Stimmen ab. Schon bei der Einführung in den Tagesordnungspunkt war klar, wohin die Reise gehen würde. Heike Hill, die Rathaus-Geschäftsleiterin, verwies auf die konstitutionellen Zusammenhänge. Demnach verfüge der Landkreis als Körperschaft des öffentlichen Rechts ein Selbstverwaltungsrecht, im Zuge dessen er auch alleine über seine finanziellen Rahmenbedingungen entscheiden könne.

Peißenberg sei lediglich eine kreisangehörige Kommune ohne Weisungs- oder Bewertungsrecht. Rechtsaufsicht für den Landkreis sei allein die Regierung von Oberbayern. „Aufgrund der fehlenden Zuständigkeit der Gemeinde“, führte Hill aus, könne man von Seiten der Rathausverwaltung den Antrag „nicht vollumfänglich verantworten“. Auch habe die Marktgemeinde der Kreiskämmerei bereits mehrfach mitgeteilt, dass bei 54 Prozent Kreisumlage für Peißenberg „die Schmerzgrenze erreicht“ sei.

Ins gleiche Horn stieß Sandra Rößle (CSU/Parteilose). „Ich kann deine Aufgebrachtheit verstehen. Es ist echt übel, was da mit den Landkreisfinanzen passiert“, ließ sie Wurzinger wissen. Aber die Gemeinde habe keinen Einfluss darauf. „Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Herr Merk in eine Marktratssitzung kommt“, so Rößle.

Auch Gewerbesteuer bereitet Sorgen

Wurzinger wiederum verwies auf die Regierung von Oberbayern, die schon vor zehn Jahren auf Missstände bei den Landkreisfinanzen aufmerksam gemacht hatte. „Das heißt, wir sind zehn Jahre nicht richtig informiert worden. Aber wir haben das Recht zu erfahren, was mit unseren Geldern passiert.“ Wurzinger beteuerte, dass es ihm mit seinem Antrag auch darum gegangen sei, die Peißenberger Kreisräte und Marktkämmerer Michael Liedl in ihrer politischen Meinungsbildung und Argumentation zu unterstützen.

Apropos Liedl: Auch der Rathausfinanzchef meldete sich in der Debatte zu Wort. Demnach sei für die Gemeinde nicht nur die Höhe der Kreisumlage ein Problem. Sorgen bereite ebenso die Entwicklung der Gewerbesteuer. Die Werte seien aktuell „sehr volatil“, so Liedl. Für 2023 hechelt man dem für eine Gemeinde wie Peißenberg ohnehin schon geringen Gewerbesteueransatz von 3,3 Millionen Euro hinterher. Gepaart mit einer höheren Kreisumlage, die man künftig an den Landkreis abdrücken müsste (2023 sind es knapp acht Millionen Euro), könnte es für den Markt finanziell richtig eng werden.

„Steigt die Kreisumlage auf 56 Prozent, dann wäre das für viele Projekte in unserem Ort der Tod“, brachte es Matthias Bichlmayr (Grüne) auf den Punkt. Andererseits: Nach aktuellen Prognosen kann sich der Landkreis ohne 56 Prozent Kreisumlage nicht refinanzieren.

Sanierung der Realschule gefährdet

Kaum vorstellbar, dass geplante Maßnahmen wie die Erweiterung und Sanierung der Peißenberger Realschule dann ernsthaft in Erwägung gezogen werden. Doch die Ertüchtigung der Schule wird in Peißenberg ausdrücklich gewünscht.

In der Ratsdebatte wollte schließlich Jürgen Forstner (Freie Wähler) von Bürgermeister Frank Zellner (CSU) wissen, wie sich die vom Landkreis verhängte Haushaltssperre denn auf Peißenberg auswirken wird. Eine befriedigende Antwort bekam Forstner allerdings nicht. „Ich kann es nicht konkret beantworten“, erwiderte Zellner. Man müsse erst „überlegen“, welche Landkreis-Einrichtungen und Kreisstraßen man am Ort habe und von welchen Einzelmaßnahmen im Zuge der Haushaltssperre man „theoretisch“ betroffen sein könnte.

Forstner wiederum verwies darauf, dass die Klärung genau dieser Fragen Sinn und Zweck von Wurzingers Antrag gewesen sei.