Nachbarstreit in Peißenberg eskalierte: 77-Jähriger wegen Pfefferspray-Attacke vor Gericht

Vor dem Amtsgericht Weilheim wurde der Fall verhandelt. © Wahl-Geiger

„Das entspricht nicht der Wahrheit“, behauptete der 77-jährige Beschuldigte gleich nach Verlesung der Anklage. Dass ihm vorgeworfen wird, für die Eskalation eines Nachbarschaftsstreits verantwortlich zu sein, stritt er ab.

Peißenberg – Im April des vergangenen Jahres kam es in einem Mehrfamilienhaus in Peißenberg zum bisherigen Höhepunkt eines bereits lang andauernden Konfliktes. Als sich der Geschädigte 35-Jährige mit seiner Freundin in ihrer Wohnung aufgehalten hatte, während sie die Tür zum Lüften geöffnet hatten, habe er den 77-Jährigen auf dem Gang bemerkt. Da er sich beobachtet gefühlt hatte und den Mann aufgrund diverser Vorkommnisse in der vergangenen Zeit zur Rede stellen wollte, sei er hinausgegangen. Der Angeklagte habe sich aber nicht vertreiben lassen. Er bestand darauf, bleiben zu dürfen, da es sich bei dem Gang um Gemeinschaftseigentum handele.

Provokationen und Drohungen

Im Zuge eines Wortgefechtes, gespickt mit beidseitigen Provokationen und Drohungen, habe der ältere Mann eine Dose Pfefferspray gezogen und auf den Geschädigten gesprüht. Aus Reflex habe der 35-Jährige ihm sofort „eine Backpfeife verpasst“ und sich anschließend in die Wohnung seiner Freundin zurückgezogen. Dennoch sei er von dem Gas getroffen worden, was auch ein Fleck auf seinem T-Shirt verriet, den er später der Polizei zeigen konnte. Der Angeklagte sei ihm daraufhin gefolgt und habe sogar noch in die Wohnung gesprüht. „Ich habe die Tür nicht schließen können“, sagte der 35-Jährige. Ein Türstopper sei im Weg gewesen. Auch die Freundin des Mannes wurde von dem durch die Wohnung wabernden Reizgas getroffen.

„Ich wollte ihn zur Rede stellen“, sagte der Geschädigte, weshalb er den Beschuldigten kurz darauf vor dessen Wohnung aufgesucht und verärgert an seine Eingangstür gehämmert hatte, wie ein von dem Angeklagten vorgelegtes Video zeigte. Die Tür des 77-Jährigen weist eine Überwachungskamera auf.

Freundin informierte die Polizei

Die Freundin des Geschädigten informierte derweil die Polizei. Sie hätten den Geruch des Gases selbst noch durch ihre FFP2-Masken wahrgenommen, so einer der Beamten. Die Streife orderte zeitnah einen Krankenwagen, da der Geschädigte über starken Juckreiz sowie brennende Augen geklagt und Hautrötungen aufgewiesen habe. Zwar räumte der Angeklagte ein, das Spray benutzt zu haben, beharrte aber darauf, selbst angegriffen worden zu sein. „Ich muss mich doch verteidigen“, sagte der 77-Jährige. Das Nachbarschaftsverhältnis sei schon lange „zutiefst zerrüttet“, so der Staatsanwalt. „Jede Menge Provokationen“ seien bereits von beiden Seiten ausgegangen. Die Anklage sah er in den wesentlichen Punkten als bestätigt an. Dass der Beschuldigte selbst angegriffen worden sei, glaubte er nicht.

Auch das Gericht würde eine Notwehrsituation ablehnen, sagte Richterin Resch und verwies auf Rückstände des Gases in der Wohnung der jungen Frau oder an der Rückseite des vom Geschädigten getragenen Shirts. Mit der verhängten Geldstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung war der Angeklagte ebenso wenig einverstanden wie mit einer Schmerzensgeldzahlung an den Geschädigten. „Ich lege Einspruch ein“, so der 77-Jährige.