Weil er 16-Jährige vergewaltigte: Mann muss mehrere Jahre in Haft

Von: Andreas Müller

Das Landgericht München hat einen 31-Jährigen zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. © Design Pics/IMAGO

Ein 31-jähriger Mann muss viereinhalb Jahre hinter Gitter. In einer Partynacht hatte er zweimal ein 16-jähriges Mädchen vergewaltigt.

Peißenberg/München – Weil er eine 16-Jährige in ihrem Schlafzimmer in Peißenberg zweimal vergewaltigt hat, hat das Münchner Landgericht einen 31-Jährigen zu einer Haftstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verurteilt. Der verheiratete Mann, der zuletzt in Schongau gelebt hat, hat die Vorwürfe bereits beim Prozessauftakt vor vier Wochen eingeräumt.

Weil er eine 16-Jährige vergewaltigte: 31-Jähriger muss viereinhalb Jahre ins Gefängnis

Anlass war eine Party mit mehreren Gästen, die der Bruder des Mädchens im März vergangenen Jahres gegeben hat. Nachdem sie reichlich Alkohol getrunken hatte, zog sich die 16-Jährige in ihr Zimmer zurück. Im Laufe des Abends kam der Angeklagte zu ihr und fiel gegen ihren Willen über sie her. In derselben Nacht – er hatte bereits das Haus verlassen – kehrte er zurück und vergewaltigte das Mädchen abermals.

Dem Geständnis des 31-Jährigen war ein Deal vorausgegangen: Gericht und Staatsanwaltschaft hatten ihm einen Strafrahmen zwischen viereinhalb und fünf Jahren in Aussicht gestellt, um dem Opfer ein längeres Verfahren zu ersparen. Ohne Geständnis hätte der Angeklagte mit einer Strafe „im Bereich von sechs Jahren“ rechnen müssen, stellte der Vorsitzende Richter klar.